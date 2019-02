Hamsik, Rashford, Bakayoko : les 7 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Arsenal connaît son budget pour l'été...

Les supporters d'Arsenal vont devoir espérer une qualification en Ligue des champions en fin de saison. Dans le cas inverse, le budget pour le marché des transferts pourrait sérieusement être revu à la baisse. En effet, selon les informations du Daily Mail et du Daily Mirror, une enveloppe entre 45 et 50 millions d'euros est prévue pour le mercato hivernal. Au vu de l'inflation des prix sur le mercato, pas certain que cela mène bien loin...

Notre avis : En cas de non qualification en Ligue des champions, Arsenal devra certainement vendre un gros poisson pour augmenter son budget mercato...

Unai Emery (Arsenal) en Premier League le 25 novembre 2018Getty Images

Hamsik file en Chine

Cette fois, c'est bien la fin. Après douze ans, Marek Hamsik et le Napoli vont se séparer. Comme annoncé par Sky Sport, le milieu de terrain a signé son contrat avec le Dalian Yifang. Son nouveau club chinois lui offre un salaire net de 9 millions d'euros/an... sur trois saisons. Concernant l'indemnité de transfert, elle s'élève aux alentours de 15 millions d'euros.

Notre avis : Un salaire net de 9 millions d'euros, Hamsik ne voulait pas refuser. Il s'agira de son dernier gros contrat à 31 ans...

Tapie ne voit pas Wenger au PSG

Antero Henrique vit-il ses dernières semaines au PSG ? En froid avec Thomas Tuchel, le directeur sportif parisien est au coeur des critiques depuis un mercato hivernal remis en question. Pour le remplacer, le nom d'Arsène Wenger serait dans les tuyaux. Pas forcément une bonne idée pour Bernard Tapie... "Il n’amènerait rien du tout. L’entraîneur est bon. Si le directeur sportif n’arrive pas à s’entendre avec lui, tu en prends un autre, mais moins "star". Dans un club, il faut se méfier de l’addition des stars", a ainsi confié l'ancien président de l'OM à Europe 1.

Notre avis : Wenger ou non, Antero Henrique semble plus que jamais sur le pied de départ.

Rashford devrait prolonger avec United

Après Anthony Martial, Manchester United devrait bientôt enregistrer une nouvelle prolongation de contrat. Selon The Telegraph, c'est Marcus Rashford qui va signer un nouveau bail avec les Red Devils. Le quotidien anglais parle d'une jolie revalorisation salariale pour l'international anglais, une nouvelle fois buteur le week-end dernier. Pour l'heure, Rashford est sous contrat jusqu'en 2020 (+ un an en option) avec United.

Notre avis : Rashford est l'un des joueurs du présent et du futur pour Manchester United. Une prolongation servirait à envoyer un message aux clubs qui aimeraient le recruter, comme le Real Madrid...

Diop et Isidor prolongés par Monaco jusqu'en 2023

L'AS Monaco a annoncé mardi en fin d'après-midi avoir prolongé, jusqu'en juin 2023, les contrats de Sofiane Diop et Wilson Isidor, 18 ans, recrutés l'été dernier à Rennes. Internationaux français U19, le milieu de terrain Sofiane Diop et l'attaquant Wilson Isidor, qui avaient initialement signé jusqu'en 2021, ont donc vu l'option de prolongation de leurs contrats de deux saison activée par le club de la Principauté.

Bakayoko veut rester à Milan

Tiémoué Bakayoko est devenu un titulaire indiscutable de l'AC Milan. Après un début de saison difficile, le milieu de terrain a retrouvé son niveau, au point que les tifosi sont désormais à ses pieds. Problème, l'international français est actuellement en prêt avec option d'achat. Chelsea a fixé cette dernière à 35 millions d'euros. "Qui ne voudrait pas rester longtemps dans un club comme l'AC Milan ? Mais j'ai encore trois ans de contrat avec Chelsea et je ne contrôle pas tous les éléments. Tout ne dépend pas de moi", a de son côté expliqué le joueur à Nice-Matin.

Notre avis : Milan veut garder Bakayoko. Bakayoko veut rester à Milan. Quand on veut, on peut !

Tiemoue BakayokoGetty Images

L'OL prête Brault-Guillard

Si le mercato hivernal a fermé ses portes en France, les clubs peuvent toujours s'activer dans le sens des sorties. C'est le cas de l'Olympique Lyonnais, qui a prêté le jeune Zachary Brault-Guillard à l’Impact Montréal, dont l'entraîneur est un certain... Rémi Garde. "L’Olympique Lyonnais informe du prêt de son jeune défenseur Zachary Brault-Guillard à l’Impact de Montréal jusqu’au 30 juin 2019. International canadien U20, Zachary Brault-Guillard retrouvera l’OL en juillet prochain avec lequel il est sous contrat professionnel jusqu’au 30 juin 2021", précise le communiqué de l'OL.