Giroud-OM, PSG, Dzeko : les 5 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Giroud (re)parle de l'intérêt de l'OM

Souvent envoyé sur la Canebière et à l'OM, Olivier Giroud n'a pas envisagé de rejoindre le club olympien l'été dernier. Si un possible intérêt était évoqué, l'international français a assuré à L'Equipe que "ce n’est pas allé aussi loin qu’on a pu le dire". "Il y a vraiment eu un contact l’année dernière. Mais rien de bien concret cet été. Je venais d’arriver à Chelsea, ce n’était pas pour refaire mes valises trois mois après, poursuit-il. Pour moi, Chelsea, c’est le top club en Angleterre, celui qui a gagné le plus de titres sur les dix dernières années. Je suis là où je voulais être. Donc pourquoi partir ?"

Notre avis : L'OM avait réellement envisagé l'arrivée de Giroud à l'été 2017. Visiblement, l'attaquant n'était pas intéressé.

La joie d'Olivier Giroud lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.Getty Images

Dzeko ne dit pas non à la Premier League

Edin Dzeko était à un pas de retourner en Premier League en janvier dernier. Mais finalement, l'ancien attaquant de Manchester City n'avait pas rejoint Chelsea. Heureux à l'AS Rome, Dzeko a-t-il tiré une croix sur le championnat anglais ? "J’y ai passé quatre belles années et demie et je me suis amusé chaque minute de chaque match. J’aime la Premier League et l’Angleterre, on verra bien. Pour le moment, je suis heureux à Rome. C’est peut-être trop tard. On ne sait jamais", a-t-il confié à Sky Sports. La porte est à moitié ouverte, donc...

Notre avis : Du haut de ses 32 ans, Dzeko ne devrait plus repartir en Premier League.

Guerre PSG-Barça pour De Jong et De Ligt

C'est une information qui fait la Une de Mundo Deportivo ce lundi. Selon le quotidien espagnol, le Barça et le PSG sont en guerre sur deux dossiers : ceux de Frenkie De Jong (21 ans) et Matthijs De Ligt (19 ans). Point commun : ils évoluent dans le même club, l'Ajax Amsterdam. Différence : le premier est milieu, le deuxième est défenseur central. Toutefois, Marc Overmars, le directeur sportif du club néerlandais, a récemment confié qu'aucun des deux ne partirait lors du mercato hivernal. Rendez-vous l'été prochain ?

Notre avis : De Jong est une piste pour le PSG, qui cherche un renfort au milieu. De Ligt, lui, viendrait renforcer une défense déjà bien fournie. Moins crédible.

Bakayoko, retour à l'envoyeur ?

Inutile de s'en cacher, Tiémoué Bakayoko peine à convaincre à l'AC Milan. Même s'il prône de la patience, Gennaro Gattuso, l'entraîneur milanais, ne semble pas réellement convaincu par l'ancien joueur de l'ASM. De plus, ce dernier peine à s'adapter au football italien. Assez d'arguments pour le renvoyer à Chelsea, qui l'a prêté à Milan pour une saison... et une option d'achat de 35 millions d'euros ? Selon le Corriere dello Sport, c'est une possibilité. Et dès janvier. Bakayoko a un peu plus de deux mois pour changer la donne...

Notre avis : Une chose semble certaine, Milan ne lèvera pas l'option d'achat de Bakayoko en fin de saison. Reste à voir si le prêt se terminera en janvier...

Shaw devrait prolonger à United

Luke Shaw devrait poursuivre l'aventure avec Manchester United. En fin de contrat avec les Red Devils, le défenseur devrait signer un nouveau bail "de longue durée" selon Sky Sports. Avec neuf matches au compteur depuis le début de saison, Shaw a (re)gagné une place de titulaire dans le onze de José Mourinho.

Notre avis : Sky Sports est très fiable. Information qui devrait donc vite se vérifier.