Higuain-Chelsea, Batshuayi-Milan, Morata-Atlético : les attaquants mettent le feu au mercato

Cette fois, on entre dans le vif du sujet. Doucement mais sûrement, le calme va laisser sa place à la folie. Et le mercato hivernal s'apprête à vivre des jours de feu. Dans le rôle de l'étincelle qui va tout déclencher, le probable transfert de Gonzalo Higuain à Chelsea. Annoncé depuis maintenant plusieurs jours, ce dernier est en effet tout proche de se réaliser, puisqu'un accord est intervenu ces dernières heures entre toutes les parties concernées.

Comme annoncé par Sky Sport Italie, la Juventus et Chelsea ont trouvé une entente peu après le coup de sifflet final de la Supercoupe d'Italie, remporté par la Vieille Dame mercredi face à... l'AC Milan, qui détenait le prêt du joueur. L'attaquant argentin, qui traînait son spleen aux yeux de tous, devrait rejoindre les Blues en prêt de six mois. Ce dernier sera automatiquement prolongé d'une saison si certaines conditions sont remplies (buts marqués, matches joués...). Après six mois, l'aventure est donc proche de se terminer entre Higuain et Milan, qui aura donc déboursé 17 millions d'euros (9 millions pour le prêt, 8 millions pour le salaire) pour une moitié de saison.

Batshuayi proposé à Milan, Kalinic vers Monaco ?

Tel un effet domino, cette probable arrivée de Gonzalo Higuain à Chelsea risque de bouleverser le paysage du mercato. Le premier effet collatéral ? Annoncé comme bouclé, le prêt de Michy Batshuayi à Monaco est actuellement bloqué. En effet, l'international belge, qui va faire son retour à Chelsea cet hiver après un prêt compliqué à Valence, a été proposé par les Blues à... l'AC Milan, en quête d'un nouveau numéro 9 avec le départ d'Higuain.

Michy Batshuayi (Belgique)Getty Images

Pour l'heure, le club italien temporise. Si le profil de Batshuayi intéresse, les Rossoneri visent en priorité Krzysztof Piątek. L'attaquant du Genoa, véritable révélation de cette première partie de saison de Serie A, est le joueur souhaité par le board milanais, qui a d'ailleurs contacté son entourage ces dernières heures. Pour le céder, le Genoa réclame au moins 40 millions + bonus. Si aucun accord n'est trouvé, alors l'AC Milan songera sérieusement à Batshuayi, qui fait toutefois office de plan B.

Et Monaco dans tout ça ? Dans l'attente, le club du Rocher ne compte pas rester les bras croisés. Ainsi, selon Sky Italie, des contacts sont en cours avec Nikola Kalinic. L'attaquant croate, remplaçant du côté de l'Atlético Madrid, se cherche en effet une porte de sortie cet hiver. Et celle de l'ASM pourrait bien s'ouvrir très rapidement. Encore plus avec le possible retour d'Alvaro Morata chez les Colchoneros.

Morata arrive à l'Atlético

Plus en odeur de sainteté du côté de Chelsea, l'Espagnol a lui aussi ses valises en main. Et l'Atlético est en passe de boucler son arrivée, puisque les derniers détails sont actuellement en train d'être réglés. D'ailleurs, la radio catalane Rac-1 expliquait mercredi soir que l'attaquant avait refusé le Barça, qui souhaitait en faire la doublure de Luis Suarez.

Une fois ce transfert réalisé, l'Atlético n'aura donc plus aucune raison de conserver Kalinic. De quoi faciliter les négociations avec l'ASM ? Pour l'heure, Thierry Henry et Vadim Vasyliev (vice-président de Monaco) continuent de privilégier la piste Batshuayi, malgré ce coup d'arrêt des dernières heures. Reste à voir ce que décidera l'AC Milan dans ce dossier. C'est certain, l'effet domino ne fait que commencer.