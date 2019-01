Fekir, Fellaini, Rabiot : les 11 infos mercato qui vous ont échappé samedi

Fekir garde des envies d'ailleurs

Tout proche de rejoindre Liverpool l'été dernier avant de voir son transfert échouer après une histoire de genou délicat et des négociations houleuses entre les Reds et Lyon, Nabil Fekir reste ouvert à l'idée d'un départ en fin de saison. "Si c’est ma dernière saison à l’OL ? Je ne sais pas, a confié le meneur de jeu lyonnais au Progrès. L’année dernière ça devait être la dernière, au final je suis encore là. Moi le premier, je ne peux pas savoir. Je suis bien à Lyon, mais quel joueur ne rêve pas de découvrir un autre championnat, de découvrir un autre club ? On verra ça au mercato".

Notre avis : Attendu l'an dernier, le transfert de Fekir animera forcément le mercato estival.

Nabil Fekir buteur face à ToulouseGetty Images

Ndombele plait à la Juve

La Vieille Dame dispose déjà d'un milieu de terrain fourni et attend Aaron Ramsey l'été prochain voire dans quelques jours mais elle prépare aussi l'avenir et cherche de nouvelles opportunités. Selon Sky Italia, les dirigeants turinois s'intéressent ainsi de près à Tanguy Ndombele. Une rencontre avec l'agent du brillant Lyonnais de 22 ans est bientôt prévue.

Notre avis : La Juve cherche à préparer l'avenir mais la concurrence sera rude pour recruter Ndombélé.

Monaco se rue sur Fellaini

Après avoir accueilli Naldo, Cesc Fabregas, William Vainqueur ou encore Fodé Ballo-Touré, l'AS Monaco n'est pas rassasiée et continue de pister plusieurs joueurs. D'après le Daily Mail et RMC Sport, Thierry Henry désirerait attirer dans ses filets Marouane Fellaini, en manque de temps de jeu à Manchester United. L'entraîneur monégasque chercherait à se faire prêter le milieu belge pour les six prochains mois, lui qui est actuellement indisponible pour trois ou quatre semaines encore à cause d'une blessure.

Notre avis : Vainqueur étant également blessé, Monaco a davantage besoin d'un joueur en pleine forme.

Marouane FellainiGetty Images

Everton prêt à miser gros sur Batshuayi

Voilà qui ne fera pas les affaires de Monaco. L'ASM souhaite récupérer Michy Batshuayi en prêt et a obtenu l'accord de l'attaquant belge mais Chelsea préfère un transfert sec. Selon le Sun, c'est ce que propose Everton qui est prêt à dépenser 45 millions d'euros pour s'offrir les services de l'attaquant de 25 ans.

Notre avis : Monaco ne pourra pas rivaliser avec une telle offre.

Le Barça met la pression sur Rabiot

Si Adrien Rabiot a donné son accord au FC Barcelone pour le rejoindre libre l'été prochain, rien n'est encore signé. Comme le souligne Mundo Deportivo, le milieu de terrain parisien peut donc continuer à discuter avec d'autres clubs ce qui ne plait évidemment pas aux Blaugrana. Le Barça qui a longtemps négocié avec Griezmann la saison passée et avec De Jong cette année avant de déchanter, aurait donc demandé à Rabiot de s'engager officiellement ou d'annoncer simplement qu'il ne rejoindrait pas le club catalan.

Notre avis : Une mise au point logique du Barça qui ne veut pas connaître une nouvelle désillusion.

Fin de mercato pour le Real Madrid ?

Alors que le Real Madrid a recruté Brahim Diaz (Manchester City), pour quelques 24 millions d'euros (bonus compris) cet hiver, le club madrilène aurait déjà terminé son mercato, à en croire le quotidien AS ce samedi. Si le média de Madrid rappelle des pistes un temps évoquées en attaque (Mauro Icardi, Timo Werner, Krzysztof Piatek), la Casa Blanca serait finalement décidée à finir la saison sans plus de renfort. Pour rappel, les partenaires de Karim Benzema sont actuellement troisièmes de Liga, à sept points du Barça (1er). Ils affronteront l'Ajax Amsterdam en huitième de finale de la Ligue des champions.

Notre avis : Les Merengue font des réserves pour se payer Hazard l'été prochain.

Vidéo - Chelsea a fixé le prix d'Hazard et c'est presque une affaire 02:59

Alexander-Arnold prolonge à Liverpool

Alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2021, Trent Alexander-Arnold vient de parapher un nouveau bail de "longue durée" avec son club de Liverpool. Le latéral droit de 20 ans, titulaire indiscutable cette saison avec Jürgen Klopp, se serait engagé jusqu'en 2024 selon la presse anglaise. "Je suis vraiment fier, a déclaré l'international anglais. Je me sens privilégié de bénéficier du soutien et de la confiance du club."

Notre avis : Une bonne nouvelle pour les deux parties.

Angers tient son renfort défensif

Comme attendu des derniers jours, le SCO a officialisé l'arrivée de Pape Djibril Diaw qui a signé un contrat de deux ans et demi soit jusqu'en juin 2021. Le défenseur central sénégalais de 24 ans et 1m94 évoluait auparavant au club polonais du Korona Kielce où il a disputé 20 matches pour 2 buts cette saison.

Notre avis : Une recrue qui fera du bien au SCO dans son opération maintien.

Bordeaux en pince pour Adrien Silva

L'enfant du pays reviendra-t-il chez les Girondins ? Adrien Silva a beau être international portugais, il est né à Angoulême et a joué avec les jeunes de Bordeaux jusqu'à 12 ans avant de rejoindre le centre de formation du Sporting. Selon Sud-Ouest, les dirigeants bordelais aimeraient se faire prêter le milieu de terrain de 29 ans qui manque de temps de jeu à Leicester. "Si Adrien n’entre pas dans les plans de M. Puel pour la suite de la saison, ce qu’il a déjà laissé entendre en conférence de presse récemment, et bien que celui-ci le laisse partir en prêt durant ce mercato", a d'ailleurs lancé le père du joueur à Footmercato.

Notre avis : Un joueur qui apporterait une touche technique à l'entrejeu bordelais.

Cole sous les ordres de Lampard ?

Libre depuis la fin de son contrat avec le Los Angeles Galaxy en décembre, Ashley Cole devrait trouver un point de chute en Angleterre. Selon le Mirror, l'arrière gauche de 38 ans a donné son accord pour rejoindre Derby County, actuel sixième de Championship et entraîné par Frank Lampard. Cole et Lampard ont évolué ensemble à Chelsea.

Notre avis : Cole a beaucoup joué en MLS l'an dernier mais sa forme pose forcément question.

Ashley Cole #3 of the Los Angeles Galaxy dribbles the ball down the field at StubHub Center on July 29, 2018 in Carson, California.Getty Images

Sochaux tranche dans le vif

Les Lionceaux dégraissent et pas à moitié. Sochaux a annoncé ce matin se séparer de six de ses joueurs d'un seul coup. Arrivé en prêt l'été dernier, l'Espagnol Josema repart à Cordoue. L'Autrichien Markus Pavic et l'Espagnol Einer Galilea filent au club croate d'Istra. L'Espagnol Madger Gomes s'en va également. Son compatriote Nando est prêté à Extremadura et l'Ukrainien Pylyp Budkivskyi repart au Shakhtar.