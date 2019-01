Mercato - De Jong explique son refus au PSG : "Vous n'avez pas envie de passer dix ans en L1"

Plusieurs feuilletons ont pris fin mercredi. Mario Balotelli à l'OM, Gonzalo Higuain à Chelsea, Krzysztof Piątek à l'AC Milan... Les épilogues ont été nombreux. Mais si ces derniers étaient attendus, un joueur surprise est venu s'inviter à la "fête". Sur le coups de 18h, Frenkie De Jong, pourtant annoncé au PSG jusqu'à samedi dernier, s'est officiellement engagé au Barça. Un retournement de situation aux allures de coup de massue pour Paris.

L'officialisation tombée, le suspense a pris subitement fin dans ce feuilleton interminable. Pour 86 millions d'euros au total (75 + 11 de bonus), les Blaugranas ont eu le dernier mot. Du côté du joueur, qui devrait gagner aux alentours de 16 millions d'euros/an, on ne cache pas sa joie ce jeudi. "Quand l'intérêt du Barça s'est intensifié à la fin de la semaine dernière, j'ai choisi de réaliser mon rêve, alors que je n'ai pas parlé à l'entraîneur du Barça et que je ne suis pas allé là-bas. Si j'ai opté pour le Barça et non le PSG, c'est juste parce qu'il s'agit du Barça", explique-t-il à De Telegraaf.

" Le PSG aurait été un excellent choix "

Dans la foulée, De Jong a confirmé que le PSG avait "tout fait pour l'avoir". "Le PSG aurait été un excellent choix. Ils ont vraiment tout fait pour m'avoir. Il y a un bon coach à Paris et une équipe jeune et talentueuse. La Ligue 1 est peut-être un peu moins forte, mais l'avantage d'un transfert au PSG, c'est que j'aurais eu plus de garantie de temps de jeu et que j'aurais eu le temps de progresser", confie le joueur. Avant de s'épancher un peu plus sur la Ligue 1 au micro de Voetbal International.

"La Ligue 1, ça aurait pu être un avantage car tu as le temps de progresser, mais aussi un désavantage, car elle est un peu moins forte que la Liga ou la Premier League. Vous n'avez pas non plus envie d'y passer dix ans. Pour moi, le Barça, c'est le plus gros défi", estime le milieu de terrain, qui va rester à l'Ajax Amsterdam jusqu'à la fin de saison. Ensuite, il sera temps de commencer l'aventure au Barça. Et tant pis pour le PSG...