Hazard, OL, Rabiot : les 5 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Hazard a bien eu des contacts avec le PSG...

Invité du Canal Football Club, dimanche soir, Eden Hazard a notamment été interrogé sur sa situation à Chelsea. Souvent au coeur du mercato, l'international belge a notamment avoué avoir été approché par le PSG par le passé... "Est-ce qu'il y a eu des contacts avec le PSG ? Oui. Est-ce que ça m'a tenté ? Non, parce que moi j'ai toujours dit que si je devais revenir en Ligue 1, ça serait à Lille. Si ce n'est pas possible, alors je ne reviendrai pas en Ligue 1. Il n'y a aucune chance de me revoir en Ligue 1 ailleurs qu'à Lille", a-t-il expliqué, visiblement pas intéressé par le challenge parisien.

Notre avis : Le PSG avait donc bien tenté le coup pour Hazard. En vain. Le Belge ne semble pas intéressé par la Ligue 1.

Eden HazardGetty Images

... et reste flou sur son avenir

Si Hazard a évoqué son passé, il a également été questionné sur son futur. Et il y a de quoi. Sous contrat jusqu'en 2020 avec Chelsea, le Belge n'a toujours pas signé sa tant attendue prolongation. "Un départ au mercato d'hiver ? Impossible. Je ne me vois pas partir au mois de janvier, pour le club, pour les supporters", a toutefois précisé le joueur sur le plateau du CFC.

Alors, un avenir au Real Madrid est-il toujours possible ? "Mon club de rêve ? C'est vrai. Mais pour l'instant, comme je l'ai déjà dit, je me concentre sur Chelsea cette année. Il me reste un an de contrat après cette année. Un départ au mois d'août ? C'est possible mais comme je le répète à chaque fois, c'est aussi possible que je reste toute ma carrière à Chelsea", a répondu l'intéressé, ne fermant donc la porte à aucune possibilité.

Notre avis : Hazard n'a jamais caché son admiration pour le Real. La porte est donc toujours ouverte pour le club madrilène...

Leonardo évoque la rumeur Ibra

Vous en avez maintenant l'habitude, le possible retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan est presque quotidiennement dans notre rubrique mercato. Il faut dire que les rumeurs vont bon train en Italie, au point que le Corriere della Sera annonçait un accord vendredi. Vérité ou simple rumeur ? Interrogé à ce sujet, Leonardo, le directeur sportif milanais, a fait le point. "Il y a un dialogue avec Raiola (agent du joueur) ? Nous dialoguons avec beaucoup de personnes, nous voulons faire revenir Milan au premier plan, il est donc normal d’avoir des contacts quotidiens avec de nombreuses personnes du monde du football", explique-t-il.

"Ce n’est pas le moment de parler du mercato, même si ce n’est pas quelque chose qui me dérange", assure Leonardo, qui est donc resté bien mystérieux sur ce dossier...

Notre avis : Sourire en coin, Leonardo a parfaitement dribblé la question du journaliste de Sky Italie. Les négociations semblent toutefois toujours en cours entre les deux parties.

Zlatan IbrahimovicGetty Images

Cornet (re)parle de son avenir à l'OL

Proche du départ l'été dernier, Maxwel Cornet est finalement resté à l'OL. Un choix dicté par son club, "contraint" d'annuler son transfert après certaines blessures. "C’est vrai que j’avais des propositions et que le club m’a fait rester. Mais non, le club ne me doit rien. Je l’ai dit au président : je viens de Metz, je suis arrivé à l’OL comme un jeune joueur et c’est le club qui m’a fait grandir. Mais aujourd’hui, je ne suis plus un jeune joueur, du moins, pas un si jeune joueur que ça, et j’ai envie d’enchaîner les matches", a annoncé le joueur lyonnais dans les colonnes de L'Equipe ce lundi.

Désireux d'avoir plus de temps de jeu, Cornet, qui ne se considère pas "joker de luxe", est ouvert à toutes les possibilités concernant son avenir. "Si mon statut évolue, si je suis considéré au même titre que les autres, pourquoi ne pas continuer l’aventure à Lyon", a assuré l'international ivoirien.

Notre avis : Si sa situation ne change pas, Cornet ira voir ailleurs lors du mercato estival 2019.

Rabiot sort (presque) de son silence

Adrien Rabiot ne veut pas s'exprimer publiquement sur son avenir. Alors, pour répondre aux rumeurs et informations l'envoyant au Barça, le milieu du PSG a répondu... via les micros de Canal +. Ainsi, Olivier Tallaron, journaliste de la chaîne, a rapporté les propos du joueur samedi après PSG - Toulouse (1-0). "Tout ce qui se dit sur moi est inexact, je prendrai la parole quand il le faut", a expliqué l'international français au journaliste, qui a précisé que rien n'était encore décidé concernant l'avenir de Rabiot, sifflé par le Parc des Princes à l'annonce de son nom samedi.