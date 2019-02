Gueye, Batshuayi, Kakuta : Ce qu'il faut retenir du dernier jour du mercato d'hiver

Gueye ne rejoindra pas le PSG

Le PSG s'est battu jusqu'au bout pour recruter Idrissa Gueye mais il a échoué car les Toffees n'ont lâché pas le morceau. Selon Sky Sports, Everton a repoussé la dernière offre du PSG de 30 millions d'euros pour s'offrir le milieu de terrain sénégalais.

Notre avis : Paris s'y est pris trop tard et maladroitement en paniquant dans la dernière ligne droite.

Crystal Palace attend Batshuayi

L'attaquant belge a fini par trouver une porte de sortie au tout dernier moment. Michy Basthuayi a enfin quitté Valence où il était prêté par Chelsea. Selon Sky Sports, les Eagles ont obtenu le prêt de l'avant-centre et ont envoyé les documents pour son transfert à la Premier League. Crystal Palace attend désormais sa validation.

Notre avis : Un probable soulagement pour Batshuayi, qui va pouvoir enfin retrouver le terrain.

Boudebouz file au Celta Vigo

L'international algérien quitte les Beticos. Le Betis Séville a annoncé que Ryad Boudebouz était prêté jusqu'à la fin de la saison au Celta Vigo, 18e du classement de Liga. Le club galicien dispose d'une option d'achat pour l'ailier de 28 ans.

Notre avis : Une décision curieuse de Boudebouz qui aurait pu revenir en Ligue 1.

Newcastle s'offre un record avec Almiron

Comme attendu, l'attaquant international paraguayen de l'Atlanta United Miguel Almiron (24 ans) s'est engagé avec Newcastle jusqu'en 2024. Newcastle n'a pas précisé le montant du transfert, mais il serait de 24 millions d'euros selon plusieurs sources. Cela constituerait un record pour les "Magpies". Le Paraguayen (13 sélections) a marqué 13 buts et délivré 13 passes décisives lors de la récente campagne victorieuse d'Atlanta.

Notre avis : Les Magpies ont misé leur maintien en Premier League sur Almitrn.

Avant Mitroglou, Galatasaray s'est payé Diagne

Les dirigeants de Galatasaray ont réagi fort dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal. Ils attendent de faire signer Kostas Mitroglou mais ont également recruté Mbaye Diagne en provenance de Kasimpasa. L'avant-centre sénégalais de 27 ans et 1m93 a signé un contrat de quatre ans et demi. Il a coûté 12 millions d'euros. Diagne a inscrit 20 buts en 17 matches de Süper Lig avec Kasimpasa lors de la première partie de saison ce qui en fait le meilleur buteur d'Europe.

Notre avis : Diagne sera certainement plus efficace que Mitroglou.

Obertan rejoint Erzurumspor

On reste en Turquie avec l'officialisation de l'arrivée de Gabriel Obertan à Erzurumspor, actuel 18e de Süper Lig. Le Français quitte le Levski Sofia contre une indemnité d'1 million d'euros. Il a signé un contrat de deux ans et demi. Après Bordeaux, Manchester United, les championnats russe et bulgare, l'ailier de 29 ans va découvrir celui de Turquie.

Notre avis : Obertan sera un peu plus en vue qu'en Russie.

Touré quitte Monaco pour Francfort

L'ASM ne dégraisse pas à moitié. Almamy Touré quitte le Rocher et son club formateur pour rejoindre l'Eintracht Francfort, actuel 5e de Bundesliga. Le défenseur de 22 ans s'est engagé avec le club allemand jusqu'en 2023, il arrivait en fin de contrat avec Monaco en juin prochain.

Notre avis : Une bonne solution pour Monaco et Touré.

Fulham envoie Kamara à Malatyasapor

L'attaquant français Aboubakar Kamara, suspendu indéfiniment la semaine dernière par Fulham après son arrestation à la suite d'une bagarre, a été prêté pour le reste de la saison au club de turc de Yeni Malatyaspor. "Nous avons signé un accord de prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros", a déclaré jeudi le président du club de Yeni Maltyaspor, Adil Gevrek, lors d'une cérémonie de présentation du joueur. Le prêt de Kamara au Yeni Malatyaspor, actuellement troisième du championnat turc, survient une semaine après la suspension du joueur pour une durée indéfinie par Fulham après son arrestation à la suite d'une bagarre au centre d'entraînement des Cottagers.

