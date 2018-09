Hernandez, Saúl, PSG : les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

United voulait Lucas Hernandez

Lucas Hernandez a le vent en poupe. Champion du monde avec les Bleus, le latéral de l'Atlético Madrid a récemment prolongé jusqu'en 2024 avec son club. Pas de quoi repousser toutefois les avances de certains clubs, comme Manchester United. Selon Marca, le club anglais a bien tenté le coup pour le latéral gauche durant la dernière ligne droite du mercato. Au point que les Red Devils ont proposé 80 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire. De plus, Hernandez aurait vu son salaire doublé du côté d'Old Trafford. Mais finalement, il a décidé de rester à l'Atlético Madrid. Le quotidien madrilène explique que le Barça et le Real Madrid ont aussi un oeil sur le joueur.

Notre avis : Hernandez est très courtisé, c'est plutôt logique. Bon joueur, champion du monde... Ce n'est que le début !

Leipzig veut chiper Dagba au PSG

Le PSG doit être attentif au dossier Colin Dagba. Alors que son jeune latéral commence à faire son trou, voilà que le le RB Leipzig se serait positionné pour le recruter. L'information est révélée par L'Equipe, qui précise qu'en parallèle, le club de la capitale négocie une prolongation de contrat. Pour l'heure, Dagba est lié jusqu'en 2020.

Notre avis : Le PSG compte sur Dagba pour le futur. Difficile d'imaginer un départ.

Vidéo - Pourquoi le PSG a tout faux dans le dossier Rabiot : Hutteau décrypte 03:53

Cap sur Saúl Ñíguez pour le Barça ?

Et si Saúl Ñíguez rejoignait le Barça ? Voilà une idée qui devrait plaire aux supporters du club catalan. L'international espagnol, toujours aussi important pour l'Atlético Madrid, serait bien une piste des Blaugranas selon Mundo Deportivo. Difficile toutefois de le chiper aux Colchoneros, puisque Saúl y est lié par un contrat qui court jusqu'en... 2026 ! Rien que ça.

Notre avis : Saúl Ñíguez ne quittera pas l'Atlético Madrid.

Le budget fou du Real Madrid

C'est un document officiel et exclusif révélé par AS. Comme le témoigne ce dernier, le Real Madrid disposait d'un budget colossal pour le dernier mercato d'été : 372 millions d'euros ! Rien que ça. Toutefois, aucun gros coup n'a été réalisé de la part de Florentino Pérez, qui était attendu au tournant pour remplacer Cristiano Ronaldo. Thibaut Courtois, Alvaro Odriozola, Mariano Diaz... Les supporters madrilènes attendaient certainement plus de leur président.

Notre avis : On pensait que le Real frapperait un énorme coup après le départ de Cristiano Ronaldo. Raté.

Florentino Perez, le président du Real MadridGetty Images

Martinez signe à Portimonense

Après la Chine, le Portugal. Jackson Martinez, passé par Porto et l'Atlético Madrid, s'est officiellement engagé avec le club portugais de Portimonense. Du haut de ses 31 ans, le joueur, qui appartient toujours au Guangzhou Evergrande, a été prêté un an selon la presse portugaise.

Notre avis : Drôle de trajectoire de carrière pour Jackson Martinez...

Mvuemba à Umm Salal (Qatar)

Vous vous souvenez d'Arnold Mvuemba ? Ancien joueur de l'OL et Lorient, le milieu de terrain de 33 ans a signé ce jeudi avec Umm Salal, un club qatari.

Notre avis : L'ancien international Espoirs a trouvé son dernier gros contrat.