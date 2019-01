Dybala, Morata, Pavard, Todibo : les 10 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Dybala vers le PSG ?

Le PSG a des vues sur Paulo Dybala et le club de la capitale l'a fait savoir à la Juventus Turin, selon Tuttosport ce lundi. La Vieille Dame ne devrait pas se séparer de son joueur à moins d'une offre supérieure à 100 millions d'euros et pas forcément cet hiver, l'Argentin étant sous contrat jusqu'en 2022. Toujours selon le média turinois, le Bayern Munich et Manchester City sont également intéressés.

Notre avis : On imagine mal la Juve laisser partir un tel atout à un concurrent en coupe d'Europe, encore moins cet hiver.

Morata à Séville, ça chauffe

En froid avec Maurizio Sarri, Alvaro Morata ne joue plus à Chelsea et les clubs intéressés par l'attaquant espagnol sont nombreux. Selon le média andalou Estadio Deportivo ce lundi, Morata a choisi Séville, au détriment du Bayern Munich, du Borussia Dortmund ou encore de l'AC Milan. Surtout, l'ancien buteur de la Juventus Turin ou du Real Madird serait tout proche de s'engager avec les Sévillans sous la forme d'un prêt payant, estimé à 6 millions d'euros.

Notre avis : Ce serait une bonne affaire pour Morata et pour Séville, troisième de Liga. Pour Chelsea, en revanche...

Todibo, arrivée imminente au Barça ?

Alors qu'il a décliné la signature d'un contrat pro avec le Toulouse Football Club, Jean-Clair Todibo pourrait signer dans les heures qui viennent avec le FC Barcelone. C'est en tout cas ce qu'affirme le média catalan Sport ce lundi, selon lequel le défenseur de 19 ans serait ainsi vendu au FCB pour y signer un contrat de quatre ans. Cette saison, Todibo a été titulaire à dix reprises en L1 avec le TFC, entre la 2e et la 12e journée.

Notre avis : Arriver si jeune dans un si grand club serait une sacrée prise de risques. En espérant le même destin que Raphaël Varane au Real Madrid.

Monaco fixe le prix de Kamano

Plutôt active lors du mercato hivernal, l'AS Monaco vise actuellement François Kamano, comme annoncé par notre consultant Christophe Hutteau. Pour recruter le joueur de Bordeaux, une offre de 18 millions d’euros (dont 3 de bonus) aurait été soumise aux Girondins, qui réclament toutefois 25 millions d'euros pour s'en séparer. Entre offre et demande, il y a donc encore de l'écart...

Notre avis : Le temps joue en faveur de Bordeaux, qui n'a pas intérêt à perdre un joueur aussi important cet hiver.

Accord Barça-Rabiot enfin trouvé ?

Alors que Téléfoot avançait dimanche qu'aucun accord n'avait été trouvé entre Adrien Rabiot et le FC Barcelone, ESPN ne partage pas cet avis ce lundi. Selon le média américain, le milieu de terrain du PSG a même trouvé un terrain d'entente avec le Barça pour un futur contrat de quatre ans, un salaire annuel de 10 millions d'euros et une prime à la signature colossale du même montant.

Notre avis : S'il ne part pas de Paris dès cet hiver, Adrien Rabiot risque de passer les six prochains mois sans jouer. Il y a mieux comme préparation au Barça.

Adrien Rabiot, le milieu de terrain du PSG. Getty Images

Pavard également suivi par Naples ?

Suivi de près par le Bayern Munich et le FC Barcelone, Benjamin Pavard aurait également tapé dans l'oeil du Napoli. C'est en tout cas ce qu'affirme la presse italienne (Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport), médias selon lesquels le club de Campanie étudierait cette piste en vue d'un mercato estival, ainsi que celle menant à l'attaquant du PSV Eindhoven Hirving Lozano. Pour rappel, Naples pourrait prochainement devoir se séparer de son défenseur central Kalidou Koulibaly, qui plaît aux plus grosses écuries européennes.

Notre avis : Naples apparaît comme un choix plus sûr pour Pavard mais peut-être moins excitant qu'un transfert au Bayern ou au Barça.

Diaz au Real, c'est officiel...

Annoncé dimanche soir par le Real Madrid, le recrutement de Brahim Diaz a été rendu officiel lundi après la visite médicale de l'ancien Citizen et sa présentation à la presse. Forcément heureux, celui qui a coûté 24 millions d'euros aux Merengue (7 de bonus) n'a pas caché sa joie devant les journalistes. "C'est le jour le plus important de ma vie", a-t-il notamment confié.

Notre avis : Le prix peut étonner pour un joueur qui n'est apparu qu'à 15 reprises sous Pep Guardiola ces trois dernières saisons.

... Iborra à Villarreal aussi

Vicente Iborra retourne en Espagne. Un an et demi après une expérience mitigée en Premier League, à Leicester, le milieu de terrain espagnol s'est engagé lundi avec Villarreal, actuel 17e de Liga. Celui qui aura 31 ans dans neuf jours a signé un contrat de quatre ans et demi, jusqu'en juin 2023. Cette saison, Iborra n'a été titularisé que trois fois en Premier League, pour cinq entrées en jeu.

Notre avis : La prise de risque sur la durée du contrat symbolise plutôt bien la situation compliquée dans laquelle se trouve Villarreal actuellement.

L'Inter passe à l'action pour Herrera

Comme Sky Italia samedi, le Corriere della Serra a avancé dimanche soir que l'Inter Milan était entré dans la danse pour le recrutement d'Hector Herrera. Mais si le premier média italien affirmait que les Lombards préféraient jouer la montre pour un joueur qui sera libre de tout contrat dans six mois, le second avance que les Nerazzurri vont passer à l'attaque avec au programme une rencontre prévue ces prochains jours entre le milieu relayeur du FC Porto. Pour rappel, l'OL aurait également pointé le Mexicain comme une cible de choix, tout comme l'AS Rome et l'AC Milan.

Notre avis : Des clubs cités, l'Inter Milan semble le mieux adapté à Herrera.

Hector Herrera, le milieu relayeur du FC Porto. Getty Images

Dortmund prêt à sortir le chéquier pour Werner ?

Efficace cette saison avec le RB Leipzig (11 buts en Bundesliga), Timo Werner est suivi par certains cadors européens (Bayern Munich, Liverpool, Tottenham) depuis plusieurs semaines. Ce lundi, le média allemand Bild affirme que le Borussia Dortmund s'ajouterait à cette liste, a priori en vue d'un recrutement l'été prochain. Le prix de Werner, sous contrat jusqu'en 2020, est estimé à 60 millions d'euros. Une somme que pourraient débourser les Marsupiaux, eux qui ont déjà acté la vente de Christian Pulisic à Chelsea pour 64 millions d'euros.