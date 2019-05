Paris a un plan pour De Gea

Le PSG est intéressé par David De Gea, ce n’est pas un scoop. Le gardien espagnol n’a plus qu’un an de contrat avec Manchester United et ses ambitions salariales semblent bloquer une possible prolongation. Pour le recruter dès cet été, le club parisien devrait tout de même dépenser 68 millions d’euros, selon The Sunday Express. Une somme qui semble rédhibitoire, en raison du fair-play financier. Mais d’après le média britannique, Paris a peut-être trouvé une parade…

Le club parisien chercherait à engager De Gea libre, l’été prochain, après lui avoir fait parapher un pré-contrat en janvier. Comment le convaincre ? En lui faisant miroiter une prime à la signature conséquente, mais peu couteuse pour Paris, grâce aux économies réalisées en l’absence de transaction avec les Red Devils.

Notre avis : Une telle stratégie se tient. Mais si elle est avérée, cela signifie que gardien de but et stabilité ne sont toujours pas près de rimer au PSG.

Vidéo - PSG - Tuchel sur la rotation des gardiens : "On ne peut pas continuer comme ça" 01:09

Arsenal pense à Zaha...

Wilfried Zaha voit plus grand que Crystal Palace. L’attaquant ivoirien de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2023, ne laisse notamment pas indifférent Arsenal, selon The Sun. Problème : les Gunners espéreraient s’attacher ses services pour un peu moins de 46 millions d’euros, alors que Palace en exigerait 91.

Le joueur, quant à lui, ne serait pas contre un court déménagement… à condition qu’Arsenal remporte la finale de la Ligue Europa face à Chelsea, le 29 mai, et décroche ainsi son billet pour la prochaine Ligue des champions. Une qualification qui pourrait d’ailleurs permettre aux Gunners d’augmenter leur offre.

Notre avis : Avec Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, Arsenal ne manque pas de talent dans le secteur offensif. Un renfort pour intégrer la rotation peut être utile, mais pas à n’importe quel prix. 91 millions d’euros pour Zaha, cela fait beaucoup.

Wilfried Zaha profite d'une erreur de Shkodran Mustafi pour marquer face à ArsenalGetty Images

... et à Manolas

Kostas Manolas va-t-il quitter la Roma ? Selon le quotidien romain Il Messaggero, le défenseur grec de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2022, dispose d’une clause libératoire de 36 millions d’euros. La probable non qualification de la Louve pour la prochaine édition de la C1 pourrait susciter chez lui des envies de départ. D’après The Daily Mail, Arsenal est sur le coup, Unai Emery étant soucieux de renforcer l’arrière-garde des Gunners (9e défense de Premier League cette saison).

Notre avis : La défense d'Arsenal n'a pas été très rassurante cette saison, chercher à la solidifier est logique. Mais Manolas est-il pour cela l’homme de la situation ? Pas sûr… Il ne sera en tout cas pas un remède miracle.

Ben Yedder ne ferme aucune porte

Avec 30 buts en 54 matches, Wissam Ben Yedder a réalisé une saison pleine avec le Séville FC. En course pour la Ligue des champions jusqu’à la dernière journée, le club sévillan, 6e de Liga, devra se contenter de disputer la Ligue Europa l’an prochain. Ce qui pourrait entraîner des envies de départ chez l’international français, engagé jusqu’en 2021.

Une éventualité que Ben Yedder n’a pas nié, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo : "Je ne peux pas répondre (au sujet de son avenir, ndlr), quand je ne sais pas ce qui se passera demain (…) Il pourrait y avoir une surprise." L'attaquant de 28 ans dispose d’une clause libératoire de 40 millions d’euros selon le quotidien catalan.

Notre avis : Wissam Ben Yedder peut être une bonne affaire à ce prix pour plusieurs clubs d’un standing supérieur au Séville FC. Reste à savoir qui va se positionner…

Wissam Ben Yedder (Séville FC)Getty Images

Roussillon prolonge à Wolfsburg

Après avoir validé sa place en Ligue Europa lors de la dernière journée, Wolfsburg prépare déjà la saison prochaine. Arrivé l'été dernier de Montpellier et initialement lié au club allemand jusqu'en 2022, le latéral gauche Jérôme Roussillon a prolongé dimanche son bail d'une année supplémentaire, jusqu'en 2023. De quoi mettre un frein aux convoitises de Dortmund, notamment.

Notre avis : Roussillon choisit de ne pas brûler les étapes. Un choix payant pour l'équipe de France ?

Chelsea a fait une croix sur Hazard… mais pas sur Hudson-Odoi

Le départ d’Eden Hazard de Chelsea pour le Real Madrid semble assuré. En tout cas, les Blues ont fait le deuil de leur star et cherchent à en profiter pour retenir une de leurs pépites, selon The Daily Mail : Callum Hudson-Odoi, âgé de 18 ans et sous contrat jusqu’en 2020.

D’après le média britannique, le club londonien a promis le n°10 d’Hazard à Hudson-Odoi (pour l’instant doté du 20), pour le convaincre de ne pas céder aux sirènes des clubs étrangers, le Bayern Munich (qui lui proposerait la même faveur), le Paris Saint-Germain et la Juventus en tête. Le jeune ailier anglais a été l'auteur de performances remarquées cette saison, en Europa League notamment (4 buts en 9 matches).

Notre avis : Garder Callum Hudson-Odoi est un enjeu important pour Chelsea. Surtout si l'interdiction de recrutement des Blues pour les deux prochains marchés des transferts est confirmée.