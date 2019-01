De Jong, Rabiot, Balotelli, Payet : les 13 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Le PSG s'active pour de Jong et de Ligt

Les dirigeants parisiens préparent déjà leur mercato estival et se démènent pour faire venir le Néerlandais Frenkie de Jong. Selon RMC Sport, le directeur sportif Antero Henrique était hier à Amsterdam en compagnie du directeur des affaires juridiques du PSG pour poursuivre les négociations en vue du transfert du milieu de terrain de l'Ajax âgé de 21 ans mais aussi pour tenter de recruter son coéquipier Matthijs de Ligt, 19 ans. Marca ajoute que le club néerlandais réclame pas moins de 150 millions d'euros pour ses deux pépites.

Notre avis : Difficile de savoir comment le PSG va financer sa gourmandise.

Rabiot trouve un terrain d'entente avec le Barça

Cette fois, ce devrait être la bonne. En négociations depuis plusieurs semaines, l'entourage d'Adrien Rabiot semble enfin s'être mis d'accord avec le FC Barcelone. Selon Paris United, l'agent du joueur a récemment tenté d'obtenir 5 millions d'euros supplémentaires de prime à la signature qui sera finalement bien de 10 millions comme le salaire annuel du milieu de terrain. Le Barça doit maintenant discuter avec le PSG pour un transfert payant de Rabiot cet hiver ou son départ libre en fin de saison.

Notre avis : Si le PSG a fait une croix sur Rabiot, il doit le vendre en janvier.

L'OM relance Balotelli

Retour à la case départ pour l'Olympique de Marseille ? Selon les informations de plusieurs médias, le club aurait à nouveau dans le viseur l'attaquant de l'OGC Nice, Mario Balotelli. L'été dernier déjà, la direction marseillaise voulait attirer l'international italien, mais les négociations avaient échoué. Balotelli, muet avec le Gym depuis le début de la saison et écarté par Patrick Vieira, pourrait résilier son contrat et s'engager 18 mois avec l'OM.

Notre avis : Comme l'été dernier, les négociations s'annoncent ardues entre l'exigent joueur et l'OM qui manque de fonds.

Payet finalement vers une prolongation

Le capitaine de l'OM va-t-il tenir la barre plus longtemps que prévu ? Selon La Provence, Dimitri Payet serait sur le point d'accepter une prolongation de contrat, synonyme de revalorisation salariale. Le joueur n'était pas satisfait de sa situation et envisageait un départ pour la Chine. Aucune offre ne lui a encore été transmise.

Notre avis : La mystérieuse offre venue de Chine fait toujours son petit effet.

Monaco se penche sur Kamano

Selon les informations de France 3 Aquitaine, l'AS Monaco, qui a lancé l'opération renforcement, aimerait attirer l'attaquant bordelais François Kamano (8 buts depuis le début de la saison). Le club du Rocher aurait déjà proposé 12 millions d'euros, les Girondins en réclament 20.

Notre avis : Un joueur au potentiel indéniable mais l'ASM ne semble pas prête à beaucoup dépenser cet hiver.

Alderweireld prolonge à Tottenham

C'est officiel, le Belge Toby Alderweireld a prolongé jusqu'en 2020 avec Tottenham a annoncé le club vendredi. Cette prolongation peut faire les affaires du Paris Saint-Germain, intéressé par le défenseur. En effet cette prolongation active automatiquement une clause selon laquelle le joueur peut quitter les Spurs dès cet été contre une offre de 28 millions d'euros.

Notre avis : Alderweireld fera de nouveau parler de lui dans quelques mois.

Un international japonais à Toulouse…

Les Violets tiennent leur nouveau défenseur central. L'international japonais Gen Shoji qui arrive en provenance des Kashima Antlers a signé un contrat de trois ans et demi avec Toulouse. Le joueur de 26 ans a disputé le Mondial russe avec sa sélection mais aussi la dernière Coupe du monde des clubs.

Notre avis : Un joueur que l'on a envie de voir.

…qui va se faire chiper Todibo par le Barça

Les Blaugrana cherchent clairement un renfort défensif pour la saison prochaine et multiplient les pistes. Le Barça s'intéresse à Benjamin Pavard mais aussi au Toulousain Jean-Clair Todibo selon Mundo Deportivo. Le joueur de 19 ans ne compte que 10 matches de Ligue 1 mais il a tapé dans l'oeil de plusieurs grosses cylindrées européennes comme la Juventus. Todibo présente l'avantage d'être libre en juin prochain car il a refusé la proposition de contrat du TFC et sa préférence va clairement au Barça.

Notre avis : Une opportunité que Todibo peut difficilement refuser.

Solanke quitte Liverpool pour Bournemouth...

Le jeune avant-centre va poursuivre sa progression loin de Liverpool. Dominic Solanke s'est officiellement engagé avec Bournemouth. Les Cherries n'ont pas dévoilé le montant du transfert ni la durée du contrat mais Sky Sports évoque une indemnité de plus de 21 millions d'euros. Solanke, 21 ans, n'a pas joué en championnat avec Liverpool cette saison alors qu'il était apparu à 21 reprises en Premier League en 2017-2018.

Notre avis : Un bon choix de carrière pour ce jeune international anglais.

…où Clyne arrive en prêt

En manque de temps de jeu à Liverpool cette saison avec seulement 4 petites apparitions en championnat, Nathaniel Clyne change d'air. L'arrière droit de 27 ans est prêté jusqu'en juin à Bournemouth, actuel 12e de Premier League.

Notre avis : Les Cherries et les Reds s'entendent bien en ce moment.

Brahim Diaz à un pas du Real Madrid

Attendue depuis plusieurs semaines, l'arrivée de Brahim Diaz au Real Madrid se précise. Selon Marca, les Merengue ont trouvé un accord avec Manchester City pour un transfert dès cet hiver et une indemnité de 15 millions d'euros plus 5 de bonus éventuels. En fin de contrat avec les Citizens en juin prochain, le milieu offensif de 19 ans est attendu lundi prochain à Madrid pour passer sa visite médicale et être présenté dans la foulée. Il devrait être la seule recrue madrilène en janvier.

Notre avis : Hâte de voir ce que va donner la pépite chez les Merengue.

Amiens cible deux joueurs de Liga

Le club picard se tourne vers l'Espagne pour faire son marché hivernal. Amiens songe à faire revenir Gaël Kakuta qui joue peu au Rayo mais étudie aussi le cas de Diego Rolan, très peu utilisé par Leganes où il est prêté par La Corogne. Selon L'Equipe, l'attaquant uruguayen, ancien de Bordeaux, accepterait de revenir en Ligue 1. D'autant que Leganes a récemment enregistré l'arrivée du Danois, Martin Braithwaite.

Notre avis : Deux joueurs qui feraient beaucoup de bien à Amiens.

Pepe bientôt de retour à Porto

Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Besiktas le mois dernier, Pepe va revenir dans le championnat portugais et plus précisément au FC Porto selon Record. Le défenseur central de 35 ans avait, un temps, été suivi par Monaco et Wolverhampton.