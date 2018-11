Clauses, Mendes, 214 millions : les révélations des Football Leaks sur le transfert de Mbappé au PSG

C'est certain, les Football Leaks n'ont pas fini de faire trembler la planète foot. Quelques jours après de nouvelles révélations concernant le fair-play financier et ses contours douteux, ces derniers révèlent maintenant les coulisses du transfert de Kylian Mbappé au PSG. Parti de l'AS Monaco en août 2017, l'international français a donné bien du fil à retordre à ses prétendants. Et comme révélé par Der Spiegel et Mediapart, le Real Madrid était prêt à toutes les folies pour le natif de Bondy.

Le Real était prêt à payer... 214 millions d'euros !

Le 20 juillet 2017, le club madrilène trouve même un accord avec Monaco qui, de son côté, n'est pas en mesure de satisfaire les prétentions salariales de Mbappé (8 millions d'euros net/an). Le montant du deal est le suivant : 180 millions d'euros dont 30 millions de bonus. Problème, la ville de Madrid a placé Monaco sur liste noire des paradis fiscaux. Résultat, une taxe de 19% existe sur les profits réalisés par les entreprises monégasques avec l'Espagne. Comme expliqué par Mediapart, Monaco devra donc s'acquitter de 34 millions d'euros. Face au refus du club du Rocher, le Real accepte de prendre cette somme en charge. Le transfert est donc estimé à... 214 millions d'euros.

Alors, pourquoi ce deal a capoté ? Entre le salaire réclamé par le clan Mbappé (14 millions d'euros net/an), un temps de jeu réduit et l'incapacité du Real à se séparer de Bale... L'attaquant monégasque a finalement tranché pour Paris. Le 18 août, un accord est trouvé entre le PSG et Monaco. Comme Mediapart l'explique, l'astuce d'un prêt gratuit est acté. Le but ? Faire sauter l'impôt qui aurait été appliqué sur un éventuel prêt payant, envisagé dans un premier temps. L'obligation d'achat est donc fixée à 145 millions d'euros, plus 35 millions de bonus en cas de revente ou prolongation.

Mbappé et ses conditions...

Après l'accord entre les clubs, place à celui avec le joueur. Le PSG rencontre alors le clan Mbappé, qui fixe ses conditions : un salaire net de 10 millions d'euros/an sur cinq ans + 5 millions d'euros de prime à la signature. Soit un total de 55 millions d'euros. Le club de la capitale accepte ces demandes, mais à conditions de fidéliser son nouveau joueur. Mbappé voulait 9,5 millions de salaire dès la première année ? C'est non, ce sera 7. Puis, la saison suivante, 9,3 millions d'euros. Et ainsi de suite. L'attaquant verra donc son salaire progresser de 1 million de plus chaque année. En 2021/2022, il touchera 12 millions d'euros.

Kylian MbappéGetty Images

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Mediapart précise que Mbappé a demandé des clauses plus ou moins farfelues au PSG. Par exemple, le joueur réclamait de devenir le joueur le mieux payé du club en cas de victoire du Ballon d'Or. Ainsi, il triplerait son salaire et rejoindrait les 30 millions d'euros annuels de Neymar. Une requête refusée par les dirigeants parisiens, qui lui verseront dans ce cas échéant un bonus de 500.000 euros nets.

Autre volonté du clan Mbappé, que le PSG lui finance 50 heures de voyages en jet privé/an. C'est refusé, mais le club lui rajoute 30.000 euros/mois pour ses frais de logement et ses employés (agent de sécurité, chauffeur, gestionnaire de maison). Le père du joueur ne s'arrête pas là et réclame une prime "perte de chance", avec cette dernière qui se déclencherait si le PSG venait à être exclu de la Ligue des champions pour violation du fair-play financier. Demande refusée par le PSG.

Tout comme celle qui aurait permis à Mbappé de partir librement lors de ses trois premières années parisiennes en cas d'offre suffisamment élevée, ou encore celle de participer à la rénovation du stade de l'AS Bondy, l'ancien club du joueur.

Mendes empoche 9 millions d'euros

Autre révélation des Football Leaks, et une nouvelle fois assez surprenante : Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, a touché 5% du transfert de Mbappé. Soit 9 millions d'euros. L'agent, annoncé comme très proche du président monégasque Dmitri Rybolovlev, aurait permis à l'ASM de vendre Mbappé plus cher. Comment ? En créant un jeu des enchères, notamment en étant à l'origine de plusieurs articles de presse dans les médias espagnols. Dans un courriel envoyé à Vasilyev, le directeur général monégasque, Mendes lui adresse par exemple trois articles, dont un du quotidien AS, titré : "Le Real va tout faire pour le recruter". Aucun commentaire n'est ajouté au mail.

Enfin, dernière révélation. Mediapart explique que la quasi intégralité de la somme du transfert de Mbappé au PSG a terminé dans la poche de Dimitri Rybolovlev. Le propriétaire de l'ASM va récupérer, au total, un montant 124 millions d'euros.