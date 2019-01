Mercato : Après le Bayern Munich, Arjen Robben pourrait rejoindre Tokyo

Arjen Robben va-t-il rejoindre le FC Tokyo en J-League (1re division japonaise) ? L'attaquant du Bayern Munich a annoncé en décembre dernier son intention de quitter le club allemand et de mettre un terme à sa carrière si aucune offre intéressante ne lui était faite. Selon des médias allemands, le PSV Eindhoven, entraîné par son ex-coéquipier en équipe nationale Mark van Bommel, pourrait être intéressé, de même que l'Inter Milan.

Robben comme Iniesta, Podolski, Torres... ?

Mais selon le quotidien Sports Nippon de mardi, "plusieurs clubs japonais sont intéressés (par la venue de Robben), mais le FC Tokyo est proche de le faire signer", d'autant que sa famille "dont on dit qu'elle a du poids (dans sa décision) semble d'accord pour venir au Japon". Un porte-parole du club tokioïte interrogé par l'AFP a refusé de commenter.

Le Japon a récemment attiré plusieurs grands noms du football européen comme les champions du monde espagnol Andres Iniesta et allemand Lukas Podolski désormais coéquipiers au Vissel Kobe. Fernando Torres, également champion du monde avec l'Espagne, a lui rejoint le Sagan Tosu. Après être passé par Chelsea et le Real Madrid, Robben a rejoint en 2009 le Bayern Munich avec lequel il a remporté en 2013 la Ligue des Champions en marquant le but de la victoire (2-1) face à Dortmund en finale. Le FC Tokyo a terminé 6e de la J-League la saison passée.