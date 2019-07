Fekir à Séville pour rejoindre le Betis

Il ne manque plus que la signature (après la visite médicale). Nabil Fekir a quitté Lyon et a atterri à Séville en compagnie lundi après-midi. Il doit rejoindre le Betis Séville contre 20 millions d'euros plus 10 de bonus et 20% de bonus sur une éventuelle revente pour l'OL. Son frère Yassin s'engagera également avec le club andalou mais devrait être prêté dans la foulée à Cadix (D2 espagnole).

Notre avis : Un transfert qui parait précipité pour le champion du monde lyonnais.

et Rongier pour le remplacer à Lyon ?

Vers un duel olympique pour le Canari ? Si France Football assure que Valentin Rongier plait à l'OM, L'Equipe avance une autre piste pour le milieu de terrain nantais. Le joueur de 24 ans serait la priorité de Lyon pour remplacer Nabil Fekir, sur le point de rejoindre le Betis.

Notre avis : Marseille ne fera pas le poids face à Lyon.

Mbappé pas chaud pour prolonger

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne semble pas pressé de prolonger. Selon Le Parisien, l'international français n'est en effet pas enclin à signer, pour l'instant, un nouveau bail avec le club de la capitale. "Mais le club est désormais à l'écoute de son point de vue et échange régulièrement avec lui ou ses proches sur le projet parisien", écrit le quotidien francilien.

Notre avis : L'affaire n'apparait pas encore urgente même si le Real Madrid rôde.

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)Getty Images

Direction Newcastle pour Saint-Maximin ?

Sauf surprise, Allan Saint-Maximin quittera l'OGC Nice cet été. Mais pour aller où ? Selon L'Equipe, le joueur de 22 ans intéresse notamment Newcastle, qui s'était déjà renseigné au printemps. Pour le lâcher, le club azuréen aurait fixé un prix autour des 25 millions d'euros. Les Magpies, eux, souhaiteraient boucler le deal autour des 15 millions.

Notre avis : Si le transfert se fait, Saint-Maximin devra faire attention à ne pas se perdre comme tant d'autres joueurs français.

Allan Saint-Maximin (Nice) en Ligue 1 le 16 janvier 2019Getty Images

Kawashima rempile à Strasbourg

Eiji Kawashima va poursuivre son aventure à Strasbourg. Comme annoncé par le club alsacien, le gardien de 36 ans a prolongé pour deux saisons. Pour rappel, l’international japonais était en fin de contrat.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour les deux parties.

Icardi vers le Napoli ?

Longtemps réticent à l'idée de rejoindre le Napoli, Mauro Icardi serait désormais ouvert à cette possibilité selon Mediaset. Le site transalpin ajoute que l'attaquant de l'Inter Milan, officiellement sur le mercato, devrait s'entretenir avec Carlo Ancelotti dans les prochains jours. La Juventus Turin est également à l'affût pour l'international argentin.

Notre avis : La Juve semble nettement en pole dans ce dossier.

Mauro IcardiGetty Images

Amiens pense encore à Kakuta…

L'histoire d'amour entre le club picard et le joueur formé à Chelsea n'est pas finie. Comme l'hiver dernier, Amiens tente de faire revenir Gaël Kakuta assure L'Equipe dans son édition du jour. Le milieu offensif de 28 ans souhaite quitter le Rayo Vallecano et revenir à Amiens où il a disputé la saison 2017-2018. Le club espagnol réclame 4 millions d'euros pour céder Kakuta mais les Picards n'en proposeront prochainement que 2 pour commencer même s'ils disposent d'un meilleur budget grâce à la vente de Ndombélé par Lyon à Tottenham qui leur rapportera 12 millions.

Notre avis : Les deux clubs trouveront bientôt un terrain d'entente.

Gaël Kakuta (Amiens)Getty Images

...et s'intéresse à Jallet

Selon L'Equipe, le club picard s'apprête à faire une proposition pour un bail d'une saison à Christophe Jallet qui est libre depuis la fin de son contrat à Nice en juin. L'arrière droit de 35 ans s'entraîne actuellement avec la réserve du Gym.

Notre avis : Les dirigeants amiénois cherchent des joueurs expérimentés pour encadrer leurs jeunes, ils seront satisfaits.

Christophe Jallet lors de Nice - Rennes.Getty Images

Brahimi part au Qatar

L'ancien Rennais tente l'aventure exotique. Sans club depuis la fin de son contrat avec le FC Porto au mois de juin, Yacine Brahimi a choisi de rejoindre le Al-Rayyan SC. L'international algérien de 29 ans qui vient de remporter la CAN est arrivé au Qatar où il a été accueilli par le président du club.

Notre avis : Malgré des touches avec Arsenal et l'OM, Brahimi a fait un choix financier.

