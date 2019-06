UN ÉCHANGE POGBA-NEYMAR ?

Selon The Independent, le Paris Saint-Germain aurait proposé un échange entre Neymar et Paul Pogba. Toutefois, Manchester United l'aurait refusé. Le club mancunien aurait jugé cette opération bien trop coûteuse pour lui. Quant au salaire actuel de l'international brésilien du côté du PSG, il s'élèverait à environ 30 millions d'euros par an. De quoi freiner encore un peu plus les Red Devils, qui aimeraient conserver également, coûte que coûte, leur champion du monde français.

Notre avis : Neymar n'a pas fini d'alimenter les rumeurs durant ce mercato estival.

LE PSG EN PASSE DE RECRUTER SARABIA ?

Selon Marca, le Paris Saint-Germain s'activerait ardemment sur le dossier Pablo Sarabia. Le milieu offensif du FC Séville, auteur de 23 buts toutes compétitions confondues l'an passé, sera même de plus en plus proche du club de la Capitale. Le joueur serait donc en passe de devenir la toute première recrue du club français. D'autant plus qu'avec une clause libératoire de 18 millions d'euros, les champions de France en titre pourraient ne pas traîner pour boucler ce dossier.

Notre avis : Un bon milieu de terrain qui sort d'une saison réussie en Espagne.

Pablo Sarabia, l'attaquant du Séville FC.Getty Images

UNE OFFRE DE 75 MILLIONS DU PSG POUR MILINKOVIC-SAVIC ?

D'après le Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain serait prêt à accélérer sur le dossier Milinkovic-Savic. Une offre de 75 millions d'euros devrait même arriver sur la table des dirigeants de la Lazio Rome la semaine prochaine. Toutefois, Lotito, le président du club de la capitale italienne, ne serait pas disposé à laisser partir son protégé aussi facilement. Pour réussir à convaincre le jeune Serbe, Leonardo compte également s'appuyer sur les bonnes relations qu'il entretient avec Mateja Kezman, l'agent du joueur.

Notre avis : Un feuilleton qui pourrait occuper une partie de l'été du Paris Saint-Germain.

LAMPARD À CHELSEA, ÇA BRÛLE

D'ici quelques jours, Chelsea pourrait nommer son futur entraîneur et il ne fait plus guère de doutes que ce sera Frank Lampard (41 ans). L'ancien milieu de terrain, ex-pensionnaire du club (2001-14), devrait donc bel et bien prendre la succession de Maurizio Sarri, parti rejoindre la Juventus Turin. Selon The Evening Standard, l'affaire pourrait se régler cette semaine. Depuis mai 2018, Lampard est l'entraîneur de Derby County.

Notre avis : Chelsea pourrait repartir sur un nouveau cycle sous les ordres d'un ancien de la maison.

DE LIGT : UN SALAIRE XXL À LA JUVENTUS ?

Alors que le feuilleton Matthijs de Ligt suit son cours, le défenseur de l'Ajax Amsterdam est chaque jour plus proche de la Juventus Turin. La Gazzetta dello Sport annonce même que la Vieille Dame serait prête à lui proposer un salaire XXL, de l'ordre de 12 millions d'euros par an. Pour rappel, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont aussi montré vivement intéressés par l'international néerlandais. D'ailleurs, par rapport à cette somme, seul le PSG pourrait suivre, au contraire du Barça...

Notre avis : La Juventus est prête à tout pour devancer le Paris Saint-Germain sur ce dossier.

De Ligt AjaxGetty Images

JAMES RODRIGUEZ À NAPLES DANS LES PROCHAINES HEURES

Selon le Corriere dello Sport, l'arrivée de James Rodriguez du côté de Naples serait plus que jamais dans les tuyaux. Ce serait même plus qu'une question d'heures. Actuellement, le joueur, prêté ces deux dernières saisons au Bayern Munich et qui appartient au Real Madrid, dispute la Copa América au Brésil, avec son pays, la Colombie. L'ancien Monégasque aimerait retrouver Carlo Ancelotti, qu'il a déjà connu entre 2014 et 2015. Le Real Madrid, qui espère faire monter les enchères, doit encore donner son accord.

Notre avis : James Rodriguez aura l'occasion de relancer sa carrière en retrouvant du temps de jeu.

ALLAN ET INSIGNE "NE SONT PAS À VENDRE", SELON NAPLES

Depuis maintenant plusieurs mois, de nombreuses rumeurs envoient Allan et Lorenzo Insigne du côté du Paris Saint-Germain notamment. Ce lundi, Naples a réagi, via Twitter, et s'est montré clair : "Gazza écrit qu'Ancelotti aurait dit ok à la vente d'Allan et Insigne. On peut appeler ça le premier gros canular de la saison. Les joueurs de Naples ne sont pas à vendre. Et aucune offre digne de leur valeur n'est venue. Si elles arrivent, elles seront étudiées."

Notre avis : Pour concurrencer la Juventus, Naples a intérêt à conserver ses meilleurs atouts.

BENITEZ QUITTE NEWCASTLE

Arrivé du côté de Newcastle en 2015, Rafael Benitez ne sera plus l'entraîneur des Magpies, à compter de la saison prochaine. Ce lundi, le club anglais a officialisé le départ à la fin du mois du coach espagnol, dans un communiqué : "C'est avec regret que nous annonçons que notre manager Rafael Benitez quittera Newcastle United à l'issue de son contrat qui expire le 30 juin 2019."

Notre avis : Rafael Benitez devrait rapidement retrouver un club et y apporter son expérience.

MARSEILLE PRÉPARE UNE OFFRE POUR BENEDETTO

Toujours à la recherche d'un attaquant, l'Olympique de Marseille prospecterait en Argentine et plus précisément du côté de Boca Juniors. Dans sa ligne de mire ? Dario Benedetto. D'ailleurs, le club phocéen aurait réellement accéléré ces derniers temps, à en croire les informations de TyC Sports. Une offre serait même en préparation. Le joueur de 29 ans, en fin de contrat le 30 juin 2021, possède une clause libératoire qui s'élève à 21 millions d'euros.

Notre avis : Boca Juniors pourrait difficilement se séparer de l'un de ses joueurs les plus importants.

SAINT-MAXIMIN VERS NEWCASTLE ?

Allan Saint-Maximin serait proche d'un départ et serait même dans le viseur de Newcastle. Selon Nice-Matin, l'ailier et les Magpies seraient même tout proche de trouver un accord. Le club anglais pourrait dépenser 25 millions d'euros pour recruter le Français. Désireux de rejoindre un grand club européen il y a encore peu, l'international Espoirs aurait donc été contraint de revoir ses ambitions à la baisse.

Notre avis : Après sa saison, le Niçois peut peut-être difficilement espérer mieux.

MARTIN QUITTE REIMS

Après une année 2019 compliquée où il n'aura jamais été titularisé par son club, Marvin Martin (31 ans) a décidé de quitter le Stade de Reims. Le contrat du milieu offensif arrivait à son terme cet été. Sur le compte Twitter de son désormais ancien club, l'ex-international français a notamment déclaré : "Merci à tous et notamment au peuple rouge et blanc qui a partagé avec nous tous ces moments. Un nouveau défi m'attend désormais et je souhaite sincèrement le meilleur au club dans son ensemble, à mes anciens coéquipiers qui vont reprendre le flambeau et à ceux qui les rejoindront. "

Notre avis : La décision qu'il fallait prendre s'il souhaite retrouver rapidement du temps de jeu.