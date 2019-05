Sergio Ramos envisage un départ du Real Madrid

Stupeur à la Casa Blanca. Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid cet été rapporte la presse espagnole. Selon des informations d'El Chiringuito confirmées ce vendredi par AS et Marca, le capitaine du Real envisagerait un départ du club madrilène, usé de son aventure au sein de la Maison Blanche et déçu par son président Florentino Pérez depuis leur discussion tendue suite à l'élimination du Real Madrid face à l'Ajax en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ainsi, Sergio Ramos aurait exprimé "ses doutes" quant à son avenir au Real Madrid lors d'une entrevue il y a une quinzaine de jours avec son président, précise Marca.

Notre avis : Ce serait une perte significative pour le Real Madrid.

Buffon est dans l'attente

Gianluigi Buffon reste dans le flou. Alors que son contrat avec le PSG expire le 30 juin prochain, le gardien italien n'a toujours pas rencontré ses dirigeants selon Le Parisien. Une situation qui provoquerait son agacement, lui qui semble promis à un rôle de doublure la saison prochaine. "Le club m'a proposé une prolongation, ça me rend vraiment heureux et ça me gratifie. Nous allons nous rencontrer dans quelques jours pour étudier ce projet et voir si nous croyons tous les deux qu’il est bon d’avancer ensemble", confiait-il récemment à Sky Italie.

Notre avis : Buffon se verrait bien rester au PSG. Mais dans quelles conditions ? Un rôle de doublure pourrait le pousser à partir.

Vidéo - "Au lieu de résoudre un problème, prolonger Buffon en créerait deux" 03:25

Meunier intéresse United

Sous contrat jusqu'en 2020 avec le PSG, Thomas Meunier souhaiterait aller voir ailleurs l'été prochain. En quête de plus de temps de jeu, l'international belge intéresse notamment Manchester United, comme l'informe le Daily Mail ce vendredi. Pour s'en séparer, le PSG réclamerait pas moins de 30 millions d'euros. De quoi refroidir l'intérêt des Red Devils ?

Notre avis : Meunier va regarder attentivement les offres qui arriveront pour lui. Le PSG en profiterait pour récupérer une jolie somme.

Falcao, départ programmé ?

Radamel Falcao et l'AS Monaco, l'aventure pourrait toucher à sa fin. Selon les informations de L'Equipe, l'attaquant colombien va très probablement quitter le Rocher l'été prochain. Il pourrait rebondir du côté de Valence, qui serait très intéressé par son profil, ou bien de l'Atlético Madrid, son ancien club. Pour rappel, Falcao est sous contrat jusqu'en 2020 avec Monaco. Le club pourrait le libérer pour services rendus.

Notre avis : Il est temps de tourner la page. Pour Monaco et pour Falcao. L'histoire n'en restera pas moins magnifique.

La joie de Radamel Falcao après son but face à AmiensGetty Images

Koscielny prêt à quitter Arsenal...

Après neuf saisons, Laurent Koscielny songe sérieusement à quitter Arsenal lors du prochain mercato. Si des discussions sont en cours pour une prolongation, L'Equipe informe ce vendredi que ces dernières sont, pour l'heure, au point mort. Un facteur devrait peser lourd dans la décision du joueur : une éventuelle qualification des Gunners pour la prochaine Ligue des champions. Tout passera par une victoire contre Chelsea en finale de Ligue Europa. L'AC Milan, l'AS Monaco et le Stade Rennais sont à l'affût.

Notre avis : La possibilité de voir Koscielny quitter Arsenal semble réelle. Le discours est reporté au lendemain de la finale de C3.

... qui pense à Umtiti pour le remplacer

En cas de départ de Koscielny, Arsenal pourrait se pencher sur un autre défenseur français. En effet, le cas de Samuel Umtiti serait observé de près par les Gunners, lui qui a clairement reculé dans la hiérarchie des centraux du Barça. Un départ pourrait être négocié aux alentours des 60 millions d'euros.

Notre avis : Piqué, Lenglet et probablement De Ligt : Umtiti n'est vraiment pas certain de récupérer sa place de titulaire la saison prochaine. Un départ n'est pas à exclure pour le champion du monde.

Vidéo - Umtiti sur le départ... mais pour aller où ? 03:18

Le Bayern veut Sané

Oui, le Bayern Munich veut recruter Leroy Sané. Après de nombreuses rumeurs, le président du Bayern Munich Uli Hoeness a confirmé cet intérêt au Süddeutsche Zeitung. "Nous sommes très intéressés par lui", a-t-il expliqué. Rien ne s'annonce simple dans ce dossier, puisque l'international allemand est sous contrat jusqu'en 2021 avec Manchester City.

Notre avis : Guardiola voudra probablement garder Sané. Mais le joueur, lui, veut plus de temps de jeu la saison prochaine... Le Bayern a sa chance.

Ben Arfa, direction Séville ?

En fin de contrat au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa va quitter le club breton. Selon les informations de Ouest France, son entourage s'est rendu du côté de Séville, où il devrait rencontrer les dirigeants du Betis et du FC Séville. Ce dernier semble avoir de l'avance sur son rival, notamment avec sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue Europa.

Notre avis : "HBA", le rebond en Liga ? Probable. Le FC Séville serait une belle opportunité pour lui.