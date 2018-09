Filipe Luis confirme : "J'ai demandé à aller au PSG, mais l'Atlético ne voulait pas que je parte"

Parfois, les histoires ne commencent pas même quand tout semble réuni pour. Demandez par exemple au PSG, qui souhaitait recruter le Brésilien Filipe Luis cet été. Malgré la volonté du club parisien et celle du joueur, qui avait très vite donné son accord, ce transfert ne s'est pas réalisé. La raison est connue, avec l'Atlético Madrid qui avait fixé le prix du joueur autour des 30 millions d'euros. Beaucoup trop pour le club parisien, qui s'était accordé un budget de 15 millions pour trouver un latéral gauche. Finalement, Juan Bernat est arrivé et le feuilleton Filipe Luis a pris fin.

" J’ai demandé à partir "

Interrogé à ce sujet ce mercredi à l'occasion d'une conférence de presse avec le Brésil, le latéral de l'Atlético Madrid a confirmé qu'il avait bien demandé à son club de le laisser partir. En vain. " Il y a eu cette opportunité de rejoindre le PSG, je l’ai dit à l’Atlético et j’ai demandé à partir, comme Gabi a été autorisé à partir récemment (Gabi a signé au Qatar, libéré de sa dernière année de contrat par l'Atlético). Le club a estimé que la situation n’était pas la même, malgré les similitudes au niveau de nos contrats", explique Filipe Luis, qui a tenu à préciser qu'il n'avait pas "insisté pour partir".

"C'est un mensonge, cela m'a rendu triste. Je démarre ma huitième année à l’Atlético, j’ai joué plus de 300 matches et je ne vais pas gâcher mon histoire là", confie-t-il. Toujours concernant son départ manqué au PSG, Filipe Luis a expliqué que l'Atlético "avait peu de temps sur le marché pour trouver un remplaçant". "Alors, quand le club m’a dit qu’il ne voulait pas que je parte et a fixé un prix qui ne serait pas payé, j’ai accepté", avoue l'international brésilien. L'histoire va donc continuer avec l'Atlético Madrid.