De Ligt va "prendre le temps" pour faire son choix

Très courtisé, le défenseur central de l'Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt, s'est exprimé sur son avenir en zone mixte après le succès des Pays-Bas face à l’Angleterre (3-1) jeudi en demi-finale de Ligue des nations. "Je vais prendre le temps de réfléchir à la meilleure option pour mon avenir", a-t-il confié, alors qu'il est annoncé au Barça et au PSG. Pour rappel, l'international néerlandais de 19 ans serait la priorité du probable futur homme fort du sportif du club de la capitale, Leonardo, lors de ce mercato d'été.

Notre avis : Avec cette déclaration, difficile de le voir la semaine prochaine sous le maillot du PSG, comme cela était annoncé ces derniers jours.

Manchester United : Accord de principe avec Swansea pour le transfert de Daniel James

Un accord de principe a été trouvé entre Manchester United et Swansea pour le transfert du jeune milieu de terrain offensif gallois Daniel James (21 ans) a annoncé vendredi le club mancunien. Il s'agit de la première recrue estivale des Reds Devils.

"Daniel a passé avec succès la visite médicale au centre d'entraînement", indique Manchester United dans un communiqué, précisant qu'il apportera plus de détails sur les conditions du transfert lors de l'ouverture officielle du mercato la semaine prochaine. Selon les médias britanniques, le montant de la transaction entre le club de Premier League et celui de Championship (2e division) devrait s'élever à 18 millions de livres (20 millions d'euros).

Notre avis : Ailier rapide qui, à un fax prêt, était prêt à signer à Leeds United l'hiver dernier. Très bonne recrue.

Di Lorenzo rejoint Naples

Annoncé depuis plusieurs semaines, l'information est désormais officielle : Giovanni Di Lorenzo (25 ans) rejoint Naples. Le club napolitain a officialisé le transfert de l'ancien latéral droit d'Empoli ce vendredi. Cependant, les modalités de la transaction n'ont pas été communiquées.

Notre avis : Très bon choix. La question est maintenant de savoir si le Napoli va conserver Elseid Hysaj.

… Et Naples serait prêt à s'offrir Ilicic

Josip Ilicic va-t-il quitter l'Atalanta après avoir été un des grands artisans de la qualification du club pour la prochaine Ligue des champions (12 buts, 7 passes décisives et beaucoup d'actions d'éclat) ? Selon le quotidien italien Il Mattino, Naples souhaiterait recruter le milieu de terrain offensif slovène, sous contrat jusqu'en juin 2020. Le président Aurélio De Laurentiis serait en effet enclin à offrir 12 millions d'euros à l'Atalanta Bergame pour s'offrir le joueur et à verser à ce dernier un salaire annuel de deux millions d'euros.

Notre avis : Depuis le temps qu'on attend de le voir dans un club d'un niveau supérieur… Mais le timing tombe plutôt mal avec la qualification en C1 de l'Atalanta.

Angers : Butelle prolonge jusqu'en 2021

Sous contrat jusqu'en juin 2020, le gardien de but d’Angers, Ludovic Butelle, poursuit l'aventure. Le portier de 36 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2021 a officialisé ce vendredi le club angevin. Auteur d'une très bonne saison, Butelle a signé 11 clean sheets, soit le 4ème meilleur total pour un gardien en L1.

Notre avis : Une information qui ravira les supporters du club, désireux de le conserver.

Matuidi veut rester à la Juventus

Interrogé à Clairefontaine à propos de son avenir, Blaise Matuidi s'est dit "heureux" à Turin. "Je me sens vraiment très bien à la Juve. Je suis heureux, ma famille est heureuse. Pour ce qui est de mon contrat, je laisse mon agent régler tout cela. Je ne suis pas inquiet", a déclaré l'ancien joueur du PSG. Par ailleurs, le milieu de terrain des Bleus s'est dit serein face à la situation de son agent Mino Raiola, suspendu trois mois début mai par la Fédération italienne et la FIFA : "J'ai des discussions avec lui, ça se passe très bien. Pour le reste, il saura répondre au moment opportun à ces questions-là. Ça le regarde lui, mais ça ne nous empêche pas de discuter ensemble. On trouvera les meilleures solutions", a-t-il poursuivi.

Notre avis : Matuidi n'a aucune raison de quitter la Juve cet été.