Hazard, OM, Weigl : les 12 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Chelsea fixe le prix de Hazard

Le contrat d'Eden Hazard chez les Blues prendra fin en juin 2020 et la question d'une prolongation se posera donc dans les prochains mois. Selon le Telegraph, l'ailier belge de 28 ans attend de savoir si le Real Madrid se lancera et le contactera pour un transfert l'été prochain. Si tel est le cas, Chelsea réclamera au moins 100 millions de livres sterling soit 112 millions d'euros.

Notre avis : Le Real doit passer à l'action pour revenir en haut de l'affiche.

Une offre de l'OM pour Sanabria

Alors que France Football annonçait lundi qu'Antonio Sanabria (Betis Séville) avait été proposé au club olympien, La Gazzetta dello Sport explique ce mardi qu'une première offre a été faite au club espagnol. Un prêt jusqu'en fin de saison avec option d'achat est envisagé.

Notre avis : Pas tout à fait le joueur rêvé mais, une fois de plus, le temps presse pour l'OM.

Betis' Paraguayan forward Antonio Sanabria celebrates a goal during the Spanish league footbal match Real Madrid CF vs Real Betis at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on March 12, 2017.AFP

Nice ne retient pas Balotelli

Si Jean-Pierre Rivere ne sera bientôt plus le président de l'OGC Nice, ce dernier est (pour l'heure) toujours en poste. C'est donc lui qui doit gérer le cas Mario Balotelli, courtisé par l'OM... mais pourtant toujours au Gym. Comme Rivere l'a confirmé, aucune indemnité de transfert ne sera réclamée pour l'attaquant italien. "On lui laisse faire le choix qu’il souhaite. Il a certainement engagé des négociations avec certains clubs, notamment un que vous connaissez tous. Ces négociations ne nous concernent pas (...) S'il trouve quelque chose, on le libère. On ne manque de rien. On respecte ce joueur (...) Nous, on ne sera pas un obstacle. On l’a dit et redit. S’il ne trouve rien, il restera à Nice", a-t-il expliqué sur le plateau de RMC. L'OM sait à quoi s'en tenir.

Notre avis : Belle attitude des Aiglons envers un joueur au comportement pas toujours irréprochable.

Vidéo - Vieira : "Tout dépend des envies de Mario" 00:27

Le PSG insiste pour Weigl

En quête d'un milieu défensif pour cet hiver, les dirigeants parisiens ne se focalisent pas uniquement sur Idrissa Gueye. Le Parisien confirme les informations de RMC Sport et indique que le coach Thomas Tuchel vise en priorité son ancien joueur Julian Weigl qu'il a récemment eu au téléphone. Le joueur de 23 ans souhaite quitter Dortmund et rejoindre le PSG mais son club le retient car Lucien Favre apprécie sa polyvalence.

Notre avis : Un joueur au potentiel plus intéressant que Gueye.

Julian Weigl et Thomas TuchelGetty Images

Le Milan s'active pour Piatek

Les Rossoneri et leur directeur sportif Leonardo ne perdent pas de temps. Le Milan a bien compris que Higuain pouvait partir à Chelsea en cas d'accord entre la Juve et les Blues. Le club lombard a identifié Krzysztof Piatek comme la meilleure solution pour remplacer l'Argentin et a contacté le Genoa. Selon Sport Mediaset, l'attaquant polonais qui est très convoité est favorable à un transfert au Milan et le Genoa a accepté un prêt avec obligation d'achat à hauteur de 40 ou 45 millions d'euros dès cet hiver. Le club de Gênes pourrait, dans la foulée, se tourner vers Mario Balotelli.

Notre avis : Le Milan ne perdra pas au change.

Godin va signer à l'Inter

Voilà qui se confirme. Comme annoncé par les médias italiens depuis plusieurs jours maintenant, Diego Godin va bien quitter l'Atlético Madrid en fin de saison. Le défenseur, en fin de contrat, s'engagera à l'Inter Milan, confirme Marca ce mardi. Le club italien lui a garanti un contrat de deux ans + un en option. Le salaire de Godin se situera autour des 5,5 millions d'euros/an.

Notre avis : Une grosse perte pour les Colchoneros.

Monaco ne lâche pas Kamano

Dans les tuyaux depuis une dizaine de jours, le transfert de François Kamano vers Monaco reste d'actualité car les négociations continuent. Selon nos informations, Bordeaux réclame 20 millions d'euros pour son ailier de 22 ans tandis que l'ASM est désormais prête à en débourser 18 plus 2 de bonus.

Notre avis : Les deux positions étant très proches, un accord pourrait être trouvé rapidement.

Vidéo - Transferts - Henry : "On connaît la qualité de Kamano" 00:35

Sala prêt à rejoindre Cardiff

Son voyage au Pays de Galles l'a visiblement convaincu. Selon Sky Sports, Emiliano Sala qui s'est rendu hier à Cardiff a annoncé aux dirigeants de Nantes qu'il acceptait d'être transféré. L'Equipe affirmait ce matin que l'attaquant, poussé vers la sortie par les Canaris qui veulent récupérer les 22 millions d'euros promis par Cardiff, n'avait pas encore pris de décision.

Notre avis : Nantes n'a plus qu'à trouver son remplaçant ce qui ne sera pas évident.

Rennes s'offre un défenseur

Comme attendu, le Stade Rennais renforce son arrière-garde. Le club breton a officialisé le recrutement de Souleyman Doumbia en provenance des Grasshoppers Zurich. Formé au PSG, l'arrière gauche ivoirien de 22 ans a passé sa visite médicale avec succès et signé un contrat de trois ans et demi soit jusqu'en juin 2022. "Nous sommes ravis d’accueillir Souleyman Doumbia qui est un garçon qui était sollicité par de nombreux clubs en Europe", s'est réjoui le président rennais Olivier Létang. "Latéral gauche explosif, il a toutes les qualités du latéral moderne".

Notre avis : Un joueur qu'il faudra suivre.

Le Betis en pince pour Lala et Tete

Le club sévillan cherche un arrière droit et regarde du côté de la Ligue 1. Outre le Lyonnais Kenny Tete pour qui il a fait une offre, le Betis est également intéressé par le Strasbourgeois Kenny Lala selon RMC Sport. Il pourrait proposer 8 à 10 millions d'euros au club alsacien pour son joueur de 27 ans qui sera libre en juin prochain.

Notre avis : Lyon et Strasbourg comptent sur leurs joueurs.

Rony Lopez (Monaco) - Kenny Lala (Strasbourg)Getty Images

La Fiorentina mise sur Traoré

Hamed Junior Traoré a tapé dans l'oeil de la Fiorentina. Le club florentin a annoncé avoir recruté le jeune Ivoirien pour quatre ans et demi. Le milieu de terrain de 18 ans a disputé 16 matches de Serie A avec Empoli cette saison, il y évoluera en prêt jusqu'au mois de juin avant de rejoindre la Viola. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé.

Notre avis : Un joli coup de la Fiorentina car Traoré plaisait notamment à Lyon.

Babel signe à Fulham

Actuel 19e du classement de Premier League, Fulham tient son renfort offensif pour son opération maintien. Le club londonien a recruté Ryan Babel en prêt jusqu'à la fin de la saison. Ancien joueur de Liverpool, l'ailier néerlandais de 32 ans arrive en provenance du Besiktas. "Je crois au maintien de Fulham", a assuré Babel. "C'est une des raisons de ma venue."