Notre avis : Kamara devra se montrer plus calme en Turquie.

La Lazio accueille Romulo en prêt

Les Laziale tiennent leur renfort. Le club romain a officialisé l'arrivée en prêt pour six mois avec option d'achat de Romulo en provenance du Genoa. Le polyvalent milieu de terrain italo-brésilien de 31 ans qui peut jouer comme latéral a disputé 17 matches de Serie A cette saison pour 1 but et 2 passes décisives.

Notre avis : Une recrue que la Lazio attendait de pied ferme.

Valence s'offre Sobrino et Roncaglia

En quête d'un nouvel attaquant pour pallier le départ attendu de l'indésirable Michy Batshuayi, Valence a trouvé son bonheur. Le club Ché a recruté Ruben Sobrino en provenance d'Alaves. L'avant-centre espagnol a signé un contrat de trois ans et demi. Son transfert auraît couté 5 millions d'euros selon presse espagnole. Sobrino marqué 3 buts et signé 1 passe décisive en 20 apparitions en Liga cette saison. Le défenseur central Facunda Roncaglia est également arrivé en prêt en provenance du Celta Vigo.

Notre avis : Deux renforts qui ne pourrait faire que du bien à Valence.

Nantes tient son nouvel attaquant

En quête d'un avant-centre, les Canaris ont trouvé leur bonheur. Le FC Nantes a annoncé l'arrivée en prêt avec option d'achat d'Antonio Mance en provenance de l'AS Trencin, champion de Slovaquie. L'attaquant croate de 23 ans et 1m89 a marqué 7 buts et 18 matches de Fortuna Liga cette saison.

Notre avis : Un joueur sans référence qui aura tout à prouver.

Amiens accueille Pieters...

Le club picard enregistre l'arrivée d'Erik Pieters. L'arrière gauche néerlandais de 30 ans est prêté par Stoke City jusqu'à la fin de la saison. Fort de 18 sélections avec les Pays-Bas, Pieters était titulaire chez les Potters où il a disputé 21 matches de Championship pour 2 buts et 2 passes décisives cette saison.

Notre avis : Amiens signe encore un joli petit coup.

...mais loupe Kakuta sur le fil

Il n'y aura pas de retour en Picardie pour l'ancien joueur de Chelsea. Selon L'Equipe, Gaël Kakuta était bien présent à Amiens ce jeudi soir et son club le Rayo Vallecano a finalement donné son accord pour son transfert (prêt avec option d'achat) mais il a envoyé les documents nécessaires dix minutes trop tard. Kakuta va donc devoir rester en Liga jusqu'à la fin de saison.

Notre avis : Cruel pour Kakuta dont la fin de saison s'annonce très longue.

Gaël Kakuta (Amiens)Getty Images

Rolan file à Alaves

Egalement désiré par Amiens cet hiver, Diego Rolan a bien quitté Leganes mais il a finalement rejoint Alaves. L'attaquant uruguayen qui appartient toujours au Deportivo La Corogne est prêté jusqu'à la fin de la saison.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour Rolan qui passe du 16e au 5e de Liga.

Guilbert quittera Caen pour Aston Villa

Le défenseur latéral de Caen Frédéric Guilbert s'est engagé avec le club anglais d'Aston Villa, qui l'a prêté jusqu'à la fin de la saison au club normand, a annoncé ce dernier jeudi. Arrivé en 2018 à Malherbe en provenance de Bordeaux, Guilbert, 24 ans, a signé pour 4 ans et demi avec Villa.

Notre avis :

Bodiger quitte le TFC pour Cordoba

Ce jeudi matin, le TFC a officialisé le transfert de Yann Bodiger à Cordoba (D2 espagnole). Le milieu de terrain y sera prêté jusqu'à la fin de saison.

Notre avis : En manque de temps de jeu au TFC, Bodiger était annoncé partant.

Giovinco part en Arabie Saoudite

Nouvelle aventure pour Sebastian Giovinco. Après quatre saisons en MLS, l'Italie a rejoint le club saoudien d'Al Hilal. "Cette opération a été difficile à faire émotionnellement pour le club (...) Seba quitte Toronto en étant le meilleur joueur de notre histoire", a déclaré le président du club, Bill Manning.

Notre avis : Drôle de trajectoire que celle de Giovinco. Un super joueur qui aurait pu faire une autre carrière en Europe...

