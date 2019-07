Un intérêt de l'Inter Milan pour Cavani ?

D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter Milan, s'intéresserait de près au milieu de terrain Edinson Cavani. Cet intérêt résulte du fait que Mauro Icardi ne fait pas partie des plans de l'ancien entraîneur de Chelsea pour l'an prochain. De plus, les pistes Romelu Lukaku (ndlr : Manchester United demande 70 millions d'euros) et Edin Dzeko (ndlr : Rome ne veut pas le laisser partir, avant de connaître l'avenir de Higuain) semblent mener à une impasse.

Notre avis : Pas certain que le PSG s'en sépare.

Un accord PSG-Newcastle pour N'Soki ?

D'après RMC Sport, le Paris Saint-Germain et Newcastle auraient trouvé un accord concernant Stanley N'Soki. Une première offre de huit millions d'euros avait été refusée, mais la deuxième, de 11 millions d'euros et qui comprend un pourcentage à la revente de 20%, a fini par convaincre les dirigeants du club de la capitale. Désormais, le joueur doit se mettre d'accord avec les Magpies, mais les négociations ont d'ores et déjà débutées.

Notre avis : Les jeunes Parisiens continuent donc de quitter le navire.

Visite médicale lundi pour Gueye

Ça se concrétise désormais de plus en plus. Selon L'Equipe, Idrissa Gueye devrait être à Paris lundi pour y passer sa visite médicale. L'officialisation de son transfert devrait, toujours selon nos confrères, avoir lieu mardi au plus tard.

Notre avis : Une prochaine officialisation qui ne fait plus vraiment de doutes.

Le PSG toujours sur Donnarumma

Selon L'Equipe, le PSG et Leonardo n'auraient pas abandonné la piste Gianluigi Donnarumma au poste de gardien. Le club va sûrement devoir faire face au départ de Kevin Trapp, courtisé par plusieurs clubs européens dont le FC Porto. Il faudra alors trouver un deuxième gardien et Leonardo veut absolument faire venir celui de l'AC Milan, sous contrat jusqu'en 2021.

Notre avis : L'AC Milan ne va pas le lâcher aussi facilement.

Le PSG sur un gardien de Newcastle

A en croire les dernières informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain pisterait Martin Dubravka, le gardien de but de Newcastle. Kevin Trapp n'est pas encore sûr de rester du côté du club de la capitale.

Notre avis : Le PSG semble vouloir assurer ses arrières.

Bale reste finalement au Real ?

A en croire David Ornstein, journaliste de la BBC, Gareth Bale ne partira finalement pas du côté de la Chine. L'international gallois devrait donc rester du côté du Real Madrid.

Notre avis : Un dossier qui n'est pas à l'abri de connaître quelques rebondissements.

Alves et Neymar, destins liés

Selon El Mundo Deportivo, Dani Alves espère faire son retour au FC Barcelone et pas tout seul. Le latéral brésilien, libre de tout contrat, espère bien revenir avec un certain Neymar Jr. dans ses valises.

Notre avis : Il sera certainement peu probable de revoir les deux joueurs au Barça.

Ribéry a été approché par l'AS Monaco

Franck Ribéry se cherche un club depuis la fin de son contrat au Bayern Munich. L'ancien international est tatillon sur le projet sportif qui pourrait lui être proposé. Selon l'Equipe, il aurait ainsi refusé une offre de l'AS Monaco. "Ses clubs de cœur en L1 et Bundesliga resteront à jamais l'OM et le Bayern", affirme le quotidien.

Notre avis : Le Français semble savoir ce qu'il veut.

Dybala pas intéressé par Manchester United

Alors que la Juventus voulait utiliser Paulo Dybala dans un échange avec Romelu Lukaku pour Manchester United, Sky Sports Italia dévoile que le joueur n'est pas favorable à l'idée d'un départ de la Vieille Dame. L'attaquant aimerait connaître le rôle prévu par Maurizio Sarri pour lui. Les Red Devils demandent 87 millions d'euros pour leur attaquant, inclure Dybala dans le deal aurait pu considérablement faire baisser son prix.

Notre avis : Un feuilleton qui commence à durer.

La Juventus se lance pour Eriksen

Selon Calciomercato, Christian Eriksen aurait un nouveau prétendant et il s'agirait de la Juventus Turin. La Vieille Dame, qui a pourtant déjà signé Aaron Ramsey et Adrien Rabiot, ne semble pas être satisfaite et aimerait attirer le Danois, pensionnaire de Tottenham. Sarri recherche un joueur qui bouge bien au milieu et fasse la différence. Le retour de Paul Pogba, compte tenu de l'intérêt du Real Madrid, semble peu probable. Le nom d'Isco a également circulé, mais moins depuis la blessure d'Asensio.

Notre avis : Le Danois a décidément l'embarras du choix.

Un bon de sortie pour Bakayoko ?

A en croire le Daily Mail, Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea, ne serait pas contre laisser partir son milieu de terrain français Tiémoué Bakayoko, dès cet été, si une offre suffisamment intéressante lui parvenait. Drinkwater serait également poussé vers la sortie.

Notre avis : Il n'aura certainement pas beaucoup de temps de jeu s'il reste chez les Blues.

Nzonzi sur les tablettes de Monaco ?

D'après Tuttosport, Steven Nzonzi, actuel pensionnaire de l'AS Rome, intéresserait l'AS Monaco. Le club du Rocher se serait également renseigné sur la situation de Grégoire Defrel.

Notre avis : L'international français sait qu'il doit se relancer et rapidement.

Manchester United en passe d'accueillir Bruno Fernandes ?

A en croire les dernières informations de Sport, Bruno Fernandes n'a jamais été aussi proche de Manchester United. Le milieu de terrain portugais, qui évolue au Sporting Portugal, serait même attendu dans les prochaines 48 heures. Les Red Devils seraient disposés à débourser la somme demandée, à savoir environ 78 millions d'euros.

Notre avis : Beaucoup de noms circulent décidément du côté de Manchester United.

Une offre d'Everton pour Zaha

A en croire les dernières informations de Sky Sports, Everton serait officiellement passé à l'attaque concernant Wilfried Zaha. Une première offre de plus de 60 millions d'euros aurait même été transmise à son club de Crystal Palace.

Notre avis : Arsenal semble avoir définitivement abandonné cette piste.

Liverpool officialise Elliott

Nouvelle recrue pour Liverpool ! Le club, dernier vainqueur de la Ligue des champions, a officialisé l'arrivée du jeune Harvey Elliott, en provenance de Fulham. A seulement 16 ans, l'ailier est devenu le plus jeune joueur à jouer en Premier League la saison dernière.

Notre avis : Les Reds viennent très certainement de s'offrir un futur très grand.