Higuain, Morata, Pellegrini, Icardi : les 14 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Higuain vers Chelsea…

C'est une bombe lancée par Marca. Mardi soir, le quotidien madrilène a annoncé que Gonzalo Higuain, actuellement à l'AC Milan, avait donné son accord pour un transfert à Chelsea dès cet hiver. Très affirmatif, le média explique que l'international argentin va filer chez les Blues dans les prochains jours, où il retrouverait Maurizio Sarri, son ancien coach au Napoli. Du côté de l'Italie, aucune confirmation n'arrive sur ce transfert imminent, même si des contacts entre les parties ne sont pas exclus.

Notre avis : Sarri et Higuain sont d'accord mais le Milan et la Juve n'ont pas encore donné leur aval.

…Wilson en Plan B

Les Blues veulent à tout prix un nouvel avant-centre. Le coach Maurizio Sarri tente de faire venir Gonzalo Higuain à Chelsea mais ses dirigeants étudient d'éventuelles autres pistes comme celle menant à Callum Wilson. Selon Sky Sports, le club londonien n'hésitera pas à dépenser 55 millions d'euros pour recruter l'attaquant de Bournemouth, auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 20 matches de Premier League cette saison.

Notre avis : A bientôt 27 ans, Wilson a tardé à prendre son envol mais il réalise une belle saison avec les Cherries.

L'Atlético en course pour Morata

Un nouveau point de chute possible pour l'attaquant qui veut quitter Chelsea. Alvaro Morata plait au FC Séville mais apparait un peu trop coûteux pour le club andalou. Selon la radio espagnole Cadena Cope, l'avant-centre intéresse désormais l'Atlético Madrid qui doit faire face à la sérieuse blessure de Diego Costa et cherche un renfort offensif. Le joueur donnerait d'ailleurs sa préférence à un club disputant la Ligue des champions.

Notre avis : Les Colchoneros semblent mieux armés que les Sévillans pour recruter Morata.

Alvaro MorataGetty Images

Le PSG pense à Pellegrini…

Le PSG se prépare doucement (mais sûrement) l'après-Rabiot. Pour remplacer son milieu de terrain, qui partira à la fin de son contrat, le club de la capitale a une nouvelle piste : Lorenzo Pellegrini. L'information est révélée par Sky Italie, toujours plutôt fiable. Selon la chaîne, l'international italien possède une clause libératoire proche des 30 millions d'euros. Si aucune négociation n'est en cours, le PSG a sondé le terrain en vue d'un possible transfert l'été prochain.

Notre avis : Davantage organisateur que récupérateur, Pellegrini n'affiche pas vraiment le profil recherché.

Vidéo - "Pellegrini ? Une opportunité en or... mais pas pour remplacer Rabiot" 02:15

…mais aussi à Allan

Le PSG semble chercher son nouveau milieu de terrain en Serie A et plus précisément à Naples pour le quotidien Il Mattino. Comme annoncé hier par Sky Italia, le club de la capitale a craqué sur le Brésilien de 28 ans. Pour Il Mattino, un contrat est déjà prêt pour lui. Le PSG serait enclin à dépenser 90 millions plus 10 de bonus en cas d'éventuel succès en Ligue des champions pour son transfert et lui offrirait 8 millions de salaire annuel sur quatre ans.

Notre avis : A l'heure actuelle, le PSG ne parait pas en mesure de dépenser de telles sommes.

Vidéo - Doucouré, Allan, Nainggolan : quelle piste crédible au milieu pour le PSG ? 02:38

Le Barça veut Todibo dès janvier

Mardi, le Barça a officialisé la venue de Jean-Clair Todibo. Le défenseur du TFC, qui ne compte que 10 matches en Ligue 1, rejoindra le club catalan l'été prochain, à la fin de son contrat stagiaire avec Toulouse. Toutefois, Bruno Satin, son agent, n'exclut pas un possible transfert... dès cet hiver. "Naturellement, le FC Barcelone a pris contact pour les informer que Jean-Clair avait choisi de rejoindre le club au 1er juillet. Après effectivement, il y a eu un contact pour éventuellement anticiper sa venue", a-t-il confié à RMC.

Notre avis : Toulouse enrage contre le Barça mais devra aussi penser à ses finances.

Vidéo - Le Barça espère en faire son "nouveau Varane" : voici Todibo, la nouvelle recrue catalane 01:50

Ballo-Touré tout proche de Monaco

L'AS Monaco poursuit son mercato hivernal très mouvementé. En attendant Cesc Fabregas et après Naldo et William Vainqueur, le club du Rocher aurait bouclé la venue de Fodé Ballo-Touré. Selon L'Equipe, l'international Espoirs du LOSC est "proche" de signer. L'arrière gauche comptabilise 18 matches de Ligue 1 cette saison.

