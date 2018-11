De Gea, Aouar, 140 millions : les 5 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

L'Ajax réclame 140 millions pour De Ligt et De Jong

Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong vont vraisemblablement quitter l'Ajax Amsterdam l'été prochain. Courtisés par la plupart des grands clubs européens, le défenseur et le milieu de terrain sont notamment dans le viseur du Barça, qui souhaiterait faire d'une pierre deux coups. Mais pour y parvenir, il va falloir sortir le chéquier. Selon Mundo Deportivo, le club néerlandais a fixé un prix de 140 millions pour ses deux joueurs. Pour De Jong, ce serait 75 millions d'euros. Et concernant De Ligt, le montant espéré se situerait entre 60 et 65 millions.

Notre avis : Le jeu des enchères ne peut que bénéficier à l'Ajax. Les prix grimpent, grimpent...

Godin pisté par l'AC Milan...

Et si Diego Godin quittait l'Atlético Madrid ? En fin de contrat en juin prochain, le capitaine des Colchoneros songerait sérieusement à cette possibilité. Selon Il Giornale, l'AC Milan serait notamment intéressé par le défenseur de 32 ans, qui apporterait ainsi de l'expérience à l'effectif de Gennaro Gattuso. De plus, Godin est en fin de contrat en juin prochain. Le quotidien italien croit savoir qu'il pourrait se libérer pour deux millions d'euros en janvier prochain...

Notre avis : Ibrahimovic, Godin... L'AC Milan vise les joueurs expérimentés en janvier. Toutefois, difficile d'imaginer le défenseur quitter "son" Atlético en pleine saison. Surtout en cette saison où la finale de la Ligue des champions se déroulera... au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético.

... qui attend Ibrahimovic

En plus de sa défense, le club lombard compte bien renforcer son attaque en janvier. Et ce n'est pas un secret, Zlatan Ibrahimovic est le joueur souhaité. Alors, où en est ce dossier ? Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant étudie actuellement quand et comment quitter le Los Angeles Galaxy. Vrai professionnel, le Suédois ne compte pas causer du tort à son club. Ainsi, "Ibra" est au travail avec son entourage pour régler la question de la formule du transfert (prêt ?) et celle qui concerne ses sponsors.

Notre avis : Le retour de Zlatan Ibrahimovic à Milan est en bonne voie. Il ne reste plus qu'à attendre...

Aouar a tapé dans l'oeil de Guardiola

Auteur d'une nouvelle grande performance mardi soir face à Manchester City (2-2), Houssem Aouar a visiblement tapé dans l'oeil de Pep Guardiola. Comme expliqué par Bilel Ghazi, journaliste de L'Equipe, l'entraîneur des Citizens a félicité en personne le milieu de terrain après la rencontre. Mieux, Mikel Arteta, son adjoint, a largement diffusé "cette appréciation" dans les travées du Groupama Stadium... et pris quelques informations sur le joueur. "Aouar est incroyable", a notamment lâché Guardiola dans la conférence de presse d'après-match.

Notre avis : Aouar ne cesse de sublimer l'OL. Il pourrait très vite prendre une nouvelle dimension dans un grand club européen...

Mourinho veut garder De Gea

Non, José Mourinho ne compte pas se séparer de David De Gea. Alors que le portier espagnol est en fin de contrat avec Manchester United, le Special One est confiant pour que ce dernier signe (enfin) une prolongation. "Je sais qu’il veut rester. Je sais que son agent est heureux de faire ce que veut son joueur et je sais aussi que la direction veut qu’il reste et ils travaillent pour cela. Donc j’espère que tôt ou tard, une bonne conclusion arrivera", a-t-il confié après la victoire face aux Young Boys de Berne (1-0) mardi soir.

Notre avis : Sauf surprise de dernière minute, De Gea prolonge à United.