Cavani, Hazard, Neymar : les 8 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Cavani pourrait quitter le PSG...

Edinson Cavani et le PSG, une aventure qui pourrait rapidement se terminer ? Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant uruguayen ne devrait pas prolonger son contrat avec le club parisien, avec ce dernier qui court actuellement jusqu'en 2020. "Une prolongation n'est pas dans l'air, encore plus au vu des dissensions avec Neymar et Mbappé", peut-on lire. Résultat, un départ l'été prochain est à envisager pour le quotidien italien.

Notre avis : Si Cavani ne prolonge pas, le PSG pourrait s'en séparer l'été prochain. Le tout à un an de la fin de son contrat...

Edinson Cavani face aux supporters parisiensGetty Images

... et Di Maria aussi

En plus de Cavani, le club parisien pourrait bien perdre Angel Di Maria lors du prochain mercato estival. Alors que sa prolongation semblait en passe d'être signée, la Gazzetta dello Sport annonce ce mercredi que c'est loin d'être le cas. L'international argentin réclamerait un salaire de 12 millions d'euros au PSG, qui hésiterait sérieusement à accepter cette requête. Pour rappel, Di Maria arrive en fin de contrat en juin prochain.

Notre avis : Di Maria devrait prolonger au PSG, malgré les rumeurs des derniers jours...

Neymar, nostalgique du Barça ?

Tiens, ça faisait longtemps ! Ce mercredi, le quotidien espagnol Mundo Deportivo, proche du Barça, fait sa Une avec ce titre : "Neymar, ce n'est pas impossible". Comprenez donc que l'international brésilien du PSG pourrait bien revenir dans son ancien club. Mieux, c'est lui qui voudrait faire son retour, tant la vie parisienne ne lui conviendrait pas. Son souhait, Neymar l'aurait indiqué à des dirigeants et des joueurs proches du Barça.

Pas fan de la Ligue 1, la star brésilienne va-t-elle retourner en Liga ? Selon MD, l'affaire reste difficile économiquement parlant. Mais au vu de la volonté du joueur, rien ne serait impossible.

Notre avis : Neymar semble un autre joueur cette saison, encore plus au vu de sa relation avec Thomas Tuchel. On l'imagine donc rester encore (un peu) au PSG.

Vidéo - PSG - Neymar espère "réaliser une grande saison" avec Tuchel 00:23

Hazard devrait prolonger à Chelsea...

C'est l'une des grandes informations du jour. Si l'on en croit La Gazzetta dello Sport, Eden Hazard est en passe de prolonger avec Chelsea ! Alors qu'il est souvent envoyé du côté du Real Madrid, l'international belge aurait accepté un salaire de... 18 millions d'euros de la part du club anglais.

" Le Real ? C’est le meilleur club du monde. Je ne veux pas mentir. C’est un rêve depuis que je suis petit. Parfois, je me réveille avec la volonté de partir. Parfois je réalise que je veux rester. C’est une décision difficile à prendre. C’est de mon avenir qu’il s’agit ", déclarait récemment Hazard. Visiblement, sa décision est désormais prise : il va rester à Chelsea.

Notre avis : Hazard avait 18 millions de raisons de dire "oui" au club anglais.

Vidéo - Le Real ne veut pas se contenter d'Hazard et vise une star de City 01:21

et Kanté aussi !

Comme Eden Hazard, N'Golo Kanté devrait bientôt prolonger à Chelsea. Longtemps courtisé par le PSG l'été dernier, l'international français semble désormais proche de signer un nouveau bail avec les Blues. Selon le quotidien italien, un salaire de 10 millions d'euros lui aurait été proposé par ses dirigeants.

Notre avis : Kanté ne semblait pas séduit par l'hypothèse de rejoindre Paris. Sa revalorisation salariale est logique.

Modric hésite pour son avenir

Dans son dossier consacré au mercato, la Gazzetta revient également sur le cas de Luka Modric, longtemps annoncé à l'Inter l'été dernier et et qui n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Le club madrilène lui offre un nouveau salaire de 10 millions d'euros, mais le Croate, pas certain de son choix, prendrait encore son temps pour accepter (ou non) cette proposition. En attendant, l'Inter garde un oeil sur ce dossier...

Notre avis : Le dossier Modric sera à surveiller de près. Pour l'instant, l'incertitude semble totale.

Luka ModricEurosport

Valbuena, fin de l'aventure à Fenerbahçe ?

Mathieu Valbuena et Fenerbahçe pourraient se séparer en juin prochain. En fin de contrat, le Français ne devrait pas être conservé selon le média turc Milliyet. Dans le viseur du fair-play financier, Fenerbahçe souhaiterait se délester du salaire annuel de Valbuena, qui avoisinerait les 3 millions d'euros.

Notre avis : Pour rentrer dans les clous du fair-play financier, Fenerbahçe doit faire des choix forts. En voilà l'exemple.

Diego Costa déçu de sa situation à l'Atlético

Diego Costa n'est pas content. Mais alors pas du tout. Selon Marca, l'attaquant ne goûte que très peu à sa situation actuelle avec l'Atlético Madrid. L'international espagnol, qui perçoit actuellement 8 millions d'euros/an, verrait d'un mauvais oeil le nouveau salaire d'Antoine Griezmann, estimé à 20 millions d'euros annuels. Cette différence, assez nette, aurait provoqué "un coup de sang" de Costa, qui réclame désormais des comptes à ses dirigeants.

Notre avis : Les dirigeants de l'Atlético Madrid vont devoir rapidement régler le cas Costa. Au risque de le traîner tout au long de la saison...