Notre avis : Les dirigeants de l'ASM travaillent efficacement.

Samuel Moutoussamy au duel avec Fodé Ballo-Touré lors de Lille-FC Nantes / Ligue 1Getty Images

Payet en Chine avec Jardim ?

L'hypothèse parait aujourd'hui peu plausible mais finalement pas tout à fait impossible. Le Dalian Yifang pourrait bientôt nommer Leonardo Jardim au poste d'entraîneur. Selon France Football, le club chinois souhaite également s'offrir Dimitri Payet en lui proposant de tripler son salaire. L'OM pourrait récupérer une trentaine de millions d'euros pour le transfert de son meneur de jeu de 31 ans sous contrat jusqu'en 2021.

Notre avis : L'offre est alléchante mais un départ de Payet parait lointain pour le moment.

Dimitri Payet (OM)Getty Images

Bilbao souhaite faire revenir Herrera

L'Athletic Bilbao dispose d'une belle enveloppe mais est aussi contrait par sa politique de ne recruter que des joueurs basques. Les cibles de choix se font donc rares et le club espagnol cherche à faire revenir son ancien protégé Ander Herrera selon la radio Cadena Ser. Le milieu de terrain de 29 ans arrive en fin de contrat avec Manchester United en juin mais la tendance est à la prolongation. Pour le Daily Mail, l'Athletic Bilbao souhaite aussi recruter l'attaquant Fernando Llorente de Tottenham et le milieu de terrain Javi Martinez du Bayern, deux autres anciens de la maison basque.

Notre avis : Herrera et Javi Martinez ne devraient pas bouger cet hiver, Bilbao a davantage de chances d'arracher Llorente.

Ander HerreraEurosport

L'Inter prête à sacrifier Perisic…

Un Croate pourrait en chasser un autre chez les Nerazzurri. Selon Tuttosport, l'Inter Milan pourrait se résoudre à céder son ailier Ivan Perisic dès cet hiver afin de remplir ses caisses. Ce transfert servirait à financer l'arrivée du Madrilène Luka Modric l'été prochain.

Notre avis : Un Ballon d'or vaut bien un départ.

Ivan Perisic - Inter - Champions League 2018-2019Getty Images

…avant de perdre Icardi ?

La relation entre les Nerazzurri et leur capitaine et attaquant-vedette se tend. Selon le média argentin TyC Sports, Mauro Icardi ne prolongera pas son contrat qui est prévu pour prendre fin en 2021. La femme et agent du joueur de 25 ans, Wanda Nara l'a annoncé formellement aux dirigeants interistes lors d'une réunion. L'Inter pourrait donc choisir de céder Icardi au Real Madrid ou à Chelsea et remplir ses caisses l'été prochain. La cote de l'avant-centre atteint aujourd'hui les 100 millions d'euros.

Notre avis : Une grosse perte en vue pour l'Inter.

La Juve en pince pour Chiesa

Longtemps principal fournisseur de joueurs pour la Nazionale, le club turinois compte beaucoup mois d'internationaux italiens dans ses rangs depuis quelques temps. Selon Tuttosport, les dirigeants de la Vieille Dame veulent rétablir la situation et cherchent à recruter les joueurs susceptibles de porter le maillot de la Squadra Azzurra dans les prochaines années. Ils ont ainsi fait de Federico Chiesa leur principale cible pour le mercato estival. L'attaquant de 21 ans a signé 3 buts et 5 passes décisives en 19 matches de Serie A avec la Fiorentina cette saison.

Notre avis : Une belle cible pour la Juventus.

Gelson Martins déjà poussé vers la sortie

Un nouvel attaquant en vue un autre poussé dehors par les Colchoneros. Selon la radio COPE, l'Atlético Madrid souhaite céder Gelson Martins à un autre club cet hiver. Arrivé libre l'été dernier en provenance du Sporting, l'ailier portugais de 23 ans apparaissait comme une bonne affaire. Il n'a cependant pas beaucoup joué avec le club madrilène et devrait vite changer d'air.

Notre avis : Reste à savoir quel club est prêt à racheter Gelson Martins.

Gelson Martins (Atlético de Madrid)Getty Images

Le Barça met Munir sur la touche

Le FC Barcelone a décidé d'écarter l'attaquant Munir El Haddadi, qui a refusé de prolonger son contrat s'achevant en juin, a déclaré mercredi l'entraîneur Ernesto Valverde, n'excluant pas de recruter un avant-centre d'appoint en cas de départ du jeune joueur hispano-marocain au mercato d'hiver.