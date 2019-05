Matthijs de Ligt prendra sa décision après les matches internationaux

Le défenseur central de l'Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt, prendra une décision sur son avenir à l'issue des matches internationaux a révélé le joueur au micro d'ESPN. Après son impressionnante campagne de Ligue des champions et avoir conquis le doublé Coupe-championnat, le jeune international néerlandais de 19 ans suscite les convoitises du FC Barcelone et de Manchester United. Selon le média américain, les Red Devils sont prêts à lui offrir un salaire hebdomadaire à hauteur de 250 000 livres, soit des prestations plus élevées que n'importe quel joueur du Barça. Une démarche qui n'aurait qu'un seul but : persuader le joueur.

Notre avis : Sage décision.

Manchester City : Silva vers le Qatar ?

Selon le Daily Mail, l'Espagnol David Silva a peut-être joué son dernier match sous les couleurs des Citizens. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien valencian pourrait en effet accepter une offre de 12 millions de livres annuels (13,6 millions d'euros) d'un club qatari dont le nom n'a pas encore filtré. L'Espagnol de 33 ans était un élément important du dispositif de Pep Guardiola cette saison. Le milieu offensif avait même ouvert le score face à Watford (6-0) en finale de la Cup le 18 mai dernier. Silva a remporté quatre titres en Premier League, deux FA Cup et quatre League Cup depuis son arrivée à Manchester City en 2010.

Notre avis : Il serait dommageable de voir le talent de Silva s'exiler au Qatar après une saison si pleine.

David SilvaGetty Images

... Guardiola songerait à Tielemans pour le remplacer

Pour remplacer David Silva, Pep Guardiola aurait déjà un nom : Youri Tielemans. Prêté par l'AS Monaco à Leicester depuis le mois de janvier, le milieu de terrain belge aurait "impressionné" l'entraîneur de Manchester City selon le Daily Mail. Si les Foxes seraient disposés à s'offrir définitivement le joueur, selon The Sun, Manchester City aurait déjà contacté l'entourage du milieu de terrain dans l'optique de faire une offre.

Notre avis : Joueur au profil et au répertoire différent mais qui pourrait apporter ses qualités dans l'entrejeu.

PSG : Milner dans le viseur

James Milner va-t-il disputer son dernier match sous les couleurs de Liverpool à Madrid à l'occasion de la finale de la Ligue des champions ? Afin de renforcer son milieu de terrain, le PSG songerait à enrôler l'international anglais, en fin de contrat en juin 2020. Si le Brésilien Allan reste la priorité du club de la capitale et que l'arrivée d'Ander Herrera est en bonne voie, le milieu de 33 ans serait également une option affirme le Daily Mail et Metro confirmant ainsi les informations du Parisien, dimanche.

Notre avis : Grâce à sa polyvalence et sa capacité à dépanner en défense, Milner a démontré qu'il offrait un profil précieux pour Klopp cette saison.

United et City s'arrachent Cancelo

Après à peine une saison à la Juventus, Joao Cancelo pourrait déjà quitter l'Italie pour rejoindre l'Angleterre. Selon les informations de Tuttosport relayées par la presse britannique ce lundi, Manchester City est prêt à concurrencer Manchester United pour s'offrir le latéral droit portugais de 24 ans. Selon le quotidien italien, City est prêt à débourser la somme de 60 millions d'euros.