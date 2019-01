Coutinho, Hazard, Marcelo : les 12 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Chelsea prêt à mettre le paquet sur Coutinho

Arrivé il y a un an à Barcelone, Philippe Coutinho s'est récemment plaint de son traitement en Catalogne, via son entourage. Il n'en fallait pas plus pour lancer les rumeurs d'un départ et ce dimanche, le Sunday Express croit savoir que Chelsea aurait formulé une offre de 100 millions de Livres (environ 113 millions d'euros) pour recruter le meneur de jeu brésilien cet hiver. Toujours selon le média anglais, le Barça serait prêt à négocier à partir d'une offre autour de 160 millions d'euros pour celui qui n'a démarré que 10 matches de Liga cette saison.

Notre avis : S'il doit vendre Coutinho, le Barça attendra plutôt l'été prochain.

Le Real Madrid trouve un accord avec Militao...

Pour le quotidien madrilène AS, l'affaire est bouclée. Les Merengues paieront la clause de 50 millions d'euros au FC Porto pour recruter Eder Militao en juin prochain, juste avant que cette clause grimpe à 75 millions. Après plusieurs rencontres entre ses agents et les dirigeants madrilènes, le très prometteur défenseur brésilien de 21 ans a donné son accord pour rejoindre le Real Madrid. Il était suivi par Liverpool, Manchester United et Chelsea mais le club espagnol s'est montré le plus déterminé.

Notre avis : Un joli du coup des Merengue.

...et compte s'offrir Hazard

Les Merengues ne devraient plus recruter de joueur cet hiver mais ils pourraient frapper un grand coup l'été prochain. Selon Marca, le Real Madrid aura de bonnes chances de recruter Eden Hazard. Le Belge qui sera en fin de contrat avec Chelsea en 2020 ne souhaite pas prolonger chez les Blues et ceux-ci seront bien obligés de négocier à l'intersaison s'ils ne veulent pas le voir partir libre. Un transfert d'Hazard chez les triples champions d'Europe en titre était déjà dans les tuyaux l'été dernier car l'ancien Lillois n'a jamais caché son amour du Real Madrid.

Notre avis : Attendue depuis longtemps, l'arrivée d'Hazard au Real Madrid parait de plus en plus crédible.

Cristiano Ronaldo veut faire venir Marcelo à la Juve

Parti du Real Madrid vers la Vieille Dame l'été dernier, CR7 pourrait bientôt retrouver quelques anciens coéquipers. Si le nom de Luka Modric a récemment été évoqué, c'est surtout Marcelo que la star portugaise aimerait voir débarquer chez les Bianconeri. L'hypothèse paraissait irréaliste mais la situation de l'arrière gauche est confuse au Real Madrid en ce moment et le quotidien AS relance l'idée d'un transfert. Marcelo ne joue plus avec les Merengues après avoir montré de sérieuses lacunes défensives et a même été pointé du doigt par les supporters. Tout cela pourrait l'amener à envisager un départ l'été prochain.

Notre avis : Il en faudra plus pour forcer Marcelo a quitté le Real.

Germain successeur de Sala ?

Alors que le FC Nantes a officiellement perdu Emiliano Sala samedi soir, nouveau joueur de Cardiff, le club de Loire-Atlantique se cherche un remplaçant en attaque. D'après le site 20 Minutes, les dirigeants des Canaris auraient des vues sur Valère Germain, en manque de temps de jeu à l'OM et auteur "seulement" de trois buts en Ligue 1 cette saison. Le président nantais Waldemar Kita aimerait se faire prêter l'ex-Monégasque jusqu'à la fin de la saison mais le salaire du joueur serait trop élevé.

Notre avis : On voit davantage Germain retourner à Nice.

Arnautovic parti pour rester à West Ham

Les Hammers peuvent souffler. Après deux énormes offres venues de Chine et un petit psychodrame qui l'ont poussé à manquer le déplacement à Bournemouth hier (défaite 2-0), Marko Arnautovic ne devrait finalement pas quitter West Ham cet hiver selon Sky Sports. Le club londonien ne compte pas vendre son prolifique avant-centre autrichien.

Notre avis : Un curieux rebondissement mais une bonne nouvelle pour les Hammers.

Hudson-Odoi tient tête à Chelsea

Quel avenir pour Callum Hudson-Odoi ? Le jeune attaquant de Chelsea (18 ans) est sous contrat jusqu'en juin 2020 avec les Blues et il serait en passe de refuser une augmentation substantielle de son salaire, de 25 000 à 96 000 euros par semaine, selon le Mail on Sunday. Hudson-Odoi souhaiterait rejoindre le Bayern Munich, très intéressé par son profil et qui a déjà formulé quatre offres à Chelsea, toutes déclinées, la dernière estimée à 40 millions d'euros.

Notre avis : Les Blues tiennent logiquement à leur talentueux joueur mais la situation s'enlise.

Guardiola pense à une doublure pour Mendy

Déjà longtemps absent la saison dernière, Benjamin Mendy est de nouveau blessé à un genou et cela commence à poser problème à Pep Guardiola. L'entraîneur de Manchester City a reconnu songer à recruter un nouvel arrière gauche. Selon le Daily Mail, Ben Chilwell de Leicester est la cible numéro 1 des Citizens.

Notre avis : City compte sur Mendy mais a besoin d'un renfort.

Darmian en route pour la Juve

Le défenseur italien se dirige vers un retour en Serie A et plus précisément à Turin. Selon La Gazzetta dello Sport, Matteo Darmian va rejoindre la Juventus qui a trouvé un accord avec Manchester United pour un prêt payant de 4 millions avec une option d'achat. Ancien joueur du Torino, Darmian n'a disputé que 6 matches avec les Red Devils cette saison.

Notre avis : Une belle porte de sortie pour Darmian.

Monaco prête Grandsir à Strasbourg

Comme annoncé ces derniers jours, Samuel Grandsir quitte Monaco. L'ailier de 22 ans est prêté à Strasbourg jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. L'affaire a été réglée hier après la lourde défaite de l'ASM devant le club alsacien (1-5). Grandsir a peu joué avec Monaco mais il a tout de même marqué en Ligue des champions contre l'Atletico. Il pourrait jouer en Coupe de France contre le PSG mercredi soir.

Notre avis : Une bonne destination pour Grandsir qui passe du 19e au 5e de Ligue 1.

Angers veut faire revenir Kodjia

Un nouveau retour en vue pour le SCO. Après Butelle et Ndoye, Angers espère rapatrier Jonathan Kodjia selon Ouest France. L'attaquant de 29 ans avait quitté Angers en 2015 pour Bristol City avant de rejoindre Aston Villa l'année suivante. Kodjia a joué 25 matches de Championship pour 6 buts et 3 passes décisives cette saison mais les dirigeants angevins tentent de le récupérer en prêt pour muscler leur secteur offensif.

Notre avis : Si les retours s'avèrent souvent décevants, celui de Kodjia devrait faire du bien au SCO.

Zelik sur les tablettes de l'Atlético

Trouvaille de Lille l'été dernier et brillant en Ligue 1 cette saison, Zeki Celik a tapé dans l'oeil de l'Atlético Madrid. Selon AS, les Colchoneros ne savent pas si Juanfran prolongera en fin de saison et lui cherchent un remplaçant. Ils pourraient miser sur l'arrière droit international turc de 21 ans qui est sous contrat avec le LOSC jusqu'en 2023.