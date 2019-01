DNCG : Le LOSC peut recruter, masse salariale encadrée

Lille échappe au pire. Le président Gérard Lopez a convaincu la Direction nationale du contrôle de gestion, lors de son audition à Paris le 10 décembre, de l'équilibre financier du club, évitant la situation difficile de la saison passée qui a failli entraîner les Dogues en Ligue 2.

L'instance, qui surveille de très près les finances lilloises, avait décidé en décembre 2017 de rétrograder le LOSC en L2 à titre conservatoire, en plus de l'interdire de recrutement. L'été dernier, la DNCG a encadré la masse salariale des Dogues, qui ont été contraints de vendre pour plus de 50 millions d’euros et de réaliser des coups malins à petits prix pour se renforcer sur le terrain, après avoir assuré leur maintien de justesse.

Deuxième de L1 à mi-parcours, Lille pourra se renforcer cet hiver, mais aussi dégraisser son effectif, Lopez ayant confié à l'AFP en décembre qu'il y aurait "quelques départs, surtout de joueurs qui ne jouent pas." "Mais il n'est pas exclu que des titulaires partent", avait-il ajouté, alors que son jeune attaquant Nicolas Pépé, deuxième meilleur buteur de L1, attire toutes les convoitises. Son prix : 80 millions d’euros, décrété par le directeur sportif Luis Campos.