Fekir, OM, Alex Sandro : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Alex Sandro parti pour prolonger à la Juve

Annoncé sur le départ, Alex Sandro va finalement rester à la Juventus. Comme annoncé par Sky Italie, l'international brésilien est en effet tout proche de prolonger son contrat jusqu'en 2023. Souvent accosté au PSG, le latéral ne quittera donc pas la Vieille Dame.

Notre avis : La Juve frappe un joli coup avec cette prolongation.

L'OM va s'activer cet hiver

En crise de résultats, l'OM compte bien profiter du prochain mercato hivernal pour se renforcer. Selon L'Equipe, Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta se sont récemment rencontrés pour fixer les priorités de janvier. Et les deux hommes ont deux objectifs : recruter un latéral gauche et, bien évidemment, un attaquant. Reste à voir quels profils seront étudiés. Côté départs, ils pourraient être nombreux... L'hiver sera chaud sur la Canebière !

Notre avis : Malgré de mauvais résultats (et mauvaises prestations), l'OM est toujours en course pour le podium. Mais pour ne pas jouer avec le feu, il faudra intervenir en janvier.

Balotelli, départ acté ?

Après s'être écharpé avec les tifosi de l'AC Milan, jeudi, Mario Balotelli est (encore) dans l'actualité ce vendredi. La raison ? Les propos de son président Jean-Pierre Rivère sur RMC. Interrogé sur l'avenir de son attaquant, ce dernier s'est montré clair. "Une prolongation ? Non je pense que ce sera fini", a annoncé le boss de l'OGC Nice. Sauf surprise, "SuperMario" va donc quitter le club azuréen en fin de saison.

Notre avis : Depuis son transfert avorté à l'OM l'été dernier, Balotelli est l'ombre de lui-même. L'heure du départ a sonné.

Manchester United recrute à Amiens

Le nom de Noam Emeran ne vous dit rien ? Véritable pépite des jeunes d'Amiens, l'attaquant de 16 ans affole le marché des transferts. Au point que Valence, la Juventus... et même le PSG étaient intéressés. Oui mais voilà, selon RMC, Emeran a décidé de rejoindre Manchester United, qui lui faisait également les yeux doux. Son transfert pourrait avoisiner les deux millions d'euros + bonus, pour un total qui pourrait avoisiner les... 10 millions d'euros !

Notre avis : L'attaquant franco-belge est l'objet de beaucoup de convoitises. United a mis le paquet pour le recruter.

Fekir pourrait quitter l'OL cet hiver...

Nabil Fekir va-t-il quitter l'OL en plein cours de saison ? Selon les informations de L'Equipe, cette hypothèse n'est pas à exclure. En effet, le club rhodanien ne serait pas opposé à un départ de son international français en janvier prochain. La raison ? Des performances en berne qui font discuter en interne... Plusieurs mois après son transfert avorté à Liverpool, Fekir pourrait donc se retrouver au centre du prochain mercato hivernal.

Notre avis : On a du mal à imaginer Fekir quitter le navire OL en pleine saison. Mais si l'international français sortait de sa zone de confort, cela ne lui ferait pas de mal...