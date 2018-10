Eriksen, Dembélé, Hazard : les 5 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Ter Stegen voulait quitter le Barça

Si Marc-André ter Stegen est désormais le gardien titulaire du Barça, autant dire que son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille au sein du club catalan. Difficile d'oublier, en effet, sa concurrence avec Claudio Bravo il y a quelques saisons. Au point que le gardien allemand, lui, a bien songé à quitter les Blaugrana. "C’était une période que je n’oublierai pas. En tant que personne comme moi qui veut tout jouer, la situation était très compliquée et la compétition avec Claudio n’était pas facile", explique-t-il dans des propos relayés par Foot Mercato.

"Je ne peux pas nier qu’il m’est arrivé de penser à un départ et de chercher des solutions (...) Après deux saisons, cependant, la situation exigeait une solution. En fin de compte, le club a vendu Bravo et s’est clairement positionné en ma faveur", conclut-il.

Notre avis : Ter Stegen a bien fait de rester au Barça. Il est aujourd'hui dans l'élite des gardiens.

Marc-Andre ter Stegen lors de FC Barcelone - AS Roma en Ligue des champions le 4 avril 2018Getty Images

Le Real avec Conte... et sans Hazard ?

Le Real Madrid est en feu. Laminé par le Barça dimanche (5-1), le club madrilène cherche désormais un coupable à tous ses maux. Et comme souvent, c'est l'entraîneur qui va trinquer. Sauf surprise, Julen Lopetegui ne sera bientôt plus le coach du Real. Pour le remplacer, le nom d'Antonio Conte tient la corde. Si l'ancien entraîneur de la Juve vient à être nommé, la piste Eden Hazard en prendrait un sérieux coup selon Marca. L'international belge ne souhaiterait plus être entraîné par l'Italien, qu'il a connu du côté de Chelsea. Résultat, Hazard pourrait prolonger avec les Blues.

Notre avis : Si Conte est nommé entraîneur du Real, il est en effet difficile d'imaginer Hazard rejoindre son ancien coach.

Eriksen pourrait prolonger avec Tottenham

Christian Eriksen et Tottenham, une histoire partie pour durer ? Selon les informations du Sun, c'est fort possible. Souvent envoyé au PSG et au Real Madrid, l'international danois négocierait actuellement une prolongation de contrat avec son club. Conscient de l'intérêt suscité par son joueur, Tottenham serait prêt à faire un effort financier pour le convaincre de prolonger son bail. Pour l'heure, ce dernier court jusqu'en 2020.

Notre avis : Tottenham ne lâchera pas Eriksen, sauf offre indécente. Une prolongation n'est donc pas à exclure.

Christian Eriksen, Tottenham-FulhamGetty Images

El Shaarawy jusqu'en 2022 avec la Roma ?

Auteur d'un bon début de saison avec l'AS Roma, Stephan El Shaarawy pourrait être rapidement récompensé. Selon les informations de Mediaset, l'ancien joueur de l'AC Milan est en effet proche d'une prolongation de contrat. Ce dernier porterait jusqu'en 2022 et serait assorti d'un salaire de 2.5 millions d'euros/an. La proposition doit désormais être étudiée par le joueur.

Notre avis : El Shaarawy est l'un des meilleurs éléments de la Roma cette saison. Prolongation envisageable.

Pour Dembélé, le Barça écoute les offres

Et si Ousmane Dembélé quittait le Barça dès cet hiver ? Pour la radio RAC1, c'est envisageable. Lassé du comportement de l'international français, coupable notamment de certains retards, le club catalan songerait à s'en séparer lors du mercato hivernal. Ainsi, lors d'une réunion jeudi dernier, il aurait été décidé d'étudier les éventuelles offres à venir pour l'ancien joueur du Stade Rennais. Dembélé est sous contrat jusqu'en 2022.

Notre avis : Il serait étonnant de voir Dembélé quitter le Barça dès cet hiver...