De Jong, PSG, Rabiot : Les 4 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

De Jong, City plutôt que Barcelone

Ils étaient deux sur ses talons. Et, il semble que Manchester City ait pris un avantage décisif sur Barcelone, si l'on en croit le Sunday Mirror. De qui parle-t-on ? Du jeune et talentueux milieu de l'Ajax Frenkie de Jong. Pour un peu moins de 70 millions, il devrait rejoindre le nord de l'Angleterre l'été prochain.

Notre avis : La recrue idéale pour Pep.

Vidéo - De Jong, le surdoué de l'Ajax qui rêve de rejoindre Messi 01:09

Rabiot, toujours un peu près du Barça…

Si De Jong s'éloigne de Barcelone, Adrien Rabiot en serait toujours un peu plus proche, selon le quotidien Sport. Le Parisien n'a toujours pas prolongé avec son club formateur. Le Barça souhaite profiter de l'aubaine pour passer la vitesse supérieure alors que le PSG ne s'est pas aligné sur les desiderata du joueur

Notre avis : Partira, partira pas… la partie de poker menteur continue.

Vidéo - Guérin : "Entre Rabiot et le PSG, ça sent la rupture..." 01:35

Pickford à la place de De Gea ?

David de Gea est à peu près annoncé partant de Manchester United tous les six mois. Une fois, ça s'est joué à quelques secondes. Mais, le reste du temps, il finit par rester. Problème pour MU : l'international espagnol refuse de prolonger avec les Red Devils alors que son contrat arrive à expiration en juin. Et que la Juve le suit de près, assure The Sun. Du coup, Manchester United prépare une offensive pour enrôler Jordan Pickford. Combien ? 67 millions d'euros.

Notre avis : Manchester aura un gardien de talent la saison prochaine dans ses buts. Reste à savoir lequel.

Vidéo - Pickford : "Je respecte énormément De Gea" 00:16

Paris sur Bailly

Pour le PSG, la quête d'un défenseur central parait aussi éternelle que celle d'un numéro 6. La nouvelle cible du club de la capitale, selon le Mail on Sunday ? Eric Bailly (Manchester United). Arsenal et Tottenham sont aussi intéressés par le jeune Ivoirien.

Notre avis : Bailly a-t-il les épaules pour faire avancer le PSG ?