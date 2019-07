Dembélé compterait rester au Barça

Ousmane Dembélé est un joueur courtisé cet été. Le Bayern mais aussi Liverpool seraient notamment intéressés par son profil. Mais d'après L'Equipe, le joueur n'envisagerait pas de quitter Barcelone cet été. Le club catalan serait d'ailleurs sur la même longueur.

Notre avis : Reste à savoir si le feuilleton Neymar ne viendra pas bouleverser la donne dans les jours à venir...

Ousmane DembeleGetty Images

Fekir proposé à Arsenal

D'après le Daily Mirror, Arsenal se serait vu proposer les services de Nabil Fekir. Le champion du monde français pourrait quitter Lyon contre une somme avoisinant les 34M€.

Notre avis : L'idée de reconstituer la paire Fekir - Lacazette, si brillante à Lyon, pourrait séduire Unaï Emery.

Umtiti est transférable

L'histoire entre Samuel Umtiti et le Barça semble toucher à sa fin. Le quotidien catalan Sport assure que les Blaugrana sont disposés à vendre le défenseur central français contre un minimum de 50 millions d'euros. La direction des champions d'Espagne n'aurait toujours pas digéré la décision de l'ancien Lyonnais de ne pas se faire opérer du genou gauche contre l'avis médical du club.

Notre avis : Une divergence d'opinions est venue gâcher l'idylle entre Umtiti et le Barça. Le club qui le récupérera réalisera un sacré coup, à condition que le Français récupère l'intégralité de ses moyens physiques.

Andersen : Lyon et la Sampdoria se rapprocheraient

D'après Gianluca Di Marzio, un accord ne serait plus très loin d'être trouvé entre Lyon et la Fiorentina au sujet du défenseur danois Joachim Andersen. L'indemnité de transfert se situerait autour de 25M€ + des bonus.

Notre avis : La Samp va faire une sacrée opération financière pour un joueur acheté 1,5M€ il y a deux ans.

Ocampos à Séville pour 18M€ ?

Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat à l'OM, Lucas Ocampos serait sur le point de partir en Espagne. D'après le journaliste Martin Liberman, le FC Séville et Marseille se seraient entendus pour un transfert à hauteur de 18M€. L'Argentin devrait même signer ce mercredi pour cinq saisons.

Notre avis : Si ces informations sont correctes, ce serait une très belle vente pour l'OM.

Le PSG se renseignerait sur Everton

Par l'intermédiaire de Leonardo, son nouveau directeur sportif, le PSG serait en contact avec le club brésilien du Gremio. Le but ? Connaître les éventuelles conditions d'un transfert de son ailier international brésilien Everton, d'après Soccer Link. Et le prix attendu se situerait entre 60M€ et 70M€.

Notre avis : A ce prix-là, le PSG ne devrait pas bouger. Il a d'autres priorités pour cet été.

Koundé va quitter Bordeaux

Selon les informations de 20 Minutes, Jules Koundé va quitter les Girondins de Bordeaux dans les prochaines heures. Direction le FC Séville, qui lui propose un contrat de cinq saisons. Le transfert est estimé à 25 millions d'euros, assortis d'un pourcentage à la revente.

Notre avis : Une très grosse perte sportive et une très belle affaire financière pour Bordeaux

Koscielny, priorité de Bordeaux ?

Avec le départ de Jules Koundé, Bordeaux va devoir s'activer pour lui trouver un remplaçant. Et d'après L'Equipe, les Girondins aimeraient beaucoup attirer Laurent Koscielny. Le défenseur d'Arsenal serait même leur priorité à ce poste. Des échanges auraient déjà été entrepris depuis le mois d'avril.

Notre avis : Koscielny sera-t-il attiré par un club qui ne dispute pas de Coupe d'Europe ?

Lato : Nice doublé par le PSV ?

