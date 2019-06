Matuidi évoque son avenir : "Pour le moment, je suis heureux à la Juve"

"Je me sens très bien à la Juve. Dans le football, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Pour le moment, je suis heureux, ma famille est heureuse", a expliqué Blaise Matuidi, l'ancien joueur du PSG, âgé de 32 ans, depuis Clairefontaine où l'équipe de France prépare son match en Turquie samedi comptant pour les qualifications pour l'Euro-2020. "Pour ce qui est de mon contrat, je laisse mon agent régler tout cela. Jusqu'à présent, il a toujours bien fait les choses, je ne vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Je ne suis pas inquiet", a-t-il poursuivi.

Matuidi interrogé sur le cas Raiola

Relancé sur la situation de Raiola, qui a écopé début mai d'une suspension de trois mois de la Fédération italienne et de la Fifa, Matuidi s'est montré serein : "J'ai des discussions avec lui, ça se passe très bien. Pour le reste, il saura répondre au moment opportun à ces questions-là. Ca le regarde lui, mais ça ne nous empêche pas de discuter ensemble. On trouvera les meilleures solutions."

Cette saison, Matuidi a encore été l'un des cadres des Bianconeri (3 buts), qui ont bouclé un exercice mitigé, entre le titre de champion et l'élimination dès les quarts de finale de la Ligue des champions, malgré le recrutement l'été dernier de Cristiano Ronaldo. "Dans l'ensemble (cette saison), ça a été plutôt positif pour moi. J'ai joué pratiquement tous les matches, je n'ai pas eu de grosses blessures. Je suis plutôt satisfait de ma saison. Il y a eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, ça a été une belle saison. J'aurais aimé aller plus loin en Ligue des champions", a-t-il déclaré.