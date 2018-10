Hazard, Rabiot, Real Madrid : les 4 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Piatek parle du Barça

Mais où va s'arrêter Krzysztof Piatek ? Auteur de 9 buts avec le Genoa, l'attaquant polonais réalise un début de saison tout simplement stratosphérique. Le tout pour sa première année en Serie A ! Alors, forcément, les rumeurs de mercato n'ont pas tardé à l'entourer. La dernière en date l'envoie même... au Barça ! Alors, vérité ou fantaisie ? Le principal intéressé a son avis. "Je n’y crois pas. Quand les médias parlent de moi, ce que je fais c’est me concentrer sur le prochain entraînement, a tout simplement lancé celui qui cartonne en Italie", a-t-il confié au média Sportowefakty.

Notre avis : S'il continue sur ce rythme, Piatek sera l'attraction du prochain mercato etival.

La Juve était au Parc... pour Rabiot ?

La corbeille du Parc des Princes était pleine à craquer dimanche soir pour PSG-OL (5-0). Et dans cette dernière, on a pu apercevoir, grâce aux caméras de Canal+, Fabio Paratici. Ce dernier n'est autre que l'actuel directeur sportif de la Juventus. Ainsi, selon Tuttosport, le grand artificier du transfert de Cristiano Ronaldo était venu observer Adrien Rabiot. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain a un profil qui plaît à la "Vieille Dame". Outre Rabiot, Paratici a également observé de près trois joueurs de l'OL : Ferland Mendy, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele.

Notre avis : Pendant que le bras de fer PSG-Rabiot se poursuit, les clubs intéressés au milieu de terrain bougent leurs pions. Dans trois mois, l'international sera libre de s'engager où il veut pour la saison prochaine.

Vidéo - Pourquoi le PSG a tout faux dans le dossier Rabiot : Hutteau décrypte 03:53

Le Real Madrid a deux pistes pour succéder à Lopetegui

Rien ne va plus au Real Madrid. Battu ce week-end à Alavés, le club madrilène vient d'enchaîner un quatrième match sans victoire. Comme on pouvait se l'imaginer, Julen Lopetegui est pointé du doigt par les médias. Selon AS, Florentino Pérez songerait même à changer son entraîneur si les mauvais résultats se poursuivent. Ainsi, les noms de Santiago Solari (entraîneur de la réserve) et Antonio Conte, libre depuis son départ de Chelsea, sont envisagés par le président madrilène.

Notre avis : Le Real n'est pas du genre à patienter. Lopetegui va vite devoir inverser la tendance...

Hazard hésite pour son avenir

Alors qu'il est finalement resté à Chelsea cet été, Eden Hazard semble toujours aussi indécis concernant son avenir. Prolonger chez les Blues ou tenter une dernière aventure ailleurs ? L'international belge hésite. "Je ne veux pas aller au clash. Je veux ce qui est bon pour moi, mais je veux ce qui est bon pour le club parce que le club m'a tout donné", a-t-il expliqué dans des propos rapportéd par Sky Sports.

"Je ne veux pas dire : 'Oui, je signe un nouveau contrat' et finalement je ne signe pas. Je vais donc voir. Parfois, dans ma tête, je me réveille le matin et je pense 'je veux partir'. Parfois, je pense que je veux rester. C'est une décision difficile. C'est mon avenir. J'ai 27 ans et j'aurai 28 ans en janvier, poursuit-il. Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Je ne veux pas mentir aujourd'hui. C'est mon rêve depuis que je suis gamin. Je rêvais de ce club. Nous verrons. Je ne veux pas en parler tous les jours. Je n’ai pas le temps, mais nous parlerons de mon avenir bientôt"