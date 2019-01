Eriksen, Malcom, Ramsey : les 8 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Du beau monde sur Eriksen

Alors que le Real Madrid en a fait sa priorité pour devenir le successeur de Luka Modric l'été prochain, Christian Eriksen serait également dans le viseur de deux clubs anglais. D'après AS, Manchester City et Chelsea seraient entrés dans la danse pour recruter le meneur danois, qui refuse pour l'instant de prolonger un contrat qui se termine en juin 2020.

Notre avis : S'il part, on voit plus Eriksen rejoindre le Real (ou le Barça) que rester en Premier League chez un concurrent de Tottenham.

Christian Eriksen, le meneur de jeu de Tottenham. Getty Images

Le Barça souhaiterait le départ de Malcom…

C'est peu de dire que Malcom a vécu une première partie de saison compliquée à Barcelone. Arrivé cet été, pour 40 millions d'euros, l'ancien Bordelais n'a été titularisé qu'une seule fois en Liga cette saison (trois entrées en jeu) et jamais en C1. D'après le journaliste Gerard Romero, de la radio RAC1, l'entraîneur blaugrana Ernesto Valverde aurait invité le Brésilien à quitter le club cet hiver s'il veut retrouver du temps de jeu. Tottenham et les Chinois du Guangzhou Evergrande seraient sur le coup.

Notre avis : Outre le temps d'adaptation, la concurrence au Barça est sûrement trop grande pour Malcom.

... et l'arrivée de Vela

Si le temps de Malcom au Barça semble compté, le club catalan pourrait miser sur Carlos Vela pour jouer les doublures à Luis Suarez. Selon la Cadena Ser et Mundo Deportivo, l'ancien attaquant de la Real Sociedad, désormais aux Los Angeles FC, a un prix plus abordable que les autres pistes annoncées jusqu'à maintenant. L'attaquant mexicain de 29 ans pourrait donc rapidement faire l'objet d'une offre de la part des Blaugranas.

Notre avis : Vela ressemble à une solution à très court terme pour renforcer l'effectif du Barça mais elle a du sens.

Ramsey aurait signé avec la Juve

Aaron Ramsey à Turin, ce ne sera pas cet hiver. Selon le journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio, le milieu d'Arsenal aurait déjà signé avec la Juventus ces dernières heures mais pour un transfert prévu l'été prochain. Alors que la Vieille Dame espérait pouvoir recruter le Gallois dès cet hiver, moyennant financement, il devrait le récupérer libre de tout contrat dans six mois. Aaron Ramsey aurait passé sa visite médicale dans une clinique privée à Madrid et les dirigeants bianconeri pourraient annoncer l'opération le mois prochain.

Notre avis : Obtenir Ramsey dès cet hiver aurait été un joli tour de force de la Juve. Le recruter gratuitement en juin l'est également.

Casilla rejoint Bielsa à Leeds

Le transfert était attendu, il est devenu officiel jeudi. Barré par Keylor Navas et Thibaut Courtois au Real Madrid, Kiko Casilla s'est engagé avec Leeds. Le portier de 32 ans a signé un contrat de quatre ans et demi avec l'équipe de Marcelo Bielsa, leader de Championship, alors que le prix du transfert n'a pas filtré.

Notre avis : Casilla n'avait plus disputé le moindre match de compétition depuis huit mois. Il était temps de changer d'air.

City tient le sucesseur de Fernandinho

Alors que Fernandinho aura 34 ans en mai prochain, Manchester City avance ses pions pour trouver son successeur. D'après la presse italienne et anglaise, les Citizens auraient trouvé un joueur capable de prendre la relève du Brésilien dans un futur proche : le dénommé Ante Palaversa. Le milieu croate de 18 ans, capitaine de la Croatie U19, aurait séduit Pep Guardiola et un accord aurait même été trouvé avec son club d'Hadjuk Split pour un transfert estimé à 8 millions d'euros et un prêt dans le club croate jusqu'à la fin de la saison.

Notre avis : Difficile d'imaginer un si jeune joueur prendre la relève d'un pion si essentiel de sitôt.

Dembélé en Chine, c'est officiel

Mousa Dembélé a bien quitté Tottenham jeudi, afin de rejoindre le club chinois de Guangzhou. Selon la BBC, ce transfert est estimé aux alentours de 12 millions d'euros alors qu'il restait six mois de contrat au joueur arrivé en 2012 chez les Spurs. "Je quitte Tottenham sur une bonne note et j’emporte avec moi l’amour que j’ai pour ce club, a réagi le milieu de terrain au micro de Spurs TV. Parfois, les séparations se passent mal, et je n’ai pas l’impression que ce soit le cas ici."

Notre avis : Titulaire seulement 7 fois en Premier League cette saison, Mousa Dembélé avait besoin de temps de jeu et Tottenham récupère des liquidités. Vous avez dit win-win ?

Le Real prêt à payer la clause de Militao ?

Dans le viseur de Manchester United, Chelsea ou encore Liverpool, Eder Militao plairait également au Real Madrid selon AS. L'intérêt porté par les triples champions d'Europe au défenseur du FC Porto serait tellement grand que les dirigeants madrilènes seraient prêts à payer la clause libératoire du joueur, estimée à 50 millions d'euros et qui devrait passer à 75 millions d'euros en juillet. Ces derniers auraient même déjà négocié avec l'agent du joueur.