Le PSG, Coutinho et l'opération Neymar...

La presse catalane signe et persiste. Ce lundi, le quotidien Sport fait sa Une sur Philippe Coutinho, qui serait sur de départ au Barça. Et pour le récupérer, le média évoque une nouvelle fois la possibilité du PSG, qui serait intéressé par le profil de l'international brésilien. "L'entourage du joueur négocie son départ", précise même le média proche des Blaugrana. De son côté, Mundo Deportivo titre également sur le club parisien. "Ils plaisent au PSG", peut-on lire en première page, avec trois joueurs en fond : Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé et donc Philippe Coutinho. Ces trois joueurs pourraient servir de monnaie d'échange dans l'opération Neymar.

Notre avis : L'été risque d'être (très) long. Le feuilleton Neymar n'est probablement qu'à son début. Toutes les rumeurs sont bonnes pour l'alimenter...

Nsoki proche du départ

Stanley Nsoki va quitter le PSG. Selon les informations de L'Equipe, le défenseur de 20 ans, qui est sous contrat jusqu'en 2021, a récemment acté sa décision. Sa valeur ? Entre six et huit millions d'euros. Trois clubs français seraient à l'affût, dont notamment l'OM et le LOSC.

Notre avis : Sauf retournement de situation, l'international Espoirs quittera bien le PSG cet été.

Villas-Boas parle du mercato de l'OM

Interrogé par Sport TV, André Villas-Boas, le nouvel entraîneur de l'OM, a évoqué le prochain mercato estival. Et autant dire qu'il ne s'attend pas à beaucoup de mouvements... "En raison du fair-play financier, le marché sera donc court et petit et nous devrons utiliser au maximum les jeunes que nous avons", a notamment expliqué le Portugais, qui a expliqué que l'objectif sera de se "qualifier pour la Ligue des champions et donc être dans le top 3".

Notre avis : L'OM risque tout de même d'avoir un été agité. Il y aura un ménage dans l'effectif, ce qui nécessitera forcément des arrivées...

Salah fait parler en Espagne

Fraîchement sacré champion d'Europe avec Liverpool, voilà que Mohamed Salah se retrouve au coeur des rumeurs de mercato. Ce lundi, le quotidien AS, qui fait sa Une sur l'international égyptien, explique que ce dernier intéresse le Real Madrid, Manchester United et le Bayern Munich. Interrogé sur son avenir après la finale face à Tottenham, Salah avait expliqué "ne pas pouvoir en parler" selon le média madrilène.

Notre avis : Salah restera à Liverpool. On peine à croire en ces rumeurs...

Mariano Diaz veut s'imposer au Real

Non, Mariano Diaz ne quittera pas le Real Madrid cet été. Revenu en juillet 2018 après son passage à l'OL, l'attaquant est persuadé qu'il aura sa carte à jouer la saison prochaine. "Mon objectif c'est de continuer ici, c'est mon équipe (...) Je me suis battu pour être au Real Madrid. J'ai énormément bossé. Depuis tout petit j'ai toujours voulu être ici, je vais faire le maximum pour jouer dans la meilleure équipe du monde", a-t-il expliqué à Marca.

Notre avis : Diaz veut s'imposer au Real, ce qui peut se comprendre. Mais Zidane va-t-il compter sur lui la saison prochaine ? On a des doutes...

Mariano Diaz, de retour au Real Madrid après un an à Lyon.Getty Images

Koulibaly intéresserait la Juve

Il n'est pas encore nommé à la Juventus que Maurizio Sarri bouscule déjà le mercato italien. Comme l'affirme Tuttosport dans son édition du jour, le probable futur-ex entraîneur de Chelsea, qui devrait donc rejoindre la Vieille Dame, aimerait y retrouver un certain Kalidou Koulibaly, qu'il a bien connu au Napoli. Si sa venue s'annonce "compliquée", le quotidien turinois explique que les Bianconeri vont bien tenter le coup. Pour rappel, le Sénégalais est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club partenopeo.

Notre avis : Si Sarri apprécie beaucoup Koulibaly, on imagine mal le Napoli le lâcher à son meilleur ennemi.

Chiesa ne quittera pas la Viola

Alors qu'il fait souvent l'objet des rumeurs plus folles, Federico Chiesa ne quittera pas la Fiorentina cet été. C'est le club toscan qui l'a annoncé ce lundi dans un communiqué officiel. "Il jouera à la Fiorentina la saison prochaine, et il devra être le joueur symbole de cette équipe", peut-on notamment lire. L'international italien est notamment annoncé dans le viseur de la Juventus et de l'Inter Milan.

Notre avis : On ne jure de rien concernant l'avenir de Chiesa. Précisons que la Fiorentina est actuellement au coeur d'un processus de vente, ce qui veut dire que le nouveau propriétaire pourrait avoir une vision différente concernant le joueur et d'éventuelles offres...