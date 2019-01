Hazard, Eriksen, Pavard : les 9 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Hazard envoie un message au Real...

Que va faire Eden Hazard l'été prochain ? Actuellement à Chelsea pour sa septième saison consécutive, l'ailier belge vient de donner quelques pistes concernant son avenir. "J’ai fait le tour en Angleterre. J’ai tout gagné ici", a-t-il ainsi lâché à France Football ce mardi, avant de préciser. "J’ai toujours dit qu’après l’Angleterre je voulais découvrir autre chose. Je suis à un tournant, oui. On va prendre le bon virage. Le Real Madrid ? Pourquoi pas."

Notre avis : Le rêve d'Hazard de jouer pour le Real est un secret de polichinelle. Si le club madrilène se penche réellement sur son cas...

Vidéo - Chelsea a fixé le prix d'Hazard et c'est presque une affaire 02:59

... qui pense à un montage pour Eriksen

Désireux de recruter Christian Eriksen cet été, afin d'en faire le successeur de Luka Modric au milieu du terrain, le Real Madrid aurait imaginé un montage particulier afin de convaincre Tottenham. Selon As, les dirigeants merengue envisageraient d'inclure le meneur de jeu James Rodriguez dans l'opération, afin de faire baisser le prix exigé par les Spurs pour le Danois. Le Colombien, qui dispute sa deuxième année en prêt au Bayern Munich, n'est pas beaucoup utilisé par Niko Kovac et le FCB est tout sauf sûr de lever son option d'achat l'été prochain.

Notre avis : Inclure un créateur de cette qualité est un bon argument. Il n'empêche, le prix d'Eriksen devrait rester très élevé.

Piatek, transfert imminent

Le transfert de Krzysztof Piatek est de plus en plus chaud. En fin d'après-midi, Sky Italia annonce que l'accord a été trouvé entre le Genoa et l'AC Milan : une vente directe de l'attaquant polonais, moyennant 35 millions d'euros (plus bonus) et sans contrepartie de joueurs. L'échange des derniers documents serait en cours.

Notre avis : Milan a décidé de s'activer pour rapidement tourner la page Higuain.

Revirement dans le dossier Pavard ?

Benjamin Pavard va-t-il rejoindre le Bayern Munich plus tôt que prévu ? Il y a deux semaines, le club allemand officialisait l'arrivée du champion du monde tricolore pour l'été prochain via son directeur sportif Hasan Salihamidzic. Ce mardi, L'Equipe croit savoir que le dirigeant munichois se démènerait en coulisse pour obtenir Pavard dès cet hiver, avec en argument majeur une offre qui passerait de 35 à 45 millions d'euros pour Stuttgart.

Notre avis : Cela en dit long sur l'intérêt porté par le Bayern au champion du monde tricolore.

Vidéo - Pavard au Bayern, l'histoire a tout pour être belle 04:20

Le PSG négocie pour Gueye...

A la recherche d'un milieu de terrain cet hiver, le PSG continue de travailler sur la piste Idrissa Gueye. Selon L'Equipe, le club de la capitale a transmis une offre aux alentours de 25 millions d'euros à Everton, qui la considère toutefois insuffisante. Mais les Toffees pourraient revoir leur prix à la baisse. D'abord fixé à 40 millions d'euros, ce dernier serait désormais aux alentours de 30-35 millions. De quoi convaincre le PSG à offrir plus ?

Notre avis : Alors que Julian Weigl est retenu par Dortmund, Idrissa Gueye ressemble à une recrue idéale à court terme.

Vidéo - Transferts - Tuchel : "C'est très difficile" 00:55

... et attend un signe de De Jong

Selon Catalunya Radio, le feuilleton Frenkie de Jong va prendre fin cette semaine. Et plus précisément jeudi, lorsque le joueur de l'Ajax Amsterdam communiquera son choix sur sa prochaine équipe. Pour l'heure, la balance penche clairement du côté du PSG, qui semble avoir une longueur d'avance sur le Barça. Mais le club catalan n'a pas encore abandonné ce dossier. Comme dans tout bon feuilleton, attention donc aux possibles rebondissements... Rendez-vous jeudi pour l'épisode final ?

Notre avis : Il est temps que le Néerlandais s'exprime pour cet été, lui qui a récemment pris la parole pour confirmer qu'il restait à Amsterdam cet hiver.

Vidéo - De Jong : ''Je reste à l'Ajax cet hiver !'' 00:28

Benitez voudrait Terrier, mais...

Dix-septième de Premier League, Newcastle chercherait à renforcer son secteur offensif cet hiver. D'après L'Equipe, le Lyonnais Martin Terrier plairait beaucoup à Rafael Benitez, l'entraîneur des Magpies. L'ancien Lillois et Strasbourgeois n'a démarré que 8 matches, dont 3 en coupes nationales, cette saison en tant que titulaire (13 entrées en jeu) mais il ne serait pas à vendre. Selon le quotidien sportif, l'OL refuserait même un prêt de six mois au club anglais.

Notre avis : L'Olympique Lyonnais croit vraiment en Terrier, qui va encore avoir des occasions de s'exprimer cette saison.

Mikel de retour en Angleterre ?

Alors qu'il a quitté Chelsea à l'hiver 2017, John Obi Mikel pourrait retrouver l'Angleterre dans les jours qui viennent. Selon Sky Sports, le milieu de terrain de 31 ans passerait actuellement sa visite médicale à Middlesbrough, actuellement 5e de Championship, afin d'y signer un contrat de "courte durée". Après 10 ans et demi à Chelsea, John Obi Mikel avait décidé de rejoindre la Chine et le club de Tianjin Teda lors des saisons 2017 et 2018. Le Nigérian est actuellement libre de signer où bon lui semble.

Notre avis : Entre un départ en catimini de Chelsea et une expérience mitigée en Chine, on s'interroge franchement sur la condition physique du Nigérian,

Demba Ba retourne en Turquie

Alors qu'il était revenu libre dans le club chinois de Shanghai Shenhua l'été dernier, Demba Ba va découvrir cet hiver un troisième club en Turquie. Ce mardi, l'ancien attaquant de Besiktas et Goztepe a été prêté à l'Istanbul Basaksehir, le leader du championnat turc dans lequel évoluent (entre autres) Gaël Clichy, Emmanuel Adebayor et Robinho. Avant son transfert, Demba Ba avait disputé 17 matches de championnat avec Shanghai, pour cinq buts.