Higuain, Thauvin, Özil : les 7 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

L'OM va dégraisser cet hiver...

En janvier, l'OM va vendre. Beaucoup vendre, même... Comme l'annonce L'Equipe ce vendredi, plusieurs joueurs ont déjà les valises en main. Par exemple, Abdennour, Sertic ou encore Hubocan sont invités à aller voir ailleurs lors du mercato hivernal. Mais ce n'est pas tout, puisque Valère Germain et Kostas Mitroglou ne devraient pas être retenus non plus. Le premier ne dirait pas non à un retour à l'AS Monaco, alors que le deuxième se verrait bien repartir du côté de l’Olympiakos, un club dans lequel il a passé six ans. La misson dégraissage commence à l'OM.

Notre avis : Oui, l'OM doit dégraisser. Mais l'OM doit aussi (et surtout) se renforcer...

Vidéo - De Garcia à Mandanda : les chiffres qui illustrent le naufrage des cadres de l'OM 03:47

... et pourrait se séparer de Thauvin cet été

Mais si l'hiver risque d'être chaud sur la Canebière, l'été prochain devrait l'être tout autant. En effet, toujours selon L'Equipe, les dirigeants marseillais songeraient à se séparer de Florian Thauvin lors du prochain mercato estival. Alors que discussions autour d'une prolongation auraient eu lieu l’été dernier, les dirigeants olympiens refuseraient de lui faire signer un nouveau bail, puisque le dernier ne date "que" de juillet 2007. Le prix de l'international français ? Entre 40 et 45 millions d'euros.

Notre avis : Les dirigeants marseillais sont bien conscients que Thauvin est leur joueur qui a le plus de valeur sur le marché. Et ce dernier a lié son avenir à une éventuelle qualification en Ligue des champions...

Monaco pense à Cahill et Koscielny

L'AS Monaco ne compte pas rester les bras croisés cet hiver. En quête de renforts pour se sortir de sa situation compliquée, le club du Rocher espère attirer des joueurs d'expérience. En plus de Cesc Fabregas, des éléments comme Laurent Koscielny (Arsenal) et Gary Cahill (Chelsea) seraient espérés pour la défense. Ce dernier aurait repoussé les avances de Monaco selon L'Equipe.

Notre avis : Les noms évoqués seraient parfaits pour l'ASM. Mais difficile de les convaincre de signer dans une telle situation...

Laurent KoscielnyGetty Images

L'Inter pense à Özil

Et si Mesut Özil quittait Arsenal en janvier ? Selon le Corriere dello Sport, c'est une hypothèse à prendre en compte. Et pour le recruter, l'Inter Milan serait actuellement dans les premiers clubs intéressés par le milieu de terrain, dont la mentalité peine à convaincre Unai Emery, son entraîneur. Une information confirmée par le Daily Mail, qui explique qu'Özil pourrait rapidement envisager un départ si sa situation ne change pas. Pour rappel, son contrat avec les Gunners court jusqu'en 2021.

Notre avis : Emery n'a aucun mal à se passer des services de Mesut Özil. Un départ en janvier semble difficile, mais attention à l'été prochain...

Skriniar, c'est 100 millions d'euros

Auteur d'une nouvelle grosse saison avec l'Inter Milan, Milan Skriniar voit son prix grimper en flèche. Alors que Manchester United souhaitait le recruter l'été dernier, le défenseur coûterait désormais autour des 100 millions d'euros selon La Gazzetta dello Sport. Alors que des négociations sont en cours pour une prolongation de contrat, aucun accord n'est encore intervenu, notamment pour une (légère) différence entre salaire proposé et réclamé

Notre avis : Skriniar est vraiment un défenseur solide. On aurait tendance à l'imaginer encore à l'Inter la saison prochaine...

Fabinho toujours pisté par le PSG

Ce n'est un secret pour personne, le PSG compte (et doit) renforcer son milieu de terrain cet hiver. Encore plus depuis la mise à l'écart d'Adrien Rabiot. Dans les pistes étudiées, celle menant à Fabinho reste d'actualité. En effet, comme l'affirme L'Equipe, le milieu de terrain de Liverpool est toujours dans le viseur parisien. Des discussions auraient même eu lieu entre les deux clubs, avec le PSG qui aurait proposé un prêt aux Reds. Problème, l'ancien joueur de Monaco semble s'imposer doucement mais sûrement dans le dispositif de Jürgen Klopp... De quoi annuler tout départ ?

"Je veux un deuxième Verratti et un deuxième Marquinhos. Ca fait deux personnes.Ce serait parfait. Mais il faut les trouver", a précisé Thomas Tuchel en conférence de presse ce vendredi.

Notre avis : Fabinho grapille de plus en plus de temps de jeu à Liverpool. Une donnée qui complique un éventuel transfert en janvier.

Chelsea veut Higuain !

C'est une petite bombe signée Sky Sport Italie. Selon le média italien, Chelsea songerait toujours à recruter Gonzalo Higuain, actuellement dans une situation difficile à l'AC Milan. Prêté par la Juventus, le Pipita est toujours très proche de Maurizio Sarri, son ancien entraîneur au Napoli et actuellement chez les Blues. Pour rappel, les Rossoneri disposent d'une option d'achat fixée à 36 millions d'euros. Pour convaincre Milan de lâcher son attaquant, Chelsea pourrait proposer un échange avec Alvaro Morata... Après avoir tenté le coup l'été dernier, les Blues pourraient donc (re)tenter le coup cet hiver.