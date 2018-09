Griezmann, PSG, Digne : les 5 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Griezmann et le "non" au Barça

Dans une longue interview accordée à AS ce lundi, Antoine Griezmann est revenu sur son choix de dire "non" au Barça cet été. "Peu de joueurs auraient pris cette décision à ma place ? Mais cela apporte de la grandeur au club, au Cholo, à mes coéquipiers…", explique-t-il au quotidie madrilène. "S’ils sont mauvais, je pars. Mais je fais confiance au Cholo, au club et à tous mes coéquipiers. Je veux les aider à grandir et je leur fais confiance pour qu’ils m’y aident également. Nous nous sommes dit les choses et tout se passe pour le mieux pour qu’on aille le plus haut possible", conclut l'international français.

Notre avis : Le choix de Griezmann est compréhensible, sa communication autour de son avenir beaucoup moins.

Vidéo - Griezmann : "Dans un coin de ma tête" 00:31

Tuchel est "préoccupé" après le mercato

En quête d'une sentinelle cet été, le PSG n'a donc pas trouvé son bonheur. Thiago Motta parti à la retraite, Thomas Tuchel va devoir bricoler pour trouver la solution. Pas forcément une bonne nouvelle pour l'entraîneur allemand. "L’absence d’un milieu de terrain, est-ce le détail qui peut faire la différence ? Bien sûr. L’impact physique d’un numéro six, c’est ce qui me préoccupe", a-t-il confié à L'Equipe, confirmant qu'il aurait souhaité la venue d'un milieu de terrain supplémentaire.

Notre avis : La stratégie du mercato parisien a été difficile à lire et comprendre. Elle l'est toujours.

Bailly vers un départ de MU ?

Eric Bailly va-t-il quitter Manchester United l'hiver prochain ? Selon le Mirror, c'est une possibilité. Relégué sur le banc par José Mourinho, le défenseur de 24 ans serait notamment courtisé par Arsenal et Tottenham.

Notre avis : Si sa situation n'évolue pas d'ici janvier, Bailly pourrait sérieusement envisager d'aller voir ailleurs.

Eric Bailly Getty Images

Nsoki, premier contrat pro au PSG

Courtisé par de nombreux clubs, dont l'OM, Stanley N'Soki est parti... pour rester encore longtemps au PSG. En effet, comme annoncé par le club de la capitale ce lundi midi, le défenseur de 19 ans vient de signer son premier contrat professionnel. "N'Soki est désormais lié jusqu’au 30 juin 2021", peut-on ainsi lire dans le communiqué parisien.

Notre avis : Le PSG compte bien garder ses jeunes "pépites". Prolongation logique.

Digne revient sur son départ du Barça

Une nouvelle aventure pour Lucas Digne. Transféré à Everton cet été, le latéral français a donc décidé de quitter le Barça. L'objectif ? Se relancer en Premier League. Et ce même si le club catalan n'était pas forcément vendeur... "En principe, le Barça ne voulait pas me vendre, mais ils ont finalement donné leur accord, Everton a un projet très intéressant et j’étais excité", a-t-il révélé dans une interview accordée au Daily Mail.