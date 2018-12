Fekir, De Jong, Ganso : les 5 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Fekir évoque une prolongation à l'OL

Nabil Fekir va-t-il prolonger à l'OL ? Alors que Jean-Michel Aulas confiait récemment que ce dossier était "sur son bureau", France Football parlait mardi d'un intérêt du Bayern Munich pour l'international français. De son côté, ce dernier n'exclut visiblement rien pour son avenir. "La prolongation ? C'est un objectif que le club s’est fixé. Maintenant, on verra avec le président. Un départ cet hiver ? Non, pas pour l’instant mais vous savez, dans le foot, rien n’est fait à l’avance", a-t-il expliqué à RMC.

Notre avis : Situation difficile autour de Fekir. Tant que ce dernier n'aura pas d'agent, difficile de statuer son avenir...

Vidéo - On vous explique pourquoi une ombre majeure entoure le transfert de Fekir 03:06

Ganso-Amiens, ça sent la fin

L'aventure entre Amiens et Ganso semble déjà terminée. Après avoir décliné sa convocation dans le groupe le week-end dernier, le Brésilien aurait indiqué, via son agent, son souhait d'aller voir ailleur à son club. Selon L'Equipe, une réunion a eu lieu mercredi entre Giuseppe Dioguardi, l'agent de Ganso, et John Williams, conseiller du président d'Amiens. Cette dernière a visiblement acté la fin de l'histoire.

Notre avis : Surprenante, l'arrivée de Ganso à Amiens l'été dernier a tourné au fiasco. L'ancien international brésilien ne semble s'être jamais adapté.

De Jong réagit à la rumeur PSG

Frenkie De Jong en a maintenant l'habitude. Courtisé par les grands clubs européens, le milieu de l'Ajax Amsterdam est régulièrement interrogé sur son avenir. Et alors que le Telegraaf annonçait récemment un accord entre le club néerlandais et le PSG, l'intéressé a démenti (avec le sourire) cette information. "Je n'ai pas encore pris de décision", a-t-il confié après Ajax - Bayern Munich (3-3), mercredi soir.

Notre avis : Coup de bluff de De Jong ? Ou véritable incertitude ? Pour l'heure, difficile à dire...

Vidéo - De Jong assure qu'il n'a "pas encore pris de décision" en faveur du PSG 00:07

L'Inter prête à sacrifier Skriniar ?

Le fair-play financier pourrait à nouveau faire des ravages à l'Inter Milan. Contraint à trouver 40 millions d'euros d'ici au 30 juin pour rentrer dans les clous, le club italien devra certainement sacrifier l'un de ses meilleurs joueurs sur le mercato. Ainsi, selon La Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar est un nom "à surveiller". Auteur d'une nouvelle belle saison, le défenseur rapporterait certainement gros aux Nerazzurri. L'été dernier, Manchester United souhaitait le recruter.

Notre avis : Skriniar, c'est du haut niveau. Ce serait une grosse perte pour l'Inter.

Le Bayern a plusieurs pistes

Outre Benjamin Pavard, annoncé comme recrue certaine en vue de la saison prochaine, le Bayern Munich compte bien se renforcer dans d'autres secteurs. Ainsi, selon Kicker, plusieurs pistes sont actuellement étudiées par les dirigeants du club allemand. Timo Werner (Leipzig), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Christian Pulisic (Dortmund) ou encore Luka Jović (Eintracht Francfort) seraient notamment visés.