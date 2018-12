Mercato : Lucas Hernandez proche du Bayern Munich ? Niko Kovac ne dément pas

Interrogé sur la possible arrivée de Lucas Hernandez, Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern Munich, n'a pas exclu cette possibilité. "Si nous pensons que nous pouvons renforcer l'équipe, nous le ferons", a-t-il répondu à une question sur la possible venue du champion du monde français : "Nous jouons demain et ensuite nous verrons ce que l'Enfant Jésus (qui apporte les cadeaux en Allemagne, ndlr) a prévu pour nous".

Le Bayern, troisième à six points de Dortmund, joue samedi à Francfort son dernier match avant la trêve.Mercredi, le journal espagnol Marca avait affirmé que le club allemand était prêt à "verser à partir du 1er janvier les 80 millions (d'euros) du montant de la clause" libératoire de Hernandez. Le président de l'Atletico Enrique Cerezo avait affirmé ne rien savoir de cette offre.