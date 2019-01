Gueye, Rabiot, OM, Batshuayi - Les 6 questions qui se posent pour la fin du mercato

Paris va-t-il aller chercher un deuxième milieu ?

C’est la fin d’un feuilleton qui n’avait que trop duré pour le PSG. En recrutant Leandro Paredes cet hiver, Paris a enfin choisi sa sentinelle. Son regista plutôt tant le transfuge du Zénith Saint-Petersbourg brille davantage par sa vision de jeu et sa qualité technique que son abattage au milieu.

Dès lors, l’idée de recruter un autre milieu de terrain au profil différent est tentant pour Paris. Surtout avec l’absence de Neymar où Thomas Tuchel pourrait vouloir revenir à un milieu à trois en associant Paredes, Verratti et un profil plus "gratteur de ballons". Idrissa Gueye est évidemment la première piste citée.

Le Sénégalais a officiellement demandé à ses dirigeants de le laisser partir au PSG à en croire Sky Sports. Mais Everton reste ferme sur ses positions, surtout face à la première offre parisienne de 25 millions d’euros, jugée bien trop faible par les Toffees. Une autre offre de 30 millons serait dans les cartons à en croire RMC. Entre contraintes du fair-play financier et nécessité de recruter, Paris est bien embêté.

Notre avis : Difficile de croire qu’une autre recrue va débarquer à Paris

Idrissa Gueye avec Everton - 2019Getty Images

Rabiot sera-t-il présent au 1er février ?

Au 1er janvier, Adrien Rabiot est officiellement devenu libre de s’engager à compter du mois de juillet où bon lui semble. Secrètement, Paris espérait cependant le vendre dès cet hiver pour récupérer quelques millions dans l’affaire. Mais Adrien Rabiot est toujours un joueur du PSG. Même si le club l’a envoyé en réserve. Touché par un drame familial ces dernières semaines, le joueur semble avoir mis de côté une idée de départ immédiat. Dès lors, difficile de l’imaginer quitter Paris dans la dernière ligne droite sauf offre de dernière minute venue d’un géant inattendu.

Notre avis : Rabiot va rester au PSG cet hiver et pourrait même y rejouer

Vidéo - "De Jong vers le Barça, c’est la pire nouvelle possible pour Rabiot" 01:32

Sainté peut-il se permettre de perdre Selnaes ?

C’est l’histoire du quatrième de Ligue 1 qui pourrait perdre un joueur majeur à quelques heures de la fermeture du marché des transferts sans avoir de remplaçant immédiat. Ou en tout cas pas encore présent dans l’effectif. Le cas Ole Selnaes pourrait mettre un vrai coup d’arrêt à la saison stéphanoise.

Le Norvégien a reçu une offre financière importante venue de Chine et serait à deux doigts de s’engager au Shenzhen FC selon des infos du média norvégien TV2. Selon Goal, le milieu de terrain, excellent cette saison, a même quitté le groupe stéphanois mardi pour prendre un avion en direction de Lyon. Le signe que tout s’accélère ?

Alors qu’Assane Dioussé a rejoint le Chievo Vérone, Sainté se retrouve réellement dépeuplé au milieu. Et si Roland Romeyer a affirmé au Progrès qu’il y avait "95% de chances" pour que Selnaes reste dans le Forez, le mercato n’a jamais fini de nous surprendre.

Notre avis : Sainté se tirerait une balle dans le pied en vendant Selnaes

Ole SelnaesGetty Images

L’OM va-t-il trouver un concurrent à Amavi ?

C’était un dossier secondaire dans le mercato marseillais mais presque aussi important sportivement que le feuilleton du "grand attaquant". Face à la baisse de régime intense connue par Jordan Amavi depuis plus d’un an, l’OM s’est mis en tête de signer un latéral gauche à même de le concurrencer. Récemment, deux noms ont pris la tête des colonnes mercato : Dalbert, en difficulté à l’Inter et Stanley Nsoki, privé de temps de jeu dans l’effectif XXL du PSG.

Alors que Paris semble réticent à l’idée de lâcher son jeune défenseur, la piste menant à l’ancien latéral de l’OGC Nice semble compliquée à mener jusqu’au bout puisque l’Inter s’est mis en tête de conserver le Brésilien cet hiver.

Notre avis : l’OM ne signera personne d’autre que Balotelli cet hiver.

Michy va-t-il pourrir à Valence ?

Son nom a été lié à Monaco mais Michy Batshuayi n’a toujours pas bougé. L’attaquant belge est toujours en prêt du côté de Valence, sans aucun espoir de réapparaître durablement dans le onze che cette saison. "Je pense qu'il ne continuera pas avec nous" a d’ailleurs expliqué Marcelino récemment. Le problème est que Chelsea n’a pas réellement l’intention de le récupérer dans son effectif.

Depuis le départ de Thierry Henry, la possibilité de voir le Belge atterrir sur le Rocher s’est clairement réduite. Quelles sont ses portes de sortie ? Elles ne sont pas si nombreuses d’autant que les Blues aimeraient un transfert sec. Le temps presse…

Notre avis : Batshuayi risque de perdre six mois de sa jeune carrière.

Michy BatshuayiGetty Images

Arsenal a-t-il besoin de Perisic ?

C’est possiblement le dernier gros mouvement que pourrait offrir ce mercato d’hiver : Ivan Perisic vers Arsenal. Le Croate a ainsi demandé à son club, l’Inter, de le laisser partir comme l’a confié Giuseppe Marotta : "Perisic a demandé à partir et nous devons essayer de le satisfaire, tout en respectant sa valeur sur le marché".

Une somme de 40 millions pourrait être nécessaire chez les Gunners pour attirer le vice-champion du monde. Pourtant, c’est bien derrière qu’Arsenal a besoin de renforts, et ce depuis de longs mois désormais. Systématiquement dépassés lorsqu’ils affrontent des gros, les hommes d’Unai Emery ont su trouver leur pitbull au milieu avec Lucas Torreira mais manquent cruellement de patrons en défense centrale. Et ce n’est pas Perisic qui changera ça.

Notre avis : Perisic est un excellent joueur mais ne devrait être prioritaire pour une équipe aussi en difficulté derrière.

