Le mercato du Bayern Munich est loin d'être terminé à en croire la presse allemande. Selon le bi-hebdomadaire Kicker, le coach du Bayern Munich, Niko Kovac, estime avoir besoin "encore de quatre joueurs" pour boucler son effectif pour la saison à venir, rapporte jeudi le magazine allemand. Avec Franck Ribéry, Arjen Robben, Rafinha, James et Hummels, cinq pièces maîtresses du vestiaire sont parties. Jérôme Boateng a été incité à se chercher un nouveau club, et Renato Sanches cherche à s'en aller. "Nous avons besoin de 19 joueurs", assure Kovac, qui ne dispose actuellement pour la reprise que de 17 professionnels, en comptant Boateng et Sanches.

Vidéo - Transferts - Pavard : "Le Bayern ? Ça ne me fait pas peur" 02:24

Les seules arrivées enregistrées pour l'instant sont les deux défenseurs champions du monde français Lucas Hernandez (Atlético Madrid/80 millions d'euros) et Benjamin Pavard (Stuttgart/35 millions).

Les Bavarois se concentrent sur la recherche d'ailiers pour remplacer Franck Ribéry et Arjen Robben. Leur premier choix est l'international allemand de Manchester City Leroy Sané. Mais ce dernier est actuellement en vacances aux Etats-Unis et ne donne pas l'impression de pousser pour un transfert.

Hoeness : "Nous devons être prêts fin juillet"

Les "plans B" sont la pépite anglaise de 18 ans Callum Hudson-Odoi (Chelsea), voire Ousmane Dembélé, un autre champion du monde actuellement à Barcelone. La piste Timo Werner semble s'être considérablement refroidie depuis quelques semaines. L'international allemand de Leipzig ne sera libre qu'en 2020 et de toute façon son profil le dispose plus à jouer en "faux neuf" en appui de Lewandowski qu'en ailier.

Le président du club Uli Hoeness s'est récemment irrité d'être constamment sous pression pour acheter : "Je dois dire franchement, ça commence à m'énerver que l'on ne se définisse que par rapport à nos achats"."C'est fin juillet que nous devons être prêts (...) et le Bayern aura une bonne équipe sur la pelouse" pour la reprise de la Bundesliga le 16 août, a-t-il promis.