Nice ne devrait pas parvenir à attirer le latéral gauche Toni Lato. D'après Domingo Ortiz, un journaliste de Valence, le PSV aurait réussi à s'entendre avec le quatrième de la Liga pour le transfert du joueur de 21 ans. Celui-ci serait de 5M€ + 1M€ en bonus. Valence aurait aussi inclus une clause de rachat à 10M€.

Notre avis : Le changement de propriétaire à venir à Nice a certainement pénalisé le club qui n'a pu agir rapidement.

Abdennour, un come-back à Toulouse ?

Plus de cinq ans après son départ, Aymen Abdennour pourrait faire son retour au TFC. D'après L'Equipe, Alain Casanova verrait d'un bon oeil le retour du défenseur central tunisien de 29 ans, qui avait laissé un très bon souvenir au club après son passage entre juillet 2011 et janvier 2014.

Notre avis : Rappeler des anciens joueurs est rarement un gage de réussite. D'autant qu'Abdennour sort de deux saisons quasi blanches à Marseille.

Aymen Abdennour face à RennesGetty Images

Bellegarde s'engage à Strasbourg

Le club alsacien a fait signer un contrat de quatre ans au milieu de terrain de 21 ans Jean-Ricner Bellegarde. Il arrive en provenance de Lens.

Notre avis : Strasbourg a eu le nez creux la saison dernière quand le club a recruté en Ligue 2. Pourquoi pas un nouveau bon coup.

Grandsir veut venir à Nantes

Le représentant de Samuel Grandsir s'est exprimé auprès de 20 Minutes sur l'avenir de son joueur qui appartient à Monaco : "Nantes est le choix numéro 1 de Samuel. Il veut aller là-bas. C'est vraiment intéressant pour lui." Un prêt avec une option d'achat serait à l'étude. Par ailleurs, les Canaris pourraient envisager de faire revenir le défenseur nigérian de Porto Chidozie Awaziem. De leur côté, Santy Ngom et Maxime Dupé seraient sur le départ. Il y aurait des discussions avec Ostende pour le premier. Caen et Clermont seraient des destinations possibles pour le second.

Notre avis : Grandsir ne s'est imposé ni à Monaco, ni à Strasbourg. Un tel montant d'option d'achat parait très élevé.

Stojanovic vers Nîmes

Après avoir enregistré les départs d'Alioui, Bozok et Guillaume, Nîmes serait sur le point d'accueillir un nouvel attaquant. D'après L'Equipe, le club gardois aurait dépensé 1,5M€ pour recruter le meilleur buteur du championnat macédonien Vlatko Stojanovic. Le joueur de 22 ans s'apprêterait à signer un contrat de trois ans. Il évoluait au FK Renova.

Notre avis : Un total inconnu qui évoluait dans un petit championnat. Ça sent le gros pari pour Nîmes.

Leicester recale Manchester United pour Maguire

D'après Sky Sports, Manchester United, qui chercherait à doubler son voisin Manchester City, aurait formulé une nouvelle offre à Leicester pour son défenseur international anglais Harry Maguire. Elle serait de l'ordre de 78M€. Insuffisant aux yeux des Foxes qui l'auraient repoussée.

Notre avis : Et si Maguire devenait le défenseur le plus cher de l'histoire ?

Higuain vers la Roma ?

Revenu à la Juventus après une saison tourmentée, commencée par un prêt à l'AC Milan puis terminé à Chelsea, Gonzalo Higuain est désormais dos au mur. L'attaquant, qui ne rentre plus vraiment dans les plans de la Vieille Dame, est invité à aller voir ailleurs. Et selon Sky Italia, l'AS Rome serait notamment à l'affût pour le récupérer. Toutefois, pour l'heure, l'Argentin n'a pas encore ouvert à la porte à un possible départ dans la capitale italienne.

Notre avis : Higuain mise peut-être sur sa bonne entente avec Maurizio Sarri pour relancer sa carrière à la Juve.