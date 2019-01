Barça - Kevin-Prince Boateng : "Messi est le meilleur joueur du monde et de tous les mondes"

En se réveillant ce mardi matin, Kevin-Prince Boateng s'est certainement demandé s'il n'avait pas rêver. On peut le rassurer, la réponse est non. En 24 heures chrono, l'ancien joueur de l'AC Milan est bel et bien passé de Sassuolo... au Barça, qui a décidé de lui faire endosser le costume de doublure de Luis Suarez. "KPB", qui évoluait dans un rôle de "faux 9" cette saison, sait d'ailleurs qu'il n'arrive pas dans la peau d'un "titulaire" dans le onze d'Ernesto Valverde.

"Je sais que je ne serai pas titulaire, je veux aider l’équipe et profiter des minutes que je vais disputer", a ainsi confié Boateng lors sa conférence de presse de présentation. "Ce rôle d'attaquant est parfait pour un joueur de mon âge. J'ai joué dans plusieurs rôles, mais maintenant je me sens bien. Mon retour en Liga ? C'est le meilleur championnat du monde, je le connais bien depuis mon passage à Las Palmas. Il n'y aura donc aucun problème pour m'adapter", poursuit-il.

" Je l’ai toujours dis, Messi est le meilleur joueur du monde "

Sur un nuage depuis l'appel du Barça, Boateng était même prêt à "venir à pied" tellement il était "excité". "Je veux rester ici le plus longtemps possible, je vais tout faire pour rester après le prêt", a même expliqué l'ancien Milanais, qui compte donc bien convaincre son nouveau club de le conserver la saison prochaine. Pour rappel, le Barça a obtenu le joueur sous cette formule : prêt payant (2 millions d'euros) avec option d'achat (8 millions d'euros).

Concernant la rivalité Messi-Cristiano Ronaldo, Boateng a fait marche arrière. Alors qu'il avait confié, il y a quelques années, que CR7 était le meilleur joueur du monde, son avis a visiblement évolué. "Je l’ai toujours dis, Messi est le meilleur joueur du monde et de tous les mondes. Il l'a prouvé dans les dix dernières années", estime le nouveau joueur du Barça. Malin...