Nantes recrute Eysseric

C'était attendu. Le transfert a été officialisé ce jeudi : Valentin Eysseric quitte la Fiorentina et signe au FC Nantes. "Le milieu de terrain arrive sous forme d'un prêt de 6 mois avec option d'achat", ont ainsi communiqué les Canaris ce jeudi.

Notre avis : Un transfert qui convient à tout le monde : Eysseric voulait revenir en Ligue 1, Nantes a réalisé un joli coup.

Valentin Eysseric sous le maillot de l'OGC NiceGetty Images

Ait Bennasser prêté à l'ASSE

Comme prévu, Youssef Aït Bennasser quitte l'AS Monaco pour rejoindre l'ASSE. L'international marocain arrive en prêt sans option d'achat, comme l'annonce le communiqué des Verts. "Je suis très heureux. C'est une nouvelle étape pour moi. J'espère apporter mes qualités au groupe le plus rapidement possible et avoir beaucoup de temps de jeu", a de son côté confié le joueur.

Notre avis : Avec Aït Bennasser, l'ASSE s'offre une nouvelle solution offensive. Et pas n'importe laquelle.

Denis Suarez prêté à Arsenal

Cette fois, c'est bel et bien officiel : Denis Suarez file à Arsenal ! Après la confirmation de sa prolongation de contrat jusqu'en 2021, le Barça a annoncé le prêt du joueur dans le club anglais, qui prendra en charge son salaire... et qui disposera d'une option d'achat. Unai Emery tient donc la recrue qu'il attendait.

Notre avis : Unai Emery souhaitait du renfort en attaque. On est curieux de voir Denis Suarez à l'oeuvre avec les Gunners.

Arsenal new signing Denis Suarez with Head Coach Unai Emery at London Colney on January 31, 2019 in St Albans, England.Eurosport

Lopez rejoint Boca

Lisandro Lopez quitte (déjà) le Genoa. Prêté depuis l'été dernier par le Benfica, le défenseur argentin de 29 ans a en effet signé au Boca Juniors, qui a officialisé cette arrivée ce jeudi. Lopez, passé également par l'Inter Milan la saison dernière, reste toujours lié au club portugais jusqu'en 2021.

Notre avis : Lisandro Lopez ne s'est jamais imposé en Italie. Départ logique.

Pelé et Barreca quittent Monaco...

Après Youssef Aït Bennasser, parti en prêt à l’AS Saint-Etienne, l'AS Monaco s'est séparé de deux autres éléments. Il s'agit du joueur guinéen Pelé, qui n'a disputé que huit matches de Ligue 1 cette saison avec le club du Rocher. Ce dernier a rejoint Nottingham Forest sous la forme d'un prêt. Le deuxième est Antonio Barreca, qui a officiellement rejoint Newcastle. Le club anglais a confirmé la formule : un prêt avec option d'achat. Le joueur italien a disputé 7 matches de Ligue 1 cette saison.

Notre avis : C'était opération dégraissage à Monaco ce jeudi.

... qui recrute Nkoudou

L'AS Monaco était certainement le club le plus actif du dernier jour de mercato. Dans le sens des sorties... comme des arrivées. Comme prévu, le club du Rocher a annoncé l'arrivée de Georges-Kévin N’Koudou ce jeudi. L'ancien joueur de l'OM débarque de Tottenham et sera "prêté jusqu’à la fin de saison".

Martial prolonge à United

Le feuilleton a pris fin. Envoyé ici et là, Anthony Martial a décidé de prolonger son contrat avec Manchester United jusqu'en 2024. La nouvelle a été officialisée ce vendredi par les Red Devils. "J'aime ce club (...) J'aimerais remercier Ole et son staff pour leur confiance et pour leur aide à me faire progresser mon jeu. Ce club est capable de gagner des trophées et je suis sûr que le prochain n'est pas loin", a expliqué Martial.

Notre avis : Bon choix de Martial, qui semble désormais plus épanoui. Le départ de Mourinho n'y est certainement pas étranger...

Anthony Martial (Manchester United)Getty Images

Amiens recrute Guirassy

En quête d'un renfort en attaque, Amiens a officialisé le transfert de Serhou Guirassy. Le joueur de 22 ans arrive en provenance de Cologne. "Il s'est engagé en prêt jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat", précise le 18e de Ligue 1.