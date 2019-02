Godin, OM, Modric : les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

L'Inter confirme pour Godin...

Buteur lors de la victoire face à la Juventus (2-0), mercredi soir, en 8e de finale de la Ligue des champions, Diego Godin semble toujours plus proche de quitter l'Atlético Madrid. En fin de contrat, le défenseur de 32 ans devrait bel et bien rejoindre l'Inter Milan. Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué du club italien, a confirmé jeudi soir. "Nous avons des négociations très avancées et c’était bien de le voir marquer contre la Juventus. Je ne parle pas du reste, je pense que nous pouvons faire une annonce officielle prochainement", a-t-il confié.

Notre avis : C'est donc vrai, Godin va rejoindre l'Inter en fin de saison. Quel coup du club italien !

... et devrait prolonger Skriniar

Très courtisé sur le mercato, Milan Skriniar est en passe de prolonger son contrat avec l'Inter Milan. Le défenseur l'a confirmé jeudi soir après la victoire face au Rapid Vienne (4-0). "Nous sommes très proches d'une issue positive. Je suis très bien ici, j'ai un bon rapport avec tout le monde", a-t-il confié dans des propos relayés par Mediaset. Le dénouement est donc imminent.

Notre avis : Skriniar réalise une nouvelle grosse saison avec l'Inter. En le prolongeant, le club italien envoie un message aux équipes qui souhaitaient le recruter.

Modric va finir carrière au Real

Tout proche du départ l'été dernier, Luka Modric devrait bel et bien finir sa carrière au Real Madrid. Comme rapporté par Marca, qui en fait d'ailleurs sa Une du jour, le Ballon d'Or est en passe de prolonger son contrat d'un an. Actuellement, le bail du Croate court jusqu'en 2020. Bilan des courses : Modric pourrait finir sa carrière au Real en 2021, lorsqu'il fêtera ses 36 ans.

Notre avis : Modric et l'Inter ont été (très) proches l'été dernier. De l'histoire ancienne maintenant. Le Croate et les Merengues ne vont pas se séparer de sitôt.

L'OM refuse 12 millions pour Amavi !

L'information risque de faire beaucoup parler du côté des supporters de l'OM. Selon La Provence, le club olympien a refusé ces dernières heures une offre pour Jordan Amavi. Cette dernière, qui provenait de la Russie, avoisinait les 12 millions d'euros. Pas de quoi faire vaciller l'OM, qui a donc décidé de la repousser. Pour rappel, le mercato ferme ses portes ce vendredi en Russie.

Notre avis : 12 millions, c'est un montant important. Mais l'OM ne pouvait pas se séparer d'Amavi sans remplaçant au préalable. Décision logique.

Le LOSC fixe le prix de Pépé

L'été prochain, le LOSC ne compte certainement pas brader Nicolas Pépé. Selon L'Equipe, le club nordiste espère au moins récupérer 60 millions d'euros pour son attaquant. Et au vu des clubs intéressés, de jolies enchères pourraient avoir lieu. Le quotidien confirme que le PSG est l'un des prétendants, au même titre que le Bayern Munich ou encore le Barça. Pour rappel, Pépé est sous contrat avec le LOSC jusqu'en 2022.

Notre avis : Avec la vente de Pépé, le LOSC va probalement toucher le jackpot. Une vente autour des 60 millions d'euros est loin d'être utopique.

Mendy trop cher pour le Barça ?

Le Barça pourrait rapidement abandonner la piste Ferland Mendy. Si le profil du joueur de l'OL plaît beaucoup aux dirigeants du club catalan, son prix, estimé aux alentours des 45-50 millions d'euros selon Mundo Deportivo, serait estimé trop élevé.

Notre avis : Aulas connaît parfaitement les ficelles du mercato. Et il ne compte pas se séparer de Mendy à un prix réduit.