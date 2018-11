Cristiano Ronaldo, Pogba, Rabiot, OM : les 7 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Rabiot aurait dit "oui" au Barça

Mundo Deportivo en est certain, Adrien Rabiot a dit oui au Barça. Selon les informations du quotidien espagnol, le milieu de terrain, qui est en fin de contrat au PSG, aurait communiqué au club catalan son envie de signer. Si aucun accord n'a encore été trouvé, la priorité du joueur serait celle de jouer au Camp Nou. En Italie, le Corriere dello Sport explique que Rabiot ne souhaite pas prolonger avec le club parisien... et que l'Inter et la Juve seraient intéressées. Une chose est certaine : le cas Rabiot n'a pas fini de faire parler.

Notre avis : Difficile de dire si Rabiot a déjà fait son choix. On aurait tendance à dire que non.

Raiola va discuter avec la Juve pour Pogba

Une nouvelle fois, Tuttosport fait sa Une sur le mercato ce mardi. Et le média italien annonce que Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, discutera prochainement avec la Juventus pour envisager un éventuel retour de l'international français. Si rien n'est encore acté, cette idée semble faire doucement (mais sûrement) son chemin. Le club italien et l'agent pourraient également parler de Matthijs de Ligt, assisté par l'italo-néerlandais et qui ne cesse de rayonner avec l'Ajax Amsterdam et sa sélection.

Notre avis : La Juve va probablement tenter le coup pour Pogba. Reste à voir les contours économiques d'une telle opération...

Le Real pense à Eriksen et Rashford

On le sait, le Sun n'est jamais avare en infos mercato en tout genre. Et ce mardi, le tabloïd britannique annonce que le Real Madrid vise deux joueurs de Premier League : Marcus Rashford et Christian Eriksen. Pour recruter le joueur de Manchester United et celui de Tottenham, le club madrilène serait prêt à dépenser aux alentours de 100 millions d'euros. Assez pour s'assurer ces deux recrues ?

Notre avis : Le Sun n'est pas la source la plus fiable. Et 100 millions pour le duo Rashford-Eriksen, cela semble peu au vu de l'inflation des prix sur le mercato.

Garcia et le dossier du "grantakan"

Invité de Breaking Sport lundi soir sur RMC, Rudi Garcia savait qu'il serait interrogé sur le prochain mercato de l'OM. Et l'entraîneur marseillais a estimé que la venue d'un numéro 9, le fameux "grantakan", n'était pas nécessaire. "C'est notre grand attaquant Flo (Thauvin). Le joueur qui met des buts dans une équipe n'est pas obligé d'être dans l'axe. Il y a plein d'équipes qui ont ce genre de joueurs, qui jouent plutôt côté et qui marquent plein de buts", a notamment expliqué Rudi Garcia.

"Est-ce que je veux un attaquant cet hiver ? Pas spécialement. Se renforcer, on est en train d'étudier ça. Mais il faut faire attention au moment présent, a-t-il ajouté dans des propos relayés par Dailymercato. Il faut surtout que Mitroglou et Germain aient beaucoup de confiance, et qu'on leur donne l'opportunité de s'éclater (...) Je crois en ces joueurs-là. Mon effectif est celui-là et j'en suis content, et je pense qu'on peut faire mieux avec ces joueurs-là."

Notre avis : L'OM a besoin d'un attaquant, c'est une certitude. Simple langue de bois pour Garcia ?

Navas devrait prolonger au Real

Keylor Navas et le Real Madrid, l'aventure devrait continuer. Selon les informations de ABC, les deux parties négocient actuellement une prolongation de contrat jusqu'en juin 2021. Le tout avec un nouveau salaire qui pourrait atteindre les cinq millions d'euros/an.

Notre avis : Si le Real parvient à prolonger Navas en dépit de son rôle de doublure de Courtois, c'est un joli coup.

Ibra attend un signe du Milan...

C'est le dossier qui fait parler la plupart des médias italiens. Plus que jamais, Zlatan Ibrahimovic semble prochain d'un retour à l'AC Milan. Alors que les dirigeants du club italiens ont rencontré Mino Raiola, son agent, lundi, La Gazzetta dello Sport explique ce mardi que le joueur attend désormais un signe de son ancien club. "Zlatan attend seulement l'appel de Leonardo (directeur sportif du Milan) pour partir des Galaxy et retourner à Milan en janvier", écrit le quotidien en Une, qui ajoute que "Ibra" accepterait même un contrat de six mois assorti d'un salaire de deux millions d'euros.

Notre avis : Le retour d'Ibrahimovic à Milan semble en bonne voie.

... qui voulait Cristiano Ronaldo

Marco Fassone est (enfin) sorti du silence. L'ancien administrateur délégué de l'AC Milan, invité à partir avec le changement de propriété l'été dernier, a accordé ce mardi une interview au Sole 24 Ore. Et il a notamment avoué des discussions pour la venue de Cristiano Ronaldo en juillet 2017. "Mr Li (ancien propriétaire) voulait Ronaldo à Milan car c'était une grande force sur le marché chinois. Le joueur voulait quitter Madrid. J'ai rencontré Mendes, son agent, en juillet 2017, pour vérifier les coûts et la disponibilité du joueur. Mais le joueur était trop cher", a-t-il confié.

Notre avis : Au vu de la fin du propriétaire chinois à l'AC Milan, Fassone a bien fait de le convaincre de renoncer à son rêve de faire venir Ronaldo...