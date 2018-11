Busquets, OM, Diarra : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Busquets voit sa fin de carrière au Barça...

Sergio Busquets et le Barça, une histoire qui ira jusqu'au bout ? Visiblement, c'est le souhait du joueur. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en juin 2023, a en effet annoncé son souhait de terminer sa carrière en Blaugrana. "J'ai 30 ans et je pense à l'avenir. Je pense qu'il me reste au moins deux ou trois ans. Ensuite, nous procéderons étape par étape. Mais je veux terminer ma carrière au Barça", explique Busquets au quotidien.

"J'ai toujours dit que je voulais me sentir utile et important et que si ce n'est pas le cas, ajoute-t-il. Je ne veux pas être un problème pour mon club de cœur qui m'a tout donné et j'ai tout donné pour eux, alors quand le moment viendra où je devrais me mettre de côté je le ferai."

Notre avis : Busquets-Barça, l'histoire doit se terminer à deux.

...qui accélère sur De Ligt et De Jong

Voilà deux joueurs décidément courtisés par l'Europe entière. Promis à un avenir exceptionnel, Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong continuent, en attendant un possible départ, de faire les beaux jours de l'Ajax Amsterdam. Mais jusqu'à quand ? Probablement l'été prochain, lorsque le mercato estival ouvrira ses portes. De son côté, le Barça continue en tout cas d'avancer ses pions. Selon Radio Catalunya, Eric Abidal, le directeur technique blaugrana, a récemment rencontré De Ligt pour lui présenter les contours du projet du Barça. Dans la foulée, l'ancien défenseur français aurait également contacté De Jong. Le tout dans l'espoir de les convaincre de signer.

Notre avis : De Ligt et De Jong plaisent à beaucoup de clubs. Le Barça a donc de la concurrence, même si le club catalan semble avoir une longueur d'avance...

Le PSG veut se séparer de Diarra

C'est l'une des priorités du PSG sur le mercato. En janvier prochain, le club parisien va tout faire pour recruter une sentinelle, au point que L'Equipe parlait lundi d'un retour de flamme pour Fabinho. En attendant de voir si ce dossier sera concluant, le PSG compte bien se libérer de Lassana Diarra. Et si possible dès cet hiver. Comme révélé par Paris United, la possibilité que le joueur arrête sa carrière est réelle. Lors de son arrivée à Paris, un possible rôle dans l'organigramme du club avait été envisagé.

Notre avis : Diarra ne rentre pas dans les plans de Tuchel. Difficile de poursuivre dans ce contexte.

Valbuena réclame un "grand attaquant" à l'OM

Mathieu Valbuena est de l'avis de la plupart des supporters de l'OM. Si Rudi Garcia continue de clamer qu'il n'a pas besoin du fameux "grantatakan", l'ancien joueur du club olympien, lui, estime le contraire. "C’est vrai qu’il y a beaucoup de talents dans cette équipe, mais il manque un grand attaquant, avec tout le respect que j’ai pour Mitroglou et Valère Germain", a confié le joueur de Fenerbahçe sur RMC Sport. "Mais quand tu veux être en Ligue des champions et emmener l’OM là où il se doit d’être, c’est difficile d’y arriver sans un grand attaquant. Après forcément, ça coûte de l’argent. Mais il faut en passer par là", a-t-il ajouté. Difficile d'être plus clair.

Notre avis : Rudi Garcia n'est pas dupe, il sait que son effectif manque d'un attaquant de poids. Mitroglou devrait d'ailleurs partir en janvier. Les dirigeants vont tenter de recruter un numéro 9, mais le mercato hivernal offrira-t-il cette possibilité ?

Le LOSC va devoir vendre...

D'un point de vue sportif, le LOSC va mieux que la saison dernière. Beaucoup mieux, même. Côté coulisses, la situation reste toutefois délicate, puisque la DNCG, le gendarme financier du football français, veille toujours au grain. Et selon La Voix du Nord, le club de Gérard Lopez va devoir vendre en janvier prochain pour renflouer ses caisses. Ainsi, un joli butin de 30 à 40 millions d'euros est espéré. Toutefois, la vente des "gros" joueurs (Bamba, Pépé...) n'est pas prévue.

Notre avis : Des joueurs comme Thiago Maia pourraient faire leurs valises en janvier. Le LOSC doit retrouver une stabilité économique au plus vite.

Un gardien américain vers Manchester City

Pep Guardiola l'avait clamé haut et fort, non il n'y aurait pas de recrues cet hiver pour son Manchester City. La promesse aura tenu… quatre jours. Plusieurs médias, étatsuniens comme anglais (The Athletic, Sky Sports, The Telegraph…), se font l'écho de l'arrivée très probable d'un gardien de but chez les Citizens, Zack Steffen, qui évolue au Colombus Crew. International avec Team USA, Steffen (23 ans) a été élu meilleur gardien de MLS de la saison et ferait l'objet de discussions avancées entre les deux clubs pour une arrivée en janvier contre 6 à 9 millions d'euros. Il deviendrait alors la doublure d'Ederson après la grave blessure de Claudio Bravo cette saison. CBS Sports évoque aussi la possibilité de l'envoyer en prêt à Girone, le club partenaire de Manchester City.