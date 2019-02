Ferland Mendy, Tanguy Ndombélé, Isco... Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Mendy priorité du Barça à gauche

A gauche, le FC Barcelone ne dispose comme réelle solution que de Jordi Alba. C'est pourquoi les Blaugranas cherchent un deuxième homme pour la saison prochaine. Ce deuxième homme pourrait être Ferland Mendy si l'on en croit les informations de Mundo Deportivo. Au sein du club catalan, le latéral lyonnais de 23 ans a un soutien de choix avec Éric Abidal qui le tient en haute estime. Arrivé à l'été 2017 à l'OL, Mendy a vu sa cote grimper en flèche depuis un an et demi et a même fêté sa première sélection en équipe de France en novembre dernier.

Notre avis : On comprend aisément que le Barça érige Ferland Mendy en priorité à un poste déserté ou presque.

Tottenham craint la concurrence pour Rabiot

Ce dimanche le Daily Star remet en pièce dans la machine "dossier Rabiot" et nous apprend que Tottenham a peur de la concurrence de Liverpool et de Barcelone. Proches de faire signer le milieu de terrain parisien à la fin du dernier mercato selon le site anglais, les Spurs espèrent pouvoir conclure l'affaire cet été, d'autant plus que Mauricio Pochettino adore Rabiot. Mais, Tottenham, qui n'a pas signé le moindre joueur depuis Lucas Moura le 31 janvier 2018, a peur de se faire devancer par de plus grosses formations.

Notre avis : Après être resté à Paris en janvier, Rabiot aura la main cet été. Il aurait tout intérêt à aller là où l'entraîneur le désire. Comme à Tottenham par exemple…

Manchester United entre dans la danse pour Ndombélé

Alors que Manchester City aurait fait une offre, repoussée par l'OL, pour Tanguy Ndombélé l'été dernier, le rival, United, s'intéresserait lui aussi au milieu de terrain de 22 ans selon le Daily Mail. Le média anglais nous apprend que les dirigeants mancuniens seraient entrés en contact avec les représentants de l'ancien joueur d'Amiens. Une première pierre posée avant de possibles discussions avec l'Olympique Lyonnais.

Tanguy NdombeleEurosport

Notre avis : Resté à Lyon à l'été 2018, Tanguy Ndombélé aura de nombreux prétendants à la fin de la saison. Jean-Michel Aulas devrait pouvoir faire monter les enchères.

Raiola, un frein pour un transfert de De Ligt en Premier League ?

Frenkie De Jong parti au Barça en janvier, le prochain gros dossier pour l'Ajax Amsterdam sera Matthijs de Ligt. Le défenseur central néerlandais a déjà préparé les futures négociations aves ses prétendants en rejoignant l'écurie de l'influent agent, Mino Raiola. Oui mais voilà, les gros clubs de Premier League comme City, United, Arsenal et Chelsea ne seraient pas enclins à négocier avec l'agent italo-néerlandais selon le Mirror.

Notre avis : Avec autant de prétendants, Matthijs de Ligt n'a pas vraiment à s'inquiéter.

Isco pour remplacer Dybala ?

Courtisé par une bonne partie de l'Europe, Paulo Dybala aurait de grandes chances de quitter la Juventus en fin de saison selon Tuttosport. Le media italien va plus loin et pense que la Vieille Dame a déjà ciblé deux noms pour le remplacer. Isco, qui serait la priorité des Bianconeri, et James Rodriguez, dont le prêt au Bayern Munich prend fin en juin.

Notre avis : Remplacer Dybala ne sera pas chose aisée pour la Juventus. Isco, pas en odeur de sainteté avec Solari, peut ressembler à une bonne idée.