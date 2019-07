GRIEZMANN, JOUR J

Ce 1er juillet 2019 est une date qui pourrait faire basculer le dossier Antoine Griezmann. Selon les journaux catalans, dont Sport, la clause libératoire de l'international français passe ce lundi de 200 millions d'euros... à 120 millions d'euros. "Un montant que le Barça est prêt à négocier", indique le quotidien. Reste à voir si l'Atlético Madrid sera du même avis...

Notre avis : Avec cette clause en baisse, l'affaire devrait être vite réglée.

LE BARÇA VEUT LAUTARO MARTINEZ

D'après le Corriere dello sport, le FC Barcelone aimerait recruter Lautaro Martinez et serait même prêt à payer la clause libératoire de l'attaquant argentin de l'Inter Milan. Cette dernière s'élèverait à 111 millions d'euros.

Notre avis : Neymar, Griezmann et maintenant Lautaro Martinez, le Barça va devoir faire des choix.

DEMBÉLÉ SUR LE DÉPART DU BARÇA ?

Selon Kicker, le FC Barcelone, qui aimerait donc faire revenir Neymar, doit faire de la place dans son effectif. Le Français Ousmane Dembélé pourrait être l'un des grands sacrifiés. Le champion du monde français aurait d'ailleurs déjà été proposé à de nombreux clubs, comme Liverpool. Toutefois, comme son transfert ne devrait pas être négocié en-dessous des 100 millions d'euros, cela devrait en refroidir plus d'un...

Notre avis : Après deux années pas forcément convaincantes, un départ ne serait pas une surprise.

BERNARDONI A BORDEAUX... ET A NÎMES

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé la prolongation de contrat de deux ans de Paul Bernardoni, soit jusqu'en juin 2023. Dans la foulée, l'international espoir a été de nouveau prêté du côté de Nîmes, pour une nouvelle saison.

Notre avis : Une très bonne nouvelle pour Nîmes qui aura de bons arguments pour confirmer (9e en 2018-19).

L'OL INTÉRÉSSÉ PAR SCHICK ?

D'après Kicker, l'Olympique Lyonnais s'est renseigné sur l'avant-centre international tchèque Patrik Schick. L'actuel pensionnaire de l'AS Rome attise les convoitises et serait sur les tablettes de plusieurs clubs, comme l'Olympique de Marseille. Lyon aimerait acheter le joueur, mais le Borussia Dortmund serait également sur les rangs.

Notre avis : Une bonne pioche pour l'OL mais la concurrence s'annonce rude.

VIEIRA DÉMENT POUR NEWCASTLE

Patrick Vieira n'a pas l'intention d'aller à Newcastle. Pourtant, le nom de l'actuel entraîneur de Nice avait bien circulé chez les Magpies, pour succéder à Rafael Benitez. Pour sa conférence de presse de reprise, Vieira a donc nié être sur le départ : "Je suis à Nice sur le long terme. Je n'ai pas l'intention d'aller voir ailleurs. Je me suis toujours senti aussi bien et avec les gens autour de moi. Je ne me vois nulle part ailleurs qu'à l'OGC Nice".

Notre avis : Vieira décide de rester dans un club qui pourrait changer de dimension, en cas de rachat.

Patrick Vieira lors de sa conférence de presse de présentation à NiceGetty Images

KOVACIC RESTE A CHELSEA

Dans un communiqué, le Real Madrid a officialisé le transfert définitif du milieu de terrain croate Mateo Kovacic (25 ans), du côté de Chelsea. Cette saison, le principal intéressé était prêté aux Blues. Le montant du transfert s'élèverait à 45 millions d'euros.

Notre avis : Interdit de recrutement, Chelsea assure ses arrières.

RASHFORD PROLONGE SON CONTRAT

L'attaquant (ou ailier) international anglais Marcus Rashford (21 ans), professionnel depuis 2016, a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2023. Formé aux Red Devils, le natif de Manchester joue la carte de la continuité.

Notre avis : Malgré son expérience, Rashford reste un joueur d'avenir qui fera du bien à Manchester.

ACCORD ENTRE MANCHESTER UNITED ET BEN YEDDER ?

Selon Colina de Nervion, Wissam Ben Yedder serait en passe de découvrir la Premier League. Un accord aurait même été trouvé entre le joueur et Manchester United. Toutefois, le FC Séville doit encore accepter de laisser filer son avant-centre international français...

Notre avis : Un transfert et Ben Yedder prendrait une nouvelle dimension en Europe.

HIGUAIN RETOURNE A LA JUVENTUS

Gonzalo Higuain, qui n'a pas convaincu à Chelsea où il était prêté, retourne du côté de la Juventus Turin. Les Blues, pour qui Higuain a disputé 18 rencontres la saison dernière, ont décidé de ne pas conserver l'Argentin. Dans le contrat de ce dernier était présent un prêt payant d'une année supplémentaire contre 18 millions d'euros, ou alors une option d'achat à 36 millions d'euros.

Notre avis : L'Argentin aurait tout intérêt à trouver un nouveau club pour avoir du temps de jeu.

Gonzalo HiguainGetty Images

JAMES EST EN ITALIE !

A en croire les dernières indiscrétions du Mattino, James Rodriguez (27 ans), encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2020 et prêté au Bayern Munich ces deux dernières saisons, serait actuellement en Italie pour parapher son contrat avec Naples. Le Colombien serait arrivé du côté de Capri, avec son représentant Jorge Mendes. Les deux hommes doivent rencontrer le président du club Aurelio De Laurentiis et sa direction sportive.

Notre avis : Un bon élément pour Naples pour concurrencer la Juve l'an prochain.