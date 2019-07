Antoine Griezmann aime mettre en scène ses décisions importantes. Il y a un an, en pleine Coupe du Monde, c'est via un documentaire flirtant avec la télé-réalité que l'ancien de la Real Sociedad avait fait part de son souhait de rester à l'Atlético de Madrid. En mai dernier, le message était certes plus sobre mais c'était une nouvelle fois via une petite vidéo que le Français avait annoncé son départ du club madrilène. En toute logique, il fallait s'attendre à un choix de communication similaire de sa part, quelques heures après l'officialisation de son transfert au FC Barcelone. Et cela n'a pas traîné.

Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du FC Barcelone, Griezmann - alors en train de courir, au soleil couchant, seul sur une route de campagne - a évoqué ses précédents rendez-vous manqués avec les Blaugrana, ainsi que son envie de tout donner pour sa nouvelle équipe. "Quand j'étais enfant, mon père me disait que les trains ne passaient pas qu'une seule fois, s'est souvenu le champion du monde 2018. Maintenant, il est temps pour moi de relever un nouveau défi, avec une nouvelle équipe. Finalement, nos routes se sont croisées. Je vais défendre les couleurs du Barça avec toute ma détermination et mon engagement. C'est notre moment. C'est notre chemin." L'attaquant des Bleus en dira sans doute plus dimanche, à l'occasion de sa présentation officielle.