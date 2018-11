Cavani, Ibrahimovic, Malcom : les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Vers un échange Malcom-Willian ?

Ce n'est plus un secret, Malcom envisage d'aller voir ailleurs l'hiver prochain. Mis de côté par Ernesto Valverde, l'ancien attaquant de Bordeaux espère bien quitter le Barça pour trouver du temps de jeu. De son côté, le club catalan n'est pas fermé à cette possibilité. Mieux, il pourrait s'en servir comme monnaie d'échange dans le dossier Willian. Selon La Sexta, c'est l'idée du Barça pour convaincre Chelsea de se séparer de son international brésilien. L'offre serait la suivante : Malcom + 20 millions d'euros pour Willian.

Notre avis : Difficile d'imaginer Chelsea se séparer de Willian en pleine saison. Toutefois, cette offre mérite d'être étudiée...

MalcomGetty Images

La Roma penserait à... Ongenda

Dans la série "rumeur improbable du jour", on fera difficilement mieux que la suivante. Selon La Gazzetta dello Sport, l'AS Rome songerait à recruter... Hervin Ongenda. L'ancien attaquant du PSG évolue actuellement au FC Botosani, un club de première division roumaine. La chute est donc vertigineuse. Visiblement, cela n'empêche pas certains clubs de superviser les prestations de l'attaquant.

Notre avis : Difficile de commenter cette information décidément improbable. On y croit pas.

Ibra ou Pato pour Milan

L'AC Milan recrutera un attaquant lors du mercato hivernal, c'est une certitude. Ainsi, plusieurs noms sont envisagés selon la Repubblica. Le premier, c'est évidemment celui de Zlatan Ibrahimovic. Les négociations sont en cours, avec l'attaquant qui réclamerait un contrat de dix-huit mois... et Milan qui lui en proposerait que six. Un terrain d'entente pourrait être rapidement trouvé. Autre piste milanaise, celle qui mène à un certain Alexandre Pato. L'ancien attaquant des Rossoneri, actuellement en Chine, a souvent déclaré qu'il ne dirait pas non à un éventuel retour.

Notre avis : Allez, on se mouille : Ibrahimovic reviendra à Milan en janvier !

Zlatan Ibrahimovic sous le maillot de l'AC Milan, le 2 mai 2012.Panoramic

Benatia, départ à prévoir ?

Mehdi Benatia n'est pas content de sa situation à la Juventus. Et le défenseur n'hésite pas à le dire haut et fort. "J'ai du mal avec le fait de ne jouer qu' un match une fois de temps en temps. L'an dernier, j'étais bon car j'avais de la continuité. Là, je n'en ai plus (...) Si je vais partir en janvier ? On verra. Cela dépend de combien de matches je vais jouer, si Allegri aura toujours besoin de moi... Je suis à disposition de l'équipe, je donnerai le maximum tant que je serai ici"

Notre avis : Benatia pourrait envisager un départ en janvier si sa situation ne change pas. Plusieurs clubs pourraient s'y intéresser...

Cavani devrait rester au PSG...

Depuis plusieurs semaines, Edinson Cavani est au coeur des rumeurs de mercato. Et alors que l'attaquant du PSG ne traverse pas sa meilleure période, Walter Guglielmone, son demi-frère et agent, a assuré qu'un départ n'était pas à l'ordre du jour. "Edinson aime Naples, mais il reste au Paris Saint-Germain. Ce sont simplement des rumeurs de la presse italienne, mais je n’ai eu aucun contact avec Aurelio De Laurentiis pour son retour à Naples. Tout est possible à l’avenir, mais pour retourner à Naples, les conditions doivent être réunies. Le PSG ne donnera pas Cavani. Aujourd’hui, Edinson veut seulement remporter la Ligue des Champions avec le PSG", a-t-il expliqué à Sport News.

Notre avis : Pour revoir Cavani sous le maillot de Naples, il faudrait que l'attaquant baisse considérablement son salaire. Dans le cas contraire, ce sera (très) compliqué de le voir retourner en Italie...

Vidéo - Cavani : "Naples, un match spécial" 00:37

... qui vise un joueur de 16 ans

Alors que le mercato hivernal approche, le PSG multiplie les pistes. Selon les informations de L'Equipe, le club parisien vise désormais Héritier Deyonge, un jeune latéral gauche de 16 ans et qui évolue actuellement au PSV Eindhoven. Très séduit, le club parisien espère le recruter au plus vite. Problème, la concurrence est importante dans ce dossier, puisque les deux clubs de Manchester et Chelsea sont également intéressés.