Le Genoa en pince pour Kamada

Sky Italia, le Genoa suit Daichi Kamada depuis un bon moment et va passer à l'action pour le recruter. Le milieu offensif de 22 ans appartient à l'Eintracht Francfort mais évoluait en prêt à Saint-Trond la saison dernière. Kamada s'est mis en évidence en Belgique avec 16 buts et 9 passes décisives en 36 matches disputés.

Notre avis : Un joueur apparemment très prometteur.

Valence refuse une offre énorme pour Diakhaby

Les Ches pourraient réaliser une jolie plus-value. Recruté l'été dernier à Lyon par Valence contre 17 millions d'euros (bonus compris), Mouctar Diakhaby en vaut beaucoup plus aujourd'hui après une saison convaincante. Selon SuperDeporte, les dirigeants valencians ont ainsi reçu deux offres de 40 millions en provenance de Premier League pour le défenseur central français de 22 ans et 1,92m. Le club espagnol a pourtant repoussé ces propositions car il compte sur le joueur pour les années à venir et sa valeur devrait encore augmenter.

Notre avis : Malgré tout, Valence qui devrait 15% à Lyon en cas de revente, pourrait craquer en cas de nouvelle offre à la hausse.

L'Ajax officialise Edson Alvarez

Les Lanciers tiennent le successeur de De Ligt. Comme attendu, l'Ajax a recruté le défenseur central mexicain Edson Alvarez en provenance du Club America. Le prometteur joueur de 21 ans aurait coûté 15 millions d'euros. Il a signé un contrat de cinq ans.

Notre avis : Un jeune joueur à qui il faudra laisser le temps de grandir sans trop de pression.

Gbamin plaît à Monaco

De nombreux jeunes joueurs rejoignent la Bundesliga pour poursuivre leur progression, Jean-Philippe Gbamin, lui, veut la quitter. L'ancien Lensois avait rejoint Mayence en 2016, il estime désormais avoir fait le tour et souhaite changer d'air. Selon Bild, le milieu défensif ou défenseur central de 23 ans se trouve sur les tablettes de l'AS Monaco et de Wolverhampton. Cependant, Mayence réclame 30 à 40 millions d'euros en échange de son joueur ce qui refroidit sérieusement les prétendants.

Notre avis : Le club du Rocher ne dépensera jamais une telle somme pour Gbamin.

Jean-Philippe GbaminGetty Images

Chelsea prête Ampadu à Leipzig

L'international gallois va s'aguerrir en Bundesliga. Chelsea a annoncé le prêt d'Ethan Ampadu au RB Leipzig pour une saison. Le défenseur central de 18 ans a disputé 3 matches de Ligue Europa et 2 de FA Cup avec les Blues l'année dernière mais il a surtout souffert d'une blessure au dos.

Notre avis : Lampard assurait compter sur lui mais Ampadu aura très certainement davantage de temps de jeu à Leipzig qui disputera la Ligue des champions.

Rennes nie un accord avec Koscielny

RMC Sport avait annoncé dimanche que le Stade Rennais avait trouvé un terrain d'entente avec Laurent Koscielny, qui souhaite quitter Arsenal, mais le club breton a démenti cette information comme le rapporte Sud Ouest.

"Nous l’avons découvert comme vous, a assuré le président rennais Olivier Letang au sujet de cet accord lors de la présentation de Jérémy Morel et Romain Salin ce lundi.C’est vrai que quand on a entendu la possibilité d’un départ de Laurent Koscielny, on a appelé les dirigeants d’Arsenal pour savoir si c’était vrai et leur dire que nous pourrions être intéressés. Aux alentours de la mi-juin, ils nous ont dit qu’ils souhaitaient le prolonger, qu’il était intransférable. Il n'y a pas eu de contacts depuis la mi-juin".

Notre avis : Une bonne nouvelle pour Bordeaux même si un coup de bluff rennais n'est pas à exclure.

Correa se rapproche de Milan

L'affaire avance vite. Selon Sky Italia, Colchoneros et Rossoneri ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert d'Angel Correa contre 50 millions d'euros plus bonus. Zvonimir Boban, directeur sportif de l'AC Milan s'est rendu en Espagne pour finaliser l'arrivée de l'ailier argentin de 24 ans avec les dirigeants de l'Atlético Madrid.

Notre avis : Une grosse somme pour le Milan qui a récemment connu des soucis financiers.

Nantes recrute Abeid

Libre depuis la fin de son contrat avec Dijon en juin, Mehdi Abeid s'est officiellement engagé avec Nantes. Le milieu de terrain de 26 ans a signé un contrat de 3 ans avec les Canaris. "Je suis très heureux de pouvoir rejoindre le FC Nantes, s'est réjoui l'international algérien. C'est un très bon club du championnat, avec une grande histoire. J'espère pouvoir faire une bonne saison et de belles choses ici."