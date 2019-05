De Ligt parle de son avenir

Quel avenir pour Matthijs de Ligt ? Annoncé avec insistance au Barça et plus récemment au PSG, le défenseur de l'Ajax Amsterdam reste dans le flou. Interrogé par RTL Boulevard aux Pays-Bas, il a fait le point. "Je suis très excité par ce que le futur proche peut m’apporter, mais je suis aussi très calme. Je vois ça comme un défi, c’est la chose la plus importante. Il y a plusieurs options", a-t-il expliqué.

Notre avis : Au final, De Ligt rejoindra probablement le Barça.

Vidéo - De Ligt au PSG ? "Raiola est un petit filou" 03:30

Sané pour 80 millions, c'est non

Le Bayern Munich a reçu une fin de non-recevoir concernant Leroy Sané. Manchester City a en effet refusé l'offre de 80 millions d'euros proposé par le club bavarois rapporte The Guardian ce vendredi. Désireux d'enrôler un ailier suite aux départs d'Arjen Robben et de Franck Ribéry, le Bayern Munich est très intéressé par le profil de l'international allemand de 23 ans. D'ailleurs, malgré ce refus des Citizens, le club allemand envisagerait de transmettre une nouvelle offre plus élevée précise le quotidien britannique.

Notre avis : Sané présente le profil idéal.

Dzeko, première recrue de l'Inter de Conte ?

"Edin deviendra le nouveau numéro 9 de l'Inter". Selon La Gazzetta Dello Sport, l'attaquant bosnien de 33 ans sera la première recrue de l'ère Antonio Conte. En effet, l'attaquant de la Roma serait "l'homme idéal" pour accompagner Lautaro Martinez sur le front de l'attaque intériste affirme le quotidien italien. Par ailleurs la Gazzetta rapporte qu'en janvier 2018, les chemins de Conte et de Dzeko s'étaient croisés : le technicien le voulait à tout prix à Chelsea, l'accord semblait passé, mais le Bosnien avait finalement choisi de rester en Italie.

"L'intérêt de Chelsea me flatte, mais Rome est ma famille", avait alors déclaré l'attaquant. Un accord de principe avec le joueur aurait déjà été trouvé selon le quotidien italien, et si l'évaluation initiale de Dzeko serait de 30 millions d'euros, les Nerazzurri aimeraient dépenser la moitié de cette somme. Tout serait donc une affaire de négociations entre les deux clubs.

Notre avis : Son profil colle au potentiel 3-5-2 mis en place par Conte.

OM : Olivier Ntcham suivi de près

Déterminé à renforcer son effectif depuis l'arrivée d'André Villas-Boas, l'OM aurait un œil sur le milieu international Espoirs du Celtic, Olivier Nitcham, selon le Daily Record. Encore sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu de 23 ans est réputé pour son profil box-to-box. Méfiant et compte tenu de son potentiel, le Celtic avait décidé de prolonger le Français l'été dernier. Par conséquent, le club écossais devrait se montrer intransigeant à l'heure des négociations après avoir acquis le joueur à l'été 2017 contre la somme de 4,5 millions d'euros. Autre élément de taille : le FC Porto serait également sur les rangs selon le tabloïd écossais.

Notre avis : Ntcham pourrait être un élément complémentaire à Strootman, Lopez, Sanson, Payet et Luiz Gustavo au sein de l'entrejeu phocéen.

Boateng veut rester au Bayern Munich

Prié de se trouver un nouveau club par son président Uli Hoeness, Jérôme Boateng compte bien revenir au premier plan. Ainsi, si le défenseur central a perdu de sa superbe cette saison, le Bavarois de 30 ans a exprimé dans une interview au magazine allemand Kicker qu'il souhaitait rester au Bayern Munich la saison prochaine. "Je ne vais certainement pas m'enfuir, les situations peuvent changer rapidement", a-t-il déclaré. "Je peux m'imaginer rester au Bayern, je suis encore motivé et je vais attaquer la nouvelle saison", a-t-il poursuivi, déterminé. Sous contrat jusqu'en 2021, après son arrivée avorté la saison dernière au PSG, Boateng serait suivi par l'Inter.

Notre avis : Conscient de ses difficultés, à lui de prouver qu'il peut retrouver ses qualités.

Veretout se rapproche du Napoli

Jeudi, le président Aurelio De Laurentiis et le directeur sportif du Napoli, Cristiano Giuntoli, ont rencontré Mario Giuffredi, agent de Giovanni Di Lorenzo ainsi que de Jordan Veretout afin d'enrôler les deux joueurs affirme La Gazzetto Dello Sport ce vendredi.

Le milieu de terrain français de la Fiorentina, sous contrat jusqu'en juin 2021, serait très apprécié par Carlo Ancelotti. Ce dernier apprécierait beaucoup sa capacité à marquer, sa qualité sur coups de pieds arrêtés ainsi que sa frappe de balle. Si un accord entre les deux clubs pourrait être trouvé autour de 22 millions d'euros (+ primes), un accord de principe sur un montant net par saison de 1,8 million d'euros sur cinq ans plus des primes existe déjà avec Veretout selon le quotidien italien.

Notre avis : Depuis son départ en Italie, Veretout ne cesse de progresser et d'impressionner de l'autre côté des Alpes.

Diego Carlos vers le FC Séville

Sous contrat jusqu'en 2022, Diego Carlos avait toutefois émis le souhait de quitter Nantes cet été. Et il aurait été entendu. Le FC Séville a en effet annoncé ce vendredi un accord de principe avec la défenseur brésilien, qui devrait arriver en Andalousie lundi prochain pour passer la traditionnelle visite médicale. Si le montant du transfert est inconnu, un contrat de 5 ans attendrait l'ancien joueur d'